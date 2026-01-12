Son Dakika: Strategy 13.627 BTC Aldı, FUD Bitti Mi?

Dünyanın en büyük Bitcoin rezerv şirketi olan Strategy zorlu Aralık ayının ardından Ocak başında ciddi MNAV düşüşü yaşasa da toparlıyor. Son MSCI kararının bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şirket rahat nefes aldığı için BTC birikimi de tekrar hızlandı ve daha fazla alım yapabilir durumda.

Strategy Bitcoin Aldı

Strategy geçen hafta 13.627 BTC aldı. Son alım ~1,25 milyar dolar karşılığında, Bitcoin başına ~91.519 dolar ortalama maliyetle yapıldı. Bugün şirketin toplan rezervi 687.410 BTC’ye yükseldi ve alımlar için toplam harcama miktarı 51,8 milyar dolara ulaştı. Şirket tüm BTC birikimi için ortalama maliyeti 75.353 dolar.

Şirketin MNAV’ı 1’in altına indikten sonra MSCI tarafından delist kararının ertelenmesiyle burada toparlanma görmüştük. Henüz 1,1 seviyesi aşılmasa da 1’in artık korunabiliyor olması güzel. Tek sorun MSCI duyurusunun “delist düşüncesinden vazgeçme değil” bunu “erteleme” tadında olması. Şirket global endekslerden kripto para rezerv şirketlerini halen çıkarmayı düşünüyor ve hisse yerine fon gibi hareket ettikleri konusunda kanaate varmış durumda. Yani önümüzdeki dönemde yeniden bu FUD’un alevlenmesi muhtemel. Fakat kısa vade için geçen haftaki karar olumluydu.