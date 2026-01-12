Fed Başkanı Powell: “Faizleri İndirmediğim İçin Tehdit Ediliyorum” (Acil Uyarı Videosu)

Trump geçtiğimiz yıl Powell’ı görevden almak için Fed’in bina yenileme çalışmalarındaki harcamaları mercek altına almıştı. Hatta alışılmışın dışında Fed ziyareti yaparak onlarca yıl sonra kuruma gidip orada Powell ile atıştığını görmüştük. Powell ise saatler önce “tehdit ediliyorum” diyerek video paylaştı. Trump onu hapse atmakla tehdit ediyor çünkü Powell faizleri indirmiyor.

Powell: Yardım Edin

Bir merkez bankası başkanının kameralar karşısına geçip “faizleri indirmezsem hapse atılacağım” tarzında açıklamalar yapması alışıldık bir şey değil. ABD için hiç değil ancak Trump ile rüyalar da kabuslar da kolayca gerçek olabiliyor. ABD’nin kurumsal yönetim mekanizmasıyla oynamaya bayılan Trump her kurumun canını sıkacak bir şey yapmayı başarıyor.

Powell geçen yazdan bugüne merkez bankasının bina yenileme projesiyle ilgili soruşturuluyor. Son yayınladığı videoda Powell Adalet Bakanlığı’ndan büyük jüri celbi aldığını ve bunun cezai kovuşturma tehdidi oluşturduğunu söyledi. Soruşturmanın faiz oranlarını düşürmesi için devam eden baskının parçası olduğunu düşünen Powell şunları söyledi;

“Bu, Fed’in kanıtlara ve ekonomik koşullara dayalı olarak faiz oranlarını belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı veya sindirmeyle yönlendirilip yönlendirilmeyeceği ile ilgili.”

Bu açıklama adeta “yardım edin kurumun bağımsızlığı gidiyor” tadındaydı. Trump yaptığı açıklamada bundan haberi olmadığını ve Powell’ın üzerinde baskısını hissetmesi gereken tek şeyin yüksek faizler olduğunu söyledi.

“Bunu yapmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Onu baskı altına alması gereken şey, faiz oranlarının çok yüksek olmasıdır. Onun üzerindeki tek baskı budur.” – Trump

15 Mayıs günü görev süresi sona erecek olan Powell’ın yerine kimin atanacağı bu ay belli olacak.

Kripto Paralara Etkisi

Evercore ISI’dan Krishna Guha müşterilerine gönderdiği notta Powell’ın açıklamalarının kendilerinde şaşkınlığa neden olduğunu söyledi. Trump her an her şeyi yapabilecek bir isim ve her konuda durum böyle. Mesela Avrupa NATO’nun dağılması ihtimalinden endişe duyuyor çünkü Trump aniden böyle bir adım atabilir. İkinci dünya savaşından sonra ABD öncülüğünde kurulan tüm küresel kurumlar Trump tarafından ya itibarsızlaştırıldı ya da direkt ABD bu kurumların bazılarından çekildi. Yani Powell’ın bir sabah tutuklayıp yerine yeni Fed başkanını koyması da şaşırtıcı olmaz.

Kripto paralar riski fiyatlar ve küresel piyasalar için bu çok riskli olur. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin daha fazla yükseliş yaşamasını sağlayan Fed’in itibarsızlaştırılması hisse senetleri ve kripto paraların erimesi anlamına gelir.

Fidelitas Lex bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“Her şeyi karikatürize ederek içini boşaltmaya çalışan, kavrayışı kısıtlı etkileşimleri bir kenara bırakın. Bakın bunlar ABD özelinde beklenmedik, tarihte pek örneği bulunmayan olaylar. Bir merkez bankası başkanı öyle baskı altında hissediyor ki çıkıp kendisini ifade etme ihtiyacı duyuyor.”

Trump’ın bu hafta Fed Başkanlığı pozisyonu için Rierder ile görüşeceğini Fox Business biraz önce açıkladı.