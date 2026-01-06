COINBASE

Son Dakika: Coinbase Günün Altcoinini Listelemeye Karar Verdi

Özet

  • Coinbase birkaç saat içinde Brevis'i listeleyeceğini açıkladı.
  • BREV fiyatı genel piyasa hissiyatındaki negatifliğin de etkisiyle düşüşte.
  • ZK alanındaki yeni proje merkezi olmayan uygulamalar için girişimlerden 3,4 kat daha hızlı olduklarını savunuyorlar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yılın ilk listelemeleri kıymetli ve eğer BTC bu akşamki düşüşünü yaşamasaydı bu listeleme daha anlamlı hale gelebilirdi. Brevis günün altcoini ve eş zamanlı olarak birçok borsada işlem görmeye başladı. Coinbase geriden gelse de aynı gün içinde listeleme müjdesini verdi.

Brevis (BREV) Coin

Birkaç saat içinde likidite koşullarının sağlanması halinde Coinbase borsası listeleme yapacağını açıkladı. Bugün listeleme yapılacak ve Binance, Bybit gibi birçok platformda BREV Coin çoktan işlem görmeye başladı. Günlük hacmi 200 milyon dolara yaklaşsa da BREV genel piyasa hissiyatının negatife dönmesinin de etkisiyle düşüş yaşıyor. FDV henüz 340 milyon dolar. Maksimum arzı 1 milyar dolan altcoinin dolaşım arzı 250 milyon.

Peki Brevis ne iş yapar? ZK projelerinden biri bu yıl daha çok sıfır bilgi ispatı alanında girişim göreceğiz Brevis de off-chain hesaplama işlemleri gerçekleştiriyor ve merkezi olmayan uygulamalara ihtiyaç duydukları verimliliği, güveni sağlayacaklarını iddia ediyorlar. Rakip girişimlerden 3,4 kat daha hızlı olduklarını savunuyorlar.

YZi Labs (Binance) ve Polychain baş yatırımcılar. Bunlar dışında Nomad, Haskey Capital gibi tanıdık isimler de projenin yatırımcıları arasında.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: 30 Aralık Altcoin Listeleme Duyurusu

Dev Borsa 2026’nın Şifresini Verdi: Kripto Para Piyasasını Bu 3 Alan Ele Geçirecek

Coinbase CEO’su İtiraf Etti: “1 Milyon Doları Bile Bulamadım!”

Stablecoin’lerde Ezber Bozan Hamle: Dev Borsa Ortaklarına Kendi Parasını Çıkarma İmkanı Verdi

Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır

Son Dakika: Yapay Zeka Altcoini İçin Büyük Listeleme Duyurusu Kapıda Olabilir

Solana Düşerken Bu Hamle Neden Geldi? Arkasında Daha Büyük Bir Plan Mı Var?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi
Bir Sonraki Yazı Morgan Stanley “Başvurdu” Wall Street’in Devi Kriptoya Geliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: MSCI Kararı Açıklandı Kripto Paralar Yükseliyor (Bu Ayın En Büyük Müjdesi)
Kripto Para
Morgan Stanley “Başvurdu” Wall Street’in Devi Kriptoya Geliyor
Solana (SOL)

Lost your password?