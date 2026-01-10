Solana Balinası Uyandı: Ralli Habercisi Mi, Düşüş Belirtisi Mi?

Kripto para piyasalarında balina hareketleri her zaman yakından izlenir. Son olarak Solana (SOL) ekosisteminde yaşanan dikkat çekici bir gelişme, yatırımcıların odağını yeniden bu altcoine çevirdi. Yaklaşık bir yıldır hiçbir işlem yapmayan büyük bir Solana cüzdanı, Binance borsasından önemli miktarda SOL çekerek piyasada iyimser beklentileri tetikledi. Bu hamle, yalnızca teknik bir transfer değil, aynı zamanda uzun vadeli bir stratejinin işareti olarak yorumlanıyor.

Balinanın Hamlesi Ne Anlama Geliyor?

On-chain veri platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre, 365 gündür hareketsiz olan bir Solana balinası Binance’ten 80 bin SOL çekerek varlıklarını özel bir cüzdana taşıdı. Mevcut fiyatlarla yaklaşık 10,8 milyon dolar değerindeki bu transfer, Solana topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Genel kanı, balinanın bu hamleyle kısa vadeli bir satış planlamadığı, aksine uzun vadeli bir birikim stratejisi izlediği yönünde.

Kripto piyasalarında büyük yatırımcılar satış yapmayı planladığında genellikle varlıklarını borsalarda tutar. Bu sayede uygun fiyat oluştuğunda hızlıca işlem gerçekleştirebilirler. Ancak söz konusu balinanın SOL’larını özel cüzdana çekmesi, satış niyeti olmadığını ve olası bir fiyat artışına güven duyduğunu düşündürüyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu durumu “balina amaçlı uyandı” şeklinde yorumlarken, cüzdanın arkasında erken dönem bir madencinin mi yoksa Solana’nın geleceğine güçlü bir bahis yapan büyük bir yatırımcının mı olduğu merak konusu oldu.

Fiyat Baskısı Sürerken 2026 Umudu Güçleniyor

Balina hareketine rağmen Solana fiyatı kısa vadede baskı altında kalmaya devam ediyor. SOL, gün içi en yüksek seviye olan 140,42 dolardan 135,05 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 5 dolarlık bir düşüş yaşadı. Son verilere göre Solana, 24 saatlik bazda yüzde 1,33 düşüşle 136,39 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle 137 dolar desteğinin kaybedilmesi, satış baskısını artıran önemli bir faktör oldu.

Aynı dönemde Solana’nın işlem hacmi de yüzde 24’ten fazla azalarak 3,76 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasadaki temkinli havanın sürdüğünü gösteriyor. Ancak orta ve uzun vadeli beklentiler daha olumlu. Geliştirici aktivitesi açısından Ethereum’dan sonra ikinci en büyük ekosistem olan Solana, 2026 yılı için büyüme potansiyeli taşıyor.

Bu noktada farklı bir gelişme de dikkat çekiyor. Kısa süre önce Solana Vakfı, ağın performansını ciddi şekilde artırması beklenen “Alpenglow” güncellemesinin 2026’nın ilk yarısında hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu. Bu güncelleme ile işlem sürelerinin 100-150 milisaniyeye düşmesi hedefleniyor. Bu hız, Solana’yı geleneksel internet servisleriyle rekabet edebilecek bir noktaya taşıyabilir ve kurumsal ilgiyi artırabilir.