Ekonomi

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor

Özet

  • Cuma günü Yüksek Mahkemenin gümrük tarifelerini iptal etmesi bekleniyor.
  • ABD Hazine Bakanı Bessent: Gümrük tarifelerini diğer yetkililerle birlikte yeniden düzenleme yetkisine sahibiz.
  • Bitcoin 91 bin doları geri aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Cuma günü kripto paralar için büyük gün ve sadece saatler sonra Yüksek Mahkeme tarife kararının gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda ABD istihdam verileri de yayınlanacak. Gümrük tarifeleri 2025 yılında gündemi o kadar meşgul etti ki kripto para yatırımcılarının artık bu kelimeyi gördüğünde midesi bulanıyor fakat volatilitenin adı Ocak ayında da “gümrük tarifeleri” oldu.

ABD Gümrük Tarifeleri

Geçen yılı tekrar özetlemeye artık gerek yok çünkü herkes ne yaşadığını süreci, süreç boyunca yaşananları unutamadı. ABD Hazine Bakanı Bessent devam eden açıklamalarında Yüksek Mahkemenin yarın gümrük tarifelerini iptal etmesi halinde alternatif çözümleri olduğundan bahsetti. Herkesi tarife iptaline kesin gözüyle bakıyor ancak olası sürpriz büyük yükselişe neden olur.

Fakat aylardır da Trump’ın ekibi “tarifeler iptal olursa ne yaparız” konusunda çalışıyor. En azından Bessent ve diğerlerinin açıklamaları bu yönde. ABD Hazine Bakanı hem Fed hem gümrük tarifeleri konusunda şunları söyledi;

“Aynı seviyelerde gümrük vergisi almaya devam etme kabiliyetimiz şüphe götürmez. IEEPA gümrük vergileri, Meksika ve Kanada’yı fentanil konusunda müzakere masasına oturttu. Çinliler, IEEPA gümrük vergileri nedeniyle ilk kez fentanil konusunda ciddi adımlar atıyor gibi görünüyor. Diğer yetkililerle birlikte gümrük vergilerini yeniden düzenleme yetkimiz var.

Dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen fonların geri kazanılması, daha büyük bir savunma bütçesinin finanse edilmesine yardımcı olabilir. Faiz oranları hala nötr seviyenin oldukça üzerinde ve kısıtlayıcı bir tutum sergilememeliyiz, modeller Fed faiz oranının %2,5 ile %3,25 arasında olacağını gösteriyor. Bu yıl 300 milyar ile 500 milyar dolar arasında daha düşük bir mali açık bekliyoruz.

Rick Rieder, Fed başkanlığı görevi için henüz mülakata alınmadı. Trump’ın Fed başkanını Ocak ayında belirleyeceğini düşünüyorum. ABD, bazı Venezüella kuruluşlarına uyguladığı yaptırımları kaldıracak.”

BTC bir miktar toparlandı ve yarın sürprizlerle dolu olacak.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
