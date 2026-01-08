DOGE Kaç Dolara Gidiyor? LINK Coin Ocak Beklentileri Ne Yönde?

Bitcoin sallantılı hareketlerine devam ediyor ve yükseliş noktalandı. Önümüzdeki 24 saat boyunca dalgalı seyir sürerken DOGE ve LINK Coin için hedef kaç dolar olacak? Volatilite kısa vadeli yatırımcılar için fırsat dönemidir ve sıkıcı yana hareketlerden daha eğlencelidir. Şimdi 2 gözde altcoin için olası senaryolara göz atalım.

Dogecoin (DOGE)

Yükselişte bayrak tutanlardan dolan Dogecoin (DOGE) düşüşte de en önde gidiyor. Direnç testlerinin ardından başarısız denemelerin ve BTC düşüşünün etkisiyle DOGE 0,141 bandına geri döndü. Yüksek Mahkeme kararının Cuma günü açıklanacağı kesinleştiğinde 4 günlük düşüş dönemi başladı manşeti atmıştık ve o günden bu yana kripto paralar zarar ediyor. MSCI kararının kısa vade için olumlu olması satışları yavaşlatsa da BTC bugün 90 bin doların altına indi.

DOGE 0.1526 dolar üstü kapanışlar yapamadığından 0.133 dolara gerileyebilir bu seviye daha önce direnç olarak çalışsa da son düşüşte desteğe dönüşebilir. Ancak genel piyasa hissiyatı iyileşmezse satışların 0.12 dolara kadar uzadığını görebiliriz.

0.255 dolar üstü günlük kapanışlar gelmediği sürece Dogecoin için gerçek bir trend değişiminden bahsetmek zor ve kripto paraların uzun süredir devam eden sıkıcı hareketleri yatırımcılarda maceraya ayıracak enerji bırakmadı.

Chainlink (LINK)

Kripto paralar arasında bu kadar büyük anlaşma yapıp fiyatına yansıtamayan başka proje yok. Dünyada ortaklık yapabileceğini Swift gibi ikinci bir şirket yok ve Chainlink bu şirketle ortak iş yapabilecek düzeyde teknoloji üretiyor. Ancak LINK Coin fiyatı terkedilmiş meme coinlerden hallice performans gösteriyor.

ETF kanalında 5 ve 6 Ocak LINK Coin için güzeldi ancak devamı gelmedi. Çıkışlar görmememiz ekstra iyi olsa da LINK Coin’i kurumsal, profesyonel yatırımcılar diyebileceğimiz ETF kanalındaki likidite de tam anlamış değil.

LINK Coin grafiğine bakalım. Yükselişten pek nasiplenemeyen altcoin 13.96 dolarda gelen retle 12 dolar tabanına dönüyor. 11,93 dolar Aralık ayında son durak olmuştu ve aşırı satışlar tekrar başlarsa yine aynı bölgeye dönmesi şaşırtıcı olmaz. Burada da yükseliş için 19,73 ve 28 dolar üstünde kapanışlar gerekiyor.