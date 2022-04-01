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Son Dakika: Tesla Bu Altcoin ile Anlaştı! Fiyata Elon Musk Etkisi!

Altcoin Elon Musk etkisiyle hızla yükselmeye başladı. Anlaşmanın detayları neler?
22:39
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Elon Musk ve şirketleri bugüne kadar sadece Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum tutuyordu. Ancak son paylaşım kafaları karıştırdı. Tesla araçlarda layer1 için bu ağın kullanılmaya yarın itibariyle başlanacağı direkt olarak projenin resmi hesabı üzerinden paylaşıldı. Peki hangi altcoin Tesla ile anlaşma yaptığını iddia ediyor?

Tesla İle Anlaştık Açıklaması

KAVA Network resmi Twitter hesabı üzerinden aşağıdaki paylaşımı yaptı ve Tesla ile yield farming için anlaştığını duyurdu. Ancak henüz duyurulmamış olsa da bunun 1 Nisan şakası olduğu düşünülüyor. Peki yatırımcılar bunun şaka olduğuna inandı mı? Elbette hayır, paylaşımın ardından KAVA fiyatı 5 dolar seviyesine yaklaştı ve %11 artış gösterdi.

22:13’te paylaşılan haber sosyal medyada hızla yayıldı. Kripto para yatırımcıları haberin etkisiyle fiyatın hızla yükseleceğini düşündüğü için alım yaptı. Eğer sizde alım yapan gruptaysanız birazdan şaka olduğu anlaşılacak ve fiyatın hızla düşmeye başladığını göreceğiz.

Yatırımcılar Tepkili

Haberin paylaşılmasının ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı paylaşıma tepki gösterdi. Bunun 1 Nisan şakası olduğu ihmalini göz ardı eden yatırımcıların zarar etmesinden endişelendiriliyor. Böylesi önemli bir konuda resmi hesap üzerinden fiyata etki edici bir haberin yayınlanmasının dolandırıcılık olduğunu düşünenler de var.

KAVA tarafından henüz herhangi bir özür yayınlanmadı ve Elon Musk bu soğuk şakaya herhangi bir tepki vermedi. Bu akşam yaşanan hadisenin kripto para yatırımcılarına ciddi bir uyarı olması gerekiyor. Resmi hesaplardan bile olsa yapılan paylaşımlara aldanarak yapılan alımlar yatırımcısın zarara uğratabilir. Dakikalar önce 5 dolar sınırına dayanan fiyat 4,5 dolara kadar düştü.

Resmi hesaptan birkaç dakika önce yapılan paylaşım ise bunun bir şaka olduğunu doğruluyor. Anlaşılan o ki KAVA yöneticileri düşen işlem hacimleri ve zayıf fiyatı desteklemek için böyle bir kurguya ihtiyaç duydu. Ancak fiyatın daha fazla yükseleceğini düşünüp 5 dolar seviyelerinde alım yapan yatırımcıların %10’a yakın zararı bulunuyor.

Peki bu zararın sebebi neydi? Elbette Binance gibi global borsalarda listelenmiş bir kripto paranın resmi kanalı üzerinden böylesi ciddi bir konuda şaka yapma ihtimali olmadığına inanmaktı. KAVA bu davranışından sonra yatırımcılarının bir kısmını kaybedebilir, nitekim yukarıdaki görselde alımdan daha büyük bir satış hacminin oluştuğunu görüyorsunuz.

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