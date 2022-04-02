Popüler kripto para birimi Ethereum (ETH) balinalarının bu 5 altcoin birimini agresif bir şekilde satın aldıkları görülüyor.

Kripto para birimleri yönü yukarı çevirdikten sonra balinaların yaptığı alımlar da dikkatleri çekmeye başladı. Ethereum balinalarının ise 5 altcoin birimini agresif bir şekilde satın aldıkları görülüyor.

Ethereum Balinalarının Alımları

Kripto izleme platformu WhaleStats’a göre, geçen hafta boyunca Ethereum balinalarının en büyük hedefi FTX Token (FTT) oldu. Yedi günlük bir zaman diliminde ETH balinaları, vadeli işlemler, kaldıraçlı tokenler ve OTC için bir kripto para birimi türev işlem platformu olan FTX’in borsa tokeni olan FTT’de ortalama 5,1 milyon dolardan fazla satın alım gerçekleştirdi.

Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre en büyük ilk 100 ETH cüzdanı 13,8 milyon dolardan fazla ETH alımı gerçekleştirdi.

Elde edilen bilgilere göre ETH balinaları için haftanın en popüler üçüncü altcoin’i Chainlink (LINK) oldu. Bir oracle platformu olan Chainlink’in kripto para LINK, 370.000 dolardan fazla alım gördü. Dolayısıyla en büyük 100 Ethereum cüzdanı ciddi miktarda LINK yaptı. LINK yazının kaleme alındığı an itibari ile 17 dolar üzerinde işlem görüyor.

SHIB, SAND ve WBTC

Analizlere göre Ethereum balinaları dördüncü olarak bir meme token olan Shiba Inu’yu (SHIB) biriktiriyor. En büyük 100 ETH adresinin geçen hafta 256 bin dolardan fazla SHIB yatırımı yapmış olması dikkatleri çekiyor.

Ethereum balinalarının beşinci favorisi ise The Sandbox (SAND). Bir metaverse token’ı olan SAND yazının yayına hazırlandığı sırada 3,6 dolar üzerinde işlem görüyor ve geçtiğimiz hafta balinaların 207 bin doların üzerinde SAND aldığı görülüyor.

Bunlara ek son olarak Ethereum balinaları Bitcoin fiyatına sabitlenmiş bir kripto para olan Wrapped Bitcoin’e de (WBTC) büyük ilgi gösteriyor. En iyi 100 ETH adresi, geçen hafta ortalama 4,65 milyon dolardan fazla WBTC satın aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.