BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Strategy 13.627 BTC Aldı, FUD Bitti Mi?

Özet

  • Strategy geçen hafta 13.627 BTC aldı.
  • Son alım ~1,25 milyar dolar karşılığında, Bitcoin başına ~91.519 dolar ortalama maliyetle yapıldı.
  • Bugün şirketin toplan rezervi 687.410 BTC’ye yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın en büyük Bitcoin rezerv şirketi olan Strategy zorlu Aralık ayının ardından Ocak başında ciddi MNAV düşüşü yaşasa da toparlıyor. Son MSCI kararının bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şirket rahat nefes aldığı için BTC birikimi de tekrar hızlandı ve daha fazla alım yapabilir durumda.

Strategy Bitcoin Aldı

Strategy geçen hafta 13.627 BTC aldı. Son alım ~1,25 milyar dolar karşılığında, Bitcoin başına ~91.519 dolar ortalama maliyetle yapıldı. Bugün şirketin toplan rezervi 687.410 BTC’ye yükseldi ve alımlar için toplam harcama miktarı 51,8 milyar dolara ulaştı. Şirket tüm BTC birikimi için ortalama maliyeti 75.353 dolar.

Şirketin MNAV’ı 1’in altına indikten sonra MSCI tarafından delist kararının ertelenmesiyle burada toparlanma görmüştük. Henüz 1,1 seviyesi aşılmasa da 1’in artık korunabiliyor olması güzel. Tek sorun MSCI duyurusunun “delist düşüncesinden vazgeçme değil” bunu “erteleme” tadında olması. Şirket global endekslerden kripto para rezerv şirketlerini halen çıkarmayı düşünüyor ve hisse yerine fon gibi hareket ettikleri konusunda kanaate varmış durumda. Yani önümüzdeki dönemde yeniden bu FUD’un alevlenmesi muhtemel. Fakat kısa vade için geçen haftaki karar olumluydu.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
