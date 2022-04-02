X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!

ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!

Popüler kripto para birimi Ethereum (ETH) balinalarının bu 5 altcoin birimini agresif bir şekilde satın aldıkları görülüyor.
14:15
2 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kripto para birimleri yönü yukarı çevirdikten sonra balinaların yaptığı alımlar da dikkatleri çekmeye başladı. Ethereum balinalarının ise 5 altcoin birimini agresif bir şekilde satın aldıkları görülüyor.

Ethereum Balinalarının Alımları

Kripto izleme platformu WhaleStats’a göre, geçen hafta boyunca Ethereum balinalarının en büyük hedefi FTX Token (FTT) oldu. Yedi günlük bir zaman diliminde ETH balinaları, vadeli işlemler, kaldıraçlı tokenler ve OTC için bir kripto para birimi türev işlem platformu olan FTX’in borsa tokeni olan FTT’de ortalama 5,1 milyon dolardan fazla satın alım gerçekleştirdi.

Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre en büyük ilk 100 ETH cüzdanı 13,8 milyon dolardan fazla ETH alımı gerçekleştirdi.

Elde edilen bilgilere göre ETH balinaları için haftanın en popüler üçüncü altcoin’i Chainlink (LINK) oldu. Bir oracle platformu olan Chainlink’in kripto para LINK, 370.000 dolardan fazla alım gördü. Dolayısıyla en büyük 100 Ethereum cüzdanı ciddi miktarda LINK yaptı. LINK yazının kaleme alındığı an itibari ile 17 dolar üzerinde işlem görüyor.

SHIB, SAND ve WBTC

Analizlere göre Ethereum balinaları dördüncü olarak bir meme token olan Shiba Inu’yu (SHIB) biriktiriyor. En büyük 100 ETH adresinin geçen hafta 256 bin dolardan fazla SHIB yatırımı yapmış olması dikkatleri çekiyor.

Ethereum balinalarının beşinci favorisi ise The Sandbox (SAND). Bir metaverse token’ı olan SAND yazının yayına hazırlandığı sırada 3,6 dolar üzerinde işlem görüyor ve geçtiğimiz hafta balinaların 207 bin doların üzerinde SAND aldığı görülüyor.

Bunlara ek son olarak Ethereum balinaları Bitcoin fiyatına sabitlenmiş bir kripto para olan Wrapped Bitcoin’e de (WBTC) büyük ilgi gösteriyor. En iyi 100 ETH adresi, geçen hafta ortalama 4,65 milyon dolardan fazla WBTC satın aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
BitMEX Borsasının CEO’su, Portföyünde Değişiklik Yaptığını Açıkladı: Bu Altcoin’den Yüksek Performans Bekliyor!
BitMEX Borsasının CEO’su, Portföyünde Değişiklik Yaptığını Açıkladı: Bu Altcoin’den Yüksek Performans Bekliyor!
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
AZUKI Coin Dahil 6 Altcoin Nisan Ayının Yıldızı Olacak!
AZUKI Coin Dahil 6 Altcoin Nisan Ayının Yıldızı Olacak!
Cardano (ADA), Ripple (XRP), Ethereum ve AVAX Yorum!
Cardano (ADA), Ripple (XRP), Ethereum ve AVAX Yorum!
Kurumsal Yatırımcılar Bu Altcoinlerden Kaçmaya Başladı!
Kurumsal Yatırımcılar Bu Altcoinlerden Kaçmaya Başladı!
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022