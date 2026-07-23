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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da aktif kullanıcı sayısı 157 bine yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger'da günlük aktif kullanıcı sayısı 21 Temmuz'da 157 bin 200'e yükseldi.
  • 📈 Ağ katılımı son bir ayda çoğunlukla 120 bin ile 160 bin bandında kaldı.
  • 💬 $XRP fiyatı 1,13 dolar civarında işlem görürken 1,16 ile 1,24 dolar aralığı direnç olarak izleniyor.
  • 🧭 Fiyat bu bölgeyi aşamazsa 1,08 dolar desteği yeniden gündeme gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger’da günlük aktif kullanıcı sayısı son haftalarda ilk kez 150 bin eşiğini aştı. Zincir üstü verilere göre ağ, 21 Temmuz’da yaklaşık 157 bin 200 aktif kullanıcıya ulaştı. Bu seviye, temmuz ayı içinde görülen en yüksek katılım rakamları arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Ağ kullanımında istikrar öne çıktı
2 Fiyat görünümü daha temkinli seyrediyor
3 Direnç bölgesi belirleyici olabilir

Ağ kullanımında istikrar öne çıktı

Aktif adres sayısı tek başına fiyat artışını garanti etmese de, bu gösterge çoğu zaman ağdaki gerçek kullanımın önemli bir işareti kabul ediliyor. Kullanıcı sayısındaki artış, yalnızca borsalardaki spekülatif işlemlerden değil, XRP Ledger üzerindeki ödeme, transfer ve diğer etkileşimlerden kaynaklanan hareketliliğe işaret edebiliyor. Önceki yükseliş dönemlerinde aktif kullanıcı sayısındaki kalıcı artışlara daha güçlü fiyat performansları da eşlik etmişti.

Son veriyi dikkat çekici kılan unsurlardan biri de ağ faaliyetindeki görece istikrar oldu. Geçen ay boyunca günlük kullanıcı sayısı çoğunlukla 120 bin ile 160 bin bandında dalgalandı. Spekülatif sıçramaların ardından görülen sert düşüşlerin bu kez sınırlı kalması, XRP Ledger’ın genel piyasa belirsizliğine rağmen geniş bir katılımcı tabanını koruduğunu gösteriyor.

XRP Ledger’da günlük aktif kullanıcı sayısı 21 Temmuz’da yaklaşık 157 bin 200’e çıktı ve ağ, bu ayın en yüksek katılım dönemlerinden birini gördü.

Fiyat görünümü daha temkinli seyrediyor

Ağdaki canlılığa karşın XRP fiyatı daha ölçülü bir tablo ortaya koyuyor. XRP, birkaç haftadır sıkışan bir yapı içinde yatay seyrin ardından yaklaşık 1,13 dolar düzeyinde işlem görüyor. Günlük grafikte fiyatın kısa vadeli simetrik üçgen yapısının üzerine çıkmaya çalıştığı, buna karşılık 50 günlük ve özellikle 200 günlük hareketli ortalamaların hala daha yukarıda bulunduğu görülüyor. Fiyatın 26 günlük üssel hareketli ortalamanın üstüne çıkması ise genel eğilimde sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor.

Teknik görünüm ayın önceki bölümüne kıyasla bir miktar iyileşti. Alıcıların yükselen destek çizgisini birkaç kez koruması sayesinde ivme dengelendi ve yeni bir aşağı yönlü kırılma şimdilik önlendi. Göreceli Güç Endeksi de 54 civarına yükseldi. Bu seviye, aşırı alım bölgesine geçmeden nötr ile hafif olumlu koşullara işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 50 üzeri değerler daha dengeli veya olumlu momentuma, 70 üzeri değerler ise aşırı alım riskine işaret eder.

Direnç bölgesi belirleyici olabilir

Piyasanın önündeki en büyük teknik engel 1,16 dolar ile 1,24 dolar aralığında toplanıyor. Birden fazla hareketli ortalamanın bu bölgede kesişmesi, direnç alanını daha da önemli hale getiriyor. Bu bandın aşılması halinde 1,30 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Günlük aktif kullanıcı157.200Ağ katılımında güçlü artış
Mevcut fiyat1,13 dolarKısa vadeli sıkışma sürüyor
Direnç bölgesi1,16 ile 1,24 dolarYukarı yönlü kırılım için kritik alan
Destek seviyesi1,08 dolarKırılım başarısız olursa izlenebilir

Buna karşılık fiyatın mevcut kırılım bölgesinin üzerinde kalamaması durumunda 1,08 dolar desteği yeniden test edilebilir. Bu aşamada ağ etkinliği ile fiyat performansı arasında belirgin bir fark bulunuyor. Zincir üstü katılım, daha güçlü piyasa dönemleriyle ilişkilendirilen seviyelere yaklaşırken XRP fiyatı önceki zirvelerinin hala belirgin biçimde altında kalıyor.

1,16 dolar ile 1,24 dolar aralığındaki direnç bölgesinin aşılması, XRP için 1,30 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir.

Aktif kullanıcı sayısındaki artış sürer ve işlem hareketliliği aynı doğrultuda devam ederse ağ tarafındaki güçlenme daha geniş çaplı bir toparlanmanın zeminini hazırlayabilir. Fiyatın bu tabloya eşlik edip etmeyeceği ise büyük ölçüde XRP’nin ana direnç seviyelerini aşmasına ve genel piyasa ivmesinin yeniden güç kazanmasına bağlı olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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