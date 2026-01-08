Fiyat Yükselecek: Optimism (OP) Ekibi Piyasadan OP Coin Toplayacak

Token enflasyonu yüksek ve yeterli ilgiyi çekemeyen projelerin çözüm olarak koyabileceği şey buyback programı başlatmaktır. Eğer protokol gelir elde ediyorsa borsalardan protokolün tokenini satın alarak fiyatı desteklerken yatırımcıları da iştahlandırabilirsiniz. OP Coin ekibinin yaptığı şey de bu.

Optimism (OP) BuyBack

Optimism Vakfı, önümüzdeki aydan itibaren Superchain’in gelirinin yatırını buyback programı için kullanacak. Bu yönde öneriyi sunan ekip aşırı satışlarla mücadele eden tokeni desteklerken ekosistemini de güçlendirmek istiyor. Eğer token aşırı değer kaybediyorsa bu durum ağın kullanıcı sayısını, topluluk gücünü kısaca her şeyini olumsuz etkiler.

“Son beş yıl içinde OP Stack, Ethereum’u ölçeklendirme deneyinden ciddi geliştiriciler için varsayılan altyapıya dönüştü. Borsalar, işletmeler ve blue-chip kurumları, dünyanın en likit piyasalarını desteklemek için gereken güvenlik, ölçeklenebilirlik ve ekonomik netliği sağladığı için Superchain’i standart hale getiriyor. Superchain, L2 ücret pazar payının %61,4’ünü ele geçirdi ve tüm kripto işlemlerinin %13’ünü işliyor ve bu pay artmaya devam ediyor. OP tokeni bu ivme ve büyümeyle uyumlu olmalıdır.” – Optimism Vakfı

Fakat hiç de öyle olmuyor bu yüzden tokeni desteklemek şart. Base, Unichain, Ink, World Chain, Soneium, OP Mainnet ve çok daha fazla proje OP Stack üzerine inşa edilmiş bir L2 ağı. Bunlar Superchain’den gelir elde ediyor. Bu ağların tümü, sıralayıcı gelirlerinin bir kısmını Optimism’e geri ödüyor. Geçtiğimiz on iki ayda Optimism, 5.868 ETH gelir elde etti ve bu gelirin %100’ü Optimism yönetimi tarafından denetlenen bir hazineye aktarıldı.

Superchain gelirinin %50’sinin önümüzdeki yıl boyunca aylık olarak OP satın alacak ekip 615 milyon dolarlık piyasa değerine karşılık tahmini 7,2 milyon dolarlık token geri alımı yapacak. Geçen yılın geliriyle benzer bir gelir elde ederse 7,5 milyon dolar civarında olacak geri alım o kadar da devasa olmasa da OP fiyatının desteklenmesi adına pozitif.

Kabul edilmesi beklenen yönetişim oylaması 22 Ocak’ta oylamaya sunulacak ve Şubat ayında başlayacak.

OP Coin Fiyatı

679 günde %94 düşüş yaşayan OP Coin sürekli daha düşük tepeler yaparak yoluna devam ediyor. 2.27 doların kaybedilmesinin ardından 2025 boyunca yüzü gülmeyen OP Coin yeni yılda da 0,35 doları aşamadı. Lansman dönemindeki arz ile sonrasında hızlı başlayan kilit açılışlarının böylesi sonuçlar doğurması şaşırtıcı değil.

Eğer 0,35 dolar geri alınabilirse tekrar geçen yılki 0,83 dolarlık direnç bölgesine denemeler gelebilir ancak genel piyasa hissiyatının net pozitife dönmesi şart çünkü OP son buyback programıyla bile pozitif ayrışamadı.