X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Musk’tan Bir Dogecoin Paylaşımı Daha: DOGE Aya Gidiyor!

Meme kripto para birimi Dogecoin'in (DOGE) büyük bir hayranı olan Elon Musk, DOGE hakkında bir meme videosu yayınladı. 
13:02
2 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Tesla ve SpaceX CEO’su ve aynı zamanda meme kripto para birimi Dogecoin‘in büyük bir hayranı olan Elon Musk, DOGE hakkında bir meme videosu yayınladı. Musk bu paylaşımı,  Ark Invest Araştırma Direktörü Brett Winton tarafından Bitcoin madencileri hakkında bir tweet’e yanıt olarak yaptı.

Her Şeyi Açıklayan Video

Winton’ın videosunun aslında bir şaka videosu olduğu görülüyor ve bu video, Bitcoin madenciliğini bile biri ile madencilerin aslında birer donanım cihazları olduğu bilmeyen kişiler arasında geçiyor.

Buna yanıt olarak da Musk, Dogecoin hakkında bir video yayınladı ve videonun “her şeyi açıkladığını” ifade etti. Musk’ın videosunda, Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerini geride bırakan ve bir rokete binen köpek bulunuyor. Videoda DOGE’nin fiyatı yükseliyor ve deyim yerindeyse aya ulaşıyor.

Video ayrıca Dogecoin, Bitcoin, Litecoin ve diğer birinci nesil kripto paralar ve bunların kullandığı Proof-of-Work madencilik algoritması için kullanılan mikro çipleri de kısaca gösteriyor.

Öte yandan Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus da tartışmaya katılarak bu videoyu “tarihin en iyi kripto para birimi videosu” olarak nitelendirdi.

Ayrıca Winton’ın tweet’inin altındaki başlıkta bir yorumcu, Bitcoin’i eşine açıklayamadğını ifade etti ve bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. 60’lı yaşlarının sonlarında başka bir Twitter kullanıcısı ise Bitcoin’i anlayamadığını itiraf etti ancak büyük bir şeyi kaçırdığını hissettiğini de belirtti.

Musk’ın Kripto Para Yatırımları

Mart ayının başlarında Tesla’nın başındaki isim hala bir miktar Dogecoin ve lider kripto para birimi Bitcoin ile lider altcoin birimi Ethereum’da yatırımları olduğunu ifade etti. Ayrıca Musk, yaptığı açıklamalarda yatırımı olan kripto para birimlerini satmak gibi bir niyeti olmadığını da dile getirdi. Bu açıklamalardan sonra her ne kadar DOGE fiaytında %9 gibi bir artış yaşanmış olsa da hamle sürekliliğini koruyamadı.

Bunlar ek olarak daha önce Musk’ın açıklamaları her ne kadar DOGE fiyatını ciddi oranda yükseltiyor olsa da artık bu etki kaybolmuş gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Meme Token’larda Önemli Seviyeler: DOGE ve SHIB
Meme Token’larda Önemli Seviyeler: DOGE ve SHIB
Dogecoin Yaratıcısı, DOGE’den Ne Kadar Kazandı?
Dogecoin Yaratıcısı, DOGE’den Ne Kadar Kazandı?
Dogecoin Kurucusu Billy Markus, Shiba Inu’nun Metaverse Projesini Sert Eleştirdi!
Dogecoin Kurucusu Billy Markus, Shiba Inu’nun Metaverse Projesini Sert Eleştirdi!
Dogecoin Benzeri Meme Coinler Nereden Alınır?
Dogecoin Benzeri Meme Coinler Nereden Alınır?
Yüzde 150 Artabilir! Bu Meme Token Ralliye Hazırlanıyor!
Yüzde 150 Artabilir! Bu Meme Token Ralliye Hazırlanıyor!
Bu Şaka Coinin Balinaları Hareketlendi!
Bu Şaka Coinin Balinaları Hareketlendi!
Dogecoin ve Shiba Inu: SHIB ve DOGE’de Kilit Noktalar!
Dogecoin ve Shiba Inu: SHIB ve DOGE’de Kilit Noktalar!
Dogecoin İçin Önemli Hamle: DOGE Yükselişi Devam Edecek Mi?
Dogecoin İçin Önemli Hamle: DOGE Yükselişi Devam Edecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022