Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?

Özet

  • AVAX güne şaşırtıcı biçimde yüzde 10 artışla devam ediyor. 13,2 dolar üstü kapanışlarla 15,6 ve 20 dolara geri dönülebilir.
  • SHIB, ADA, DOGE, AVAX dörtlüsü yılın ilk iş gününde piyasaların toparlanabileceğine dair umut aşılamak için %5'ten fazla arttı.
  • DOGE için kırılmanın gerçekleştiğini söyleyen Martinez 0,08 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan DOGE kriptonun en eskilerinden. Ancak genel piyasa hissiyatındaki devam eden zayıflık onu da fazlasıyla yıprattı. AVAX ise geçen yıl boyunca kabus gibi performans gösterdikten sonra yeni yıla çift haneli yükselişle başladı. Kripto paralarda hareketlilik artacak gibi görünüyor.

Avalanche (AVAX)

Geçen yıl boyunca berbat performans gösteren AVAX şimdi yükselişe öncülük ediyor. Son birkaç saattir enteresan bir tablo var çünkü ADA ve DOGE gibi majör altcoinler de yüzde 5’i aşan kazançlar elde etmeye başladı. Bir tuzak mı yoksa gerçekten dipten dönüyorlar mı bunu zaman gösterecek. Ancak AVAX’ın yaşadığı çift haneli yükseliş ve majör altcoinlere yükselişte öncülük etme durumu sık karşılaşılan bir şey değil o yüzden değerli.

11,3 dolar civarında dip yaptıktan sonra günlerce yana hareket eden AVAX şimdi 14,8 doları hedefliyor. Güncel fiyat 13,5 dolarda ve bu hava devam ederse altcoinlerde hafta sonu güzel hareketler olabilir. Fakat MSCI ve Yüksek Mahkeme tarife kararı 15 Ocak tarihine yaklaşırken negatifliği besleyebileceğinden her iki yöne yüksek volatilite riski gözden kaçırılmamalı.

VanDerLinde takma isimli analist günlük grafiği paylaşarak (aşağıda) dipte sağlam konsolidasyonun ardından hedefin güçlü direnç noktaları olduğunu yazdı. Onun yükseliş için kilit noktası 13,2 dolar üstü kapanışlar ve bu seviye yeni kazanıldı. Eğer yükseliş devam ederse 15,6 ve 20 doları hedefliyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) de %7 kazançla 0,125 dolar desteğinde güne devam ediyor. Kısa süre içinde yükselen altcoinlerden biri de o ve SHIB, ADA, DOGE, AVAX dörtlüsü yılın ilk iş gününde piyasaların toparlanabileceğine dair umut aşılıyor. 3 günlük grafikte Dogecoin’in durumunu ele alan Martinez ise daha geniş çerçevede düşüşün devamını bekliyor.

DOGE için aşağı yönlü kırılmanın çoktan gerçekleştiğini yazan analist kanalın destek bölgesi geri alınmadığı sürece hedefin 0,08 dolar olduğunu yazdı. BTC şimdilik 88.350 dolarda ve ETH henüz 3 bin dolar eşiğini geri almış değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
