Morgan Stanley “Başvurdu” Wall Street’in Devi Kriptoya Geliyor

Hem güzel haberler geliyor hem de Ocak ayının zaten beklediğimiz negatif gelişmeleri grafiklerde kendini hissettiriyor. Boğaların en büyük artısı dört yıllık döngü hikayesinin çökmüş olması. Ocak ayına gelmemize rağmen kripto paralar endişe verici ölçüde kayıplar yaşamadı ve BTC 80 bin doların altına inmedi. Peki Morgan Stanley ne yapıyor?

Bitcoin ve Solana Başvurusu

ABD finans piyasalarının en büyük oyuncularından olan Morgan Stanley bugün Solana ve Bitcoin için ETF başvuruları yaptı. Layer1 alternatifi olarak özellikle Solana’nın seçilmesi anlamlı çünkü piyasa değeri daha düşük olduğundan hype döneminde SOL Coin çok daha iyi performans gösteriyor ve bu da ETF ihraççısının artan hacimlerle kazancını artıracak türden bir avantaj.

SEC’e Morgan Stanley tarafından sunulan S-1 formlarına göre BTC ve altıncı en büyük kripto para birimi için yeni ETF’ler göreceğiz. ABD’nin toplam varlık büyüklüğü bakından en büyük 10 bankasından biri olan Morgan Stanley ilk defa 2026 yılında kripto para ETF başlatmak için başvuru yaptı.

Profesyonel ve kurumsal yatırımcılar kripto para borsalarının ya da kendi kendine saklama cüzdanlarının risklerini bildiğinden ETF kanalıyla yatırım yapıyor. FTX çöküşü DEX güvenirliğini baltaladı ve soğuk cüzdanların da hacklenmekten kaybolmaya kadar birçok riski var. Bunun yerine ETF kanalından yatırım yapan bu grup tüm riskleri dünyanın en güvenilir bankaların, ETF ihraççılarına yükleyip rahatlıklar yatırım yapabiliyor.

Kripto Paralar İçin Önemli

Bugüne kadar ETF ihraççılarının genellikle bankalar değil fon yöneticileri olduğunu gördük. Kripto özelinde bu durum pek alışıldık değil çünkü bankalar birçok alanda ürün çıkarırken kriptoya hep mesafeli yaklaştı.

2 yıllık BTC ETF macerası oldukça iyi geçti. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock Aralık ayında BTC ETF ürününün 245 milyon dolardan fazla gelirle en iyi ürünlerine dönüştüğünü açıklamıştı. Senelik 245 milyon dolar ETF geliri olarak harika bir rakam ve bankalar çok hoşnut olmasa da bu pastadan paylarını almak için kripto ürünleri başlatmak zorunda.

Trump yönetimi bu yıl kripto para piyasaları için netlik yasasını da çıkarmayı amaçlıyor. Bu durum ETF ürünlerinin ötesinde bankaların direkt olarak kripto para saklama, trade gibi hizmetler vermesinin de önünü açacak. Nakamoto’nun kemikleri sızlasa da yeni varlık sınıfı olarak Bitcoin’in küresel kabulü onun köklerini, felsefesini ve ideallerini inkarı zorunlu kıldı. Yıllardır yatırımcıların neredeyse tamamının “felsefenin karın doyurmadığı kanısında” olduğunu ve Bitcoin ile kripto paralara sadece para kazanma motivasyonuyla baktıklarını yazıyoruz. Bu bakış açısının sonucunun bugün gördüğümüz ortam olması o yüzden hiç de şaşırtıcı değil.