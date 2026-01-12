Son Dakika: Trump’dan “BİZ BİTTİK!” Açıklaması

ABD Başkanı Trump ülkedeki kurumların otoritelerini görmezden geliyor ve istediği her şeyin olması için elinden geleni yapıyor. Fed başkanını görevden almak için geçen sene yaptıklarını gördük bu gece de Powell “bunlar beni faizleri indirmediğim için hapse atacak” diyerek video paylaştı. Trump ile fantastik günler kripto paralar için kötü biçimde devam ediyor.

Trump Son Dakika

Çarşamba günü 18:00’da büyük ihtimalle ABD Yüksek Mahkemesi tarafından gümrük tarifelerinin iptaliyle alakalı kararın duyurulduğunu göreceğiz. En geç TSİ 03:00’a kadar karar gelecek. Trump geçen sene böyle bir şeyin ekonomi için yıkım anlamına geleceğini söyledi ve birkaç dakika önce de “felaket” açıklaması yaptı.

“Herhangi bir nedenle Yüksek Mahkeme, gümrük vergileri konusunda Amerika Birleşik Devletleri aleyhine karar verirse, geri ödememiz gereken gerçek rakamlar yüz milyarlarca dolar olacaktır ve bu rakam, gümrük vergilerinin ödenmesini önlemek amacıyla tesis, fabrika ve ekipman inşa etmek için yaptıkları yatırımlar karşılığında ülkeler ve şirketlerin talep edeceği “geri ödeme” tutarını içermemektedir. Bu yatırımlar da eklendiğinde, trilyonlarca dolardan bahsediyoruz! Bu tam bir felaket olur ve ülkemizin ödemesi neredeyse imkansız olur. Bunun hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceğini söyleyenler, bu çok büyük ve karmaşık soruya yanlış, hatalı veya tamamen yanlış anlaşılmış bir cevap vermiş olurlar. Bu mümkün olmayabilir, ancak mümkün olsaydı, söz konusu olan dolar miktarı o kadar büyük olurdu ki, ne kadar bir rakamdan bahsettiğimizi ve hatta kimin, ne zaman ve nerede ödeme yapacağını belirlemek yıllar sürerdi. Unutmayın, Amerika parladığında, dünya da parlar. Başka bir deyişle, Yüksek Mahkeme bu ulusal güvenlik bonanzası konusunda Amerika Birleşik Devletleri aleyhine karar verirse, BİZ BİTTİK!

BAŞKAN DONALD J. TRUMP”

Trump’ın “BİZ BİTTİK!” paylaşımına BTC şimdilik ciddi bir tepki vermedi.