Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,30 dolar eşiği kaybedildi! Altcoin cephesinde şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de 1,30 dolar desteği kırıldı ve altcoinlerde teknik baskı yeniden öne çıktı.
  • 📉 $XRP için 1,14 dolar çevresi izlenirken, 1,30 dolar bölgesi şimdi kritik direnç olarak görülüyor.
  • ⚠️ ZEC, yazılım hatası sonrası 600 dolardan 250 dolara inse de 430 dolar civarında toparlanma gösterdi.
  • 📊 TON daha dengeli kalırken, SHIB mart ile mayıs arasındaki yükselen yapısını kaybettikten sonra zayıf görünümünü korudu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para piyasasında teknik görünüm öne çıkarken, XRP, Zcash, Toncoin ve Shiba Inu için kısa vadeli yön arayışı sürüyor. Veriler, özellikle XRP’de çok aylık önemli bir desteğin kaybedildiğine işaret ederken, bazı varlıklarda sert satışların ardından toparlanma çabası dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 XRP’de destek kaybı öne çıktı
2 Zcash sert düşüş sonrası direnç gösterdi
3 TON ve SHIB tarafında görünüm

XRP’de destek kaybı öne çıktı

XRP, 1,30 dolar çevresindeki çok aylık destek bölgesinin altına indikten sonra teknik açıdan zayıf bir evreye girdi. Günlük grafikte fiyatın başlıca hareketli ortalamaların altında kaldığı, 200 günlük hareketli ortalamanın ise 1,60 dolar civarında bulunduğu görülüyor. Bu fark, son satış dalgasının teknik yapı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Mart ile mayıs arasında oluşan alçalan üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılması, öne çıkan gelişmelerden biri oldu. Alıcılar 1,30 dolar tabanını bir süre korusa da, satış baskısının ağır basmasıyla fiyat hızlı biçimde geriledi ve XRP şu anda 1,14 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

Momentum göstergeleri de zayıf bir tablo sunuyor. RSI kısa süreliğine aşırı satım bölgesine girdikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdi. Ancak bu durum tek başına kalıcı bir dönüş sinyali vermiyor.

XRP için alıcıların önündeki ilk büyük sınav, artık direnç konumuna gelmiş görünen 1,30 dolar bölgesinin yeniden kazanılması olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönde ise mevcut bandın korunamaması halinde 1,00 dolar civarındaki psikolojik destek yeniden gündeme gelebilir. Daha kalıcı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için daha yüksek dipler, yükseliş günlerinde artan hacim ve 1,30 doların üzerinde tutunma izlenecek.

Zcash sert düşüş sonrası direnç gösterdi

Zcash, ayın en sert tasfiye dalgalarından birini yaşamasına karşın birçok altcoine kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. ZEC, birkaç gün içinde 600 doların üzerinden yaklaşık 250 dolara kadar geriledikten sonra güçlü bir tepki verdi ve 430 dolar civarında yatay seyretmeye başladı. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

Son sert düşüşün arkasında, izinsiz şekilde ZEC üretimine imkan tanıyan bir yazılım hatasının tespit edilmesi yer aldı. Bu gelişme piyasada paniği artırırken zorunlu tasfiyeleri ve yoğun satışları beraberinde getirdi.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı pozisyonların teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Bu süreç, kısa sürede hacim ve oynaklıkta sert artışlara yol açabilir.

Buna rağmen alıcıların hızlı biçimde devreye girmesi, daha geniş piyasa yapısının tamamen bozulmasını engelledi. ZEC, 200 günlük hareketli ortalaması olan 370 doların üzerinde kalmayı sürdürürken, 400 dolar destek ve 450 ile 500 dolar bandı direnç olarak öne çıkıyor.

TON ve SHIB tarafında görünüm

Toncoin tarafında, haftalar süren dalgalı fiyat hareketinin ardından daha dengeli bir yapı oluştu. Mayıstaki 2,80 dolar üzeri sert yükselişin ardından gelen düzeltme kazançların önemli kısmını sildi. Buna karşın TON’un 1,68 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunması olumlu değerlendiriliyor. 1,80 ile 1,85 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izlenirken, bu alanın aşılması halinde 2,00 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Shiba Inu ise teknik açıdan daha kırılgan varlıklar arasında yer aldı. Günlük grafikte çok aylık yükselen kanalın aşağı kırılması, kısa süreli düzeltmeden ziyade düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret etti. SHIB, satış baskısıyla 0,0000045 dolar bölgesine kadar çekildi.

Son toparlanmaya rağmen SHIB’in 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, satıcıların kontrolünü koruduğunu gösteriyor. Yukarıda 0,0000055 dolar ilk engel olurken, 0,0000058 ile 0,0000060 dolar bandı daha güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Alıcıların gücünü koruyamaması halinde 0,0000045 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance’ten 3 Haziran ile 11 Haziran arasında 465 milyon XRP çıktı, fiyat $1,04 seviyesine geriledi

XRP son düzeltmenin ardından $1,13 desteğinde tutunarak $1,30 direncini yeniden gündeme taşıdı

XRP Ledger’da 4,18 milyar dolarlık sıçrama dikkat çekti! Kurumsal tarafta neler yaşandı?

Japonya’da XRP odaklı dönüşüm hızlandı! 15 Haziran öncesi hangi gelişmeler öne çıkıyor?

XRP Ledger’da 1 milyon eşiği aşıldı! Piyasada hangi sinyaller izleniyor?

XRP’de ağırlıklı duyarlılık ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi

XRP cephesinde dikkat çeken sessizlik derinleşti! 8 ayın dibindeki hava neye işaret ediyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Altın ons fiyatı $4.200 yakınında dengelenirken Bitcoin $63.492 seviyesinde işlem gördü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altın ons fiyatı $4.200 yakınında dengelenirken Bitcoin $63.492 seviyesinde işlem gördü
BITCOIN (BTC)
Ethereum’da 3 milyon ETH kuyrukta birikti! Yatırımcılar hangi seviyelere odaklandı?
Ethereum (ETH)
Goldman Sachs, hiperskaler şirketlerin 2026’da faaliyet nakit akışının %98’ini yatırıma ayıracağını açıkladı
Polkadot (DOT)
Blockworks cephesinde 10 milyon dolarlık hamle! Kripto veri yarışında şimdi ne değişecek?
Kripto Para
Binance’ten 3 Haziran ile 11 Haziran arasında 465 milyon XRP çıktı, fiyat $1,04 seviyesine geriledi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?