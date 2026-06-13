XRP’de 1,30 dolar eşiği kaybedildi! Altcoin cephesinde şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Kripto para piyasasında teknik görünüm öne çıkarken, XRP, Zcash, Toncoin ve Shiba Inu için kısa vadeli yön arayışı sürüyor. Veriler, özellikle XRP’de çok aylık önemli bir desteğin kaybedildiğine işaret ederken, bazı varlıklarda sert satışların ardından toparlanma çabası dikkat çekiyor.

XRP’de destek kaybı öne çıktı

XRP, 1,30 dolar çevresindeki çok aylık destek bölgesinin altına indikten sonra teknik açıdan zayıf bir evreye girdi. Günlük grafikte fiyatın başlıca hareketli ortalamaların altında kaldığı, 200 günlük hareketli ortalamanın ise 1,60 dolar civarında bulunduğu görülüyor. Bu fark, son satış dalgasının teknik yapı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Mart ile mayıs arasında oluşan alçalan üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılması, öne çıkan gelişmelerden biri oldu. Alıcılar 1,30 dolar tabanını bir süre korusa da, satış baskısının ağır basmasıyla fiyat hızlı biçimde geriledi ve XRP şu anda 1,14 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

Momentum göstergeleri de zayıf bir tablo sunuyor. RSI kısa süreliğine aşırı satım bölgesine girdikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdi. Ancak bu durum tek başına kalıcı bir dönüş sinyali vermiyor.

XRP için alıcıların önündeki ilk büyük sınav, artık direnç konumuna gelmiş görünen 1,30 dolar bölgesinin yeniden kazanılması olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönde ise mevcut bandın korunamaması halinde 1,00 dolar civarındaki psikolojik destek yeniden gündeme gelebilir. Daha kalıcı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için daha yüksek dipler, yükseliş günlerinde artan hacim ve 1,30 doların üzerinde tutunma izlenecek.

Zcash sert düşüş sonrası direnç gösterdi

Zcash, ayın en sert tasfiye dalgalarından birini yaşamasına karşın birçok altcoine kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. ZEC, birkaç gün içinde 600 doların üzerinden yaklaşık 250 dolara kadar geriledikten sonra güçlü bir tepki verdi ve 430 dolar civarında yatay seyretmeye başladı. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

Son sert düşüşün arkasında, izinsiz şekilde ZEC üretimine imkan tanıyan bir yazılım hatasının tespit edilmesi yer aldı. Bu gelişme piyasada paniği artırırken zorunlu tasfiyeleri ve yoğun satışları beraberinde getirdi.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı pozisyonların teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Bu süreç, kısa sürede hacim ve oynaklıkta sert artışlara yol açabilir.

Buna rağmen alıcıların hızlı biçimde devreye girmesi, daha geniş piyasa yapısının tamamen bozulmasını engelledi. ZEC, 200 günlük hareketli ortalaması olan 370 doların üzerinde kalmayı sürdürürken, 400 dolar destek ve 450 ile 500 dolar bandı direnç olarak öne çıkıyor.

TON ve SHIB tarafında görünüm

Toncoin tarafında, haftalar süren dalgalı fiyat hareketinin ardından daha dengeli bir yapı oluştu. Mayıstaki 2,80 dolar üzeri sert yükselişin ardından gelen düzeltme kazançların önemli kısmını sildi. Buna karşın TON’un 1,68 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunması olumlu değerlendiriliyor. 1,80 ile 1,85 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izlenirken, bu alanın aşılması halinde 2,00 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Shiba Inu ise teknik açıdan daha kırılgan varlıklar arasında yer aldı. Günlük grafikte çok aylık yükselen kanalın aşağı kırılması, kısa süreli düzeltmeden ziyade düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret etti. SHIB, satış baskısıyla 0,0000045 dolar bölgesine kadar çekildi.

Son toparlanmaya rağmen SHIB’in 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, satıcıların kontrolünü koruduğunu gösteriyor. Yukarıda 0,0000055 dolar ilk engel olurken, 0,0000058 ile 0,0000060 dolar bandı daha güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Alıcıların gücünü koruyamaması halinde 0,0000045 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.