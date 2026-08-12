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BINANCE COIN (BNB)

BNB Chain, tokenleştirilmiş hisselerde yıl başından bu yana lider oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB Chain, tokenleştirilmiş hisselerde yıl başından bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti.
  • 📈 BNB’de 609,91 dolar çevresinde izlenen teknik yapı, alıcıların kritik desteği savunduğunu gösteriyor.
  • 🧩 Token Terminal verilerine göre BNB Chain 899,9 milyon dolar büyürken Ethereum ve Solana gerisinde kaldı.
  • 🔍 Piyasadaki temkin sürerken $BNB için yönü destek seviyelerinin korunup korunamayacağı belirleyecek.
Onur Atam
Onur Atam

BNB, son 24 saatte yüzde 2,32 gerileyerek 609,91 dolara indi. Buna karşın teknik görünümde daha önce direnç olarak çalışan seviyelerin destek alanına dönüşmesi, fiyat yapısında yukarı yönlü olasılığın korunduğuna işaret ediyor. BNB’nin işlem hacmi 1,27 milyar dolar, piyasa değeri ise 81,21 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek vurgusu öne çıktı
2 Tokenleştirilmiş hisse büyümesinde BNB Chain öne geçti
3 Piyasa temkini korunuyor

Teknik görünümde destek vurgusu öne çıktı

Kripto analisti Don, BNB’de önceki zirve bölgelerinin güçlü destek alanlarına dönüşmeye başladığını belirtiyor. Varlığın geçmiş döngülerinde de benzer bir yapı görülmüş, eski tavan seviyeleri daha sonra taban görevi üstlenmişti. Son yeniden testin ardından alıcıların bu bölgeleri savunduğu ve yeni bir genişleme hareketine hazırlandığı değerlendirmesi yapılıyor.

Don, BNB’de tarihi seviyelerin aşağı kırılmaması halinde mevcut teknik yapının yeni bir yükseliş dalgasını destekleyebileceğini vurguluyor.

Bu görünüm korunursa teknik senaryoda 1.380 dolar seviyesi de olasılıklar arasında yer alıyor. Ancak bu seviye kesin bir hedef olarak değil, fiyatın güçlü alım desteğiyle teyit etmesi gereken teknik bir projeksiyon olarak değerlendiriliyor. Piyasadaki temkinli hava sürdüğü için olası bir kırılmanın kalıcı olmama riski de izleniyor.

Tokenleştirilmiş hisse büyümesinde BNB Chain öne geçti

Token Terminal verileri, yıl başından bu yana tokenleştirilmiş hisseler alanında en büyük piyasa değeri artışının BNB Chain tarafında gerçekleştiğini gösteriyor. Ağın bu alandaki piyasa değeri 899,9 milyon dolar arttı. Aynı dönemde Ethereum 449,2 milyon dolar, Solana ise 415,5 milyon dolar büyüme kaydetti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, geleneksel bir finansal varlığın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. RWA ise gerçek dünya varlıklarının blokzincir altyapısına taşınmasını ifade eden daha geniş bir kategoridir.

Yıl başından bu yana artış
BNB Chain899,9 milyon dolar
Ethereum449,2 milyon dolar
Solana415,5 milyon dolar

Bu tablo, yatırımcılar ile finans kuruluşlarının geleneksel piyasa faaliyetlerinde blokzincir tabanlı araçlara daha fazla yöneldiğini gösteriyor. BNB Chain’in bu alandaki performansı, ağı tokenleştirilmiş özsermaye piyasasında daha görünür bir konuma taşıdı. Ethereum ve Solana ise rekabeti güçlü biçimde sürdürmeyi devam ettiriyor.

Piyasa temkini korunuyor

Olumlu teknik işaretlere ve gerçek dünya varlıkları tarafındaki genişlemeye rağmen BNB fiyatı şu aşamada nötr bölgeden tamamen çıkmış değil. Daha geniş kripto piyasasında süren temkinli seyir, yukarı yönlü bir hareketin yanıltıcı kalmasına da yol açabilir.

BNB’de bir sonraki yönün, alıcıların kritik destek seviyelerini koruyup koruyamayacağına ve piyasa duyarlılığının güçlenip güçlenmeyeceğine bağlı olduğu görülüyor.

Bu nedenle kısa vadede odak noktası, tarihi destek bölgelerinin korunup korunamayacağı olacak. Bu seviyelerin elde tutulması halinde teknik görünüm güç kazanabilir; zayıflaması durumunda ise yükseliş senaryosu baskı altında kalabilir. BNB Chain’de tokenleştirilmiş hisselerde görülen büyüme ise kurumsal ilginin ve RWA benimsenmesinin seyrinde izlenen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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