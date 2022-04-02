Tesla ve SpaceX CEO’su ve aynı zamanda meme kripto para birimi Dogecoin‘in büyük bir hayranı olan Elon Musk, DOGE hakkında bir meme videosu yayınladı. Musk bu paylaşımı, Ark Invest Araştırma Direktörü Brett Winton tarafından Bitcoin madencileri hakkında bir tweet’e yanıt olarak yaptı.

Her Şeyi Açıklayan Video

Winton’ın videosunun aslında bir şaka videosu olduğu görülüyor ve bu video, Bitcoin madenciliğini bile biri ile madencilerin aslında birer donanım cihazları olduğu bilmeyen kişiler arasında geçiyor.

Buna yanıt olarak da Musk, Dogecoin hakkında bir video yayınladı ve videonun “her şeyi açıkladığını” ifade etti. Musk’ın videosunda, Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerini geride bırakan ve bir rokete binen köpek bulunuyor. Videoda DOGE’nin fiyatı yükseliyor ve deyim yerindeyse aya ulaşıyor.

Video ayrıca Dogecoin, Bitcoin, Litecoin ve diğer birinci nesil kripto paralar ve bunların kullandığı Proof-of-Work madencilik algoritması için kullanılan mikro çipleri de kısaca gösteriyor.

Öte yandan Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus da tartışmaya katılarak bu videoyu “tarihin en iyi kripto para birimi videosu” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Winton’ın tweet’inin altındaki başlıkta bir yorumcu, Bitcoin’i eşine açıklayamadğını ifade etti ve bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. 60’lı yaşlarının sonlarında başka bir Twitter kullanıcısı ise Bitcoin’i anlayamadığını itiraf etti ancak büyük bir şeyi kaçırdığını hissettiğini de belirtti.

Musk’ın Kripto Para Yatırımları

Mart ayının başlarında Tesla’nın başındaki isim hala bir miktar Dogecoin ve lider kripto para birimi Bitcoin ile lider altcoin birimi Ethereum’da yatırımları olduğunu ifade etti. Ayrıca Musk, yaptığı açıklamalarda yatırımı olan kripto para birimlerini satmak gibi bir niyeti olmadığını da dile getirdi. Bu açıklamalardan sonra her ne kadar DOGE fiaytında %9 gibi bir artış yaşanmış olsa da hamle sürekliliğini koruyamadı.

Bunlar ek olarak daha önce Musk’ın açıklamaları her ne kadar DOGE fiyatını ciddi oranda yükseltiyor olsa da artık bu etki kaybolmuş gibi görünüyor.