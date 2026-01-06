Son Dakika: Coinbase Günün Altcoinini Listelemeye Karar Verdi

Yılın ilk listelemeleri kıymetli ve eğer BTC bu akşamki düşüşünü yaşamasaydı bu listeleme daha anlamlı hale gelebilirdi. Brevis günün altcoini ve eş zamanlı olarak birçok borsada işlem görmeye başladı. Coinbase geriden gelse de aynı gün içinde listeleme müjdesini verdi.

Brevis (BREV) Coin

Birkaç saat içinde likidite koşullarının sağlanması halinde Coinbase borsası listeleme yapacağını açıkladı. Bugün listeleme yapılacak ve Binance, Bybit gibi birçok platformda BREV Coin çoktan işlem görmeye başladı. Günlük hacmi 200 milyon dolara yaklaşsa da BREV genel piyasa hissiyatının negatife dönmesinin de etkisiyle düşüş yaşıyor. FDV henüz 340 milyon dolar. Maksimum arzı 1 milyar dolan altcoinin dolaşım arzı 250 milyon.

Peki Brevis ne iş yapar? ZK projelerinden biri bu yıl daha çok sıfır bilgi ispatı alanında girişim göreceğiz Brevis de off-chain hesaplama işlemleri gerçekleştiriyor ve merkezi olmayan uygulamalara ihtiyaç duydukları verimliliği, güveni sağlayacaklarını iddia ediyorlar. Rakip girişimlerden 3,4 kat daha hızlı olduklarını savunuyorlar.

YZi Labs (Binance) ve Polychain baş yatırımcılar. Bunlar dışında Nomad, Haskey Capital gibi tanıdık isimler de projenin yatırımcıları arasında.