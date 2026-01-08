Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor

Cuma günü kripto paralar için büyük gün ve sadece saatler sonra Yüksek Mahkeme tarife kararının gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda ABD istihdam verileri de yayınlanacak. Gümrük tarifeleri 2025 yılında gündemi o kadar meşgul etti ki kripto para yatırımcılarının artık bu kelimeyi gördüğünde midesi bulanıyor fakat volatilitenin adı Ocak ayında da “gümrük tarifeleri” oldu.

ABD Gümrük Tarifeleri

Geçen yılı tekrar özetlemeye artık gerek yok çünkü herkes ne yaşadığını süreci, süreç boyunca yaşananları unutamadı. ABD Hazine Bakanı Bessent devam eden açıklamalarında Yüksek Mahkemenin yarın gümrük tarifelerini iptal etmesi halinde alternatif çözümleri olduğundan bahsetti. Herkesi tarife iptaline kesin gözüyle bakıyor ancak olası sürpriz büyük yükselişe neden olur.

Fakat aylardır da Trump’ın ekibi “tarifeler iptal olursa ne yaparız” konusunda çalışıyor. En azından Bessent ve diğerlerinin açıklamaları bu yönde. ABD Hazine Bakanı hem Fed hem gümrük tarifeleri konusunda şunları söyledi;

“Aynı seviyelerde gümrük vergisi almaya devam etme kabiliyetimiz şüphe götürmez. IEEPA gümrük vergileri, Meksika ve Kanada’yı fentanil konusunda müzakere masasına oturttu. Çinliler, IEEPA gümrük vergileri nedeniyle ilk kez fentanil konusunda ciddi adımlar atıyor gibi görünüyor. Diğer yetkililerle birlikte gümrük vergilerini yeniden düzenleme yetkimiz var. Dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen fonların geri kazanılması, daha büyük bir savunma bütçesinin finanse edilmesine yardımcı olabilir. Faiz oranları hala nötr seviyenin oldukça üzerinde ve kısıtlayıcı bir tutum sergilememeliyiz, modeller Fed faiz oranının %2,5 ile %3,25 arasında olacağını gösteriyor. Bu yıl 300 milyar ile 500 milyar dolar arasında daha düşük bir mali açık bekliyoruz. Rick Rieder, Fed başkanlığı görevi için henüz mülakata alınmadı. Trump’ın Fed başkanını Ocak ayında belirleyeceğini düşünüyorum. ABD, bazı Venezüella kuruluşlarına uyguladığı yaptırımları kaldıracak.”

BTC bir miktar toparlandı ve yarın sürprizlerle dolu olacak.