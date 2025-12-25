Coinbase CEO’su İtiraf Etti: “1 Milyon Doları Bile Bulamadım!”

Brian Armstrong, Goldman Sachs Builders and Innovators Summit’te yaptığı konuşmada hem kişisel girişimcilik yolculuğunu hem de kripto para sektörünün kurumsallaşma sürecini anlattı. Bugün Wall Street ile kripto para dünyası arasında köprü kuran küresel bir platformun başında olduğunu hatırlatan Armstrong, başlangıçta tabloyun çok daha kırılgan olduğunu söyledi. Hatta yalnızca 1 milyon dolarlık hedefle çıktığı ilk yatırım turunu bile tamamlayamadığını ve 600 bin dolarda kaldığını itiraf etti.

Çocukluk Yıllarında Başlayan Teknoloji Merakı

Armstrong, teknolojiyle bağının küçük yaşlarda kurulduğunu aktardı. Annesinin IBM’de programcı, babasının ise inşaat mühendisi olduğunu belirten CEO, evlerine gelen ilk IBM 486 bilgisayarın hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi. Saatlerce bilgisayar başından kalkmadığını, Linux kurcaladığını ve erken dönemde web siteleri inşa ettiğini anlattı. Bu sürecin, kariyer çizgisini daha lise yıllarında teknoloji eksenine oturttuğunu vurguladı.

Lise döneminde bir topluluk kolejinde programlama dersleri aldığını ifade eden Armstrong, üniversitede bilgisayar bilimi okuma kararını bu deneyimlerin şekillendirdiğini söyledi. İnternetin yeni yeni yaygınlaştığı dönemde kazandığı kodlama pratiğinin, ileride kripto para borsası kurma fikrine güçlü bir zemin hazırladığını dile getirdi. Teknik eğitimin girişimcilik açısından uzun vadeli bir avantaj sunduğuna özellikle dikkat çekti.

Coinbase’in ilk yıllarında yatırımcı ilgisinin son derece sınırlı olduğunu anlatan Armstrong, Y Combinator demo gününde şirketin “gözde” girişimler arasında yer almadığını söyledi. Diğer girişimlerin rahatlıkla çek yazdırdığı bir ortamda, kendisinin mütevazı hedefle çıktığı yatırım turunda bile zorlandığını ifade etti. O dönemde kripto para fikrinin yatırımcılar için yeterince cazip bulunmadığını ve ana akım başlıklar arasında sayılmadığını ekledi.

Goldman Sachs Bağlantısı: Kırılma Anı

Armstrong, bu dönemde Goldman Sachs’ta çalışmış eski bir döviz (FX) trader’ı ile tanışmasının süreci değiştirdiğini belirtti. Bu ismin daha sonra Coinbase’in kurucu ortağına dönüşen Fred Ehrsam olduğunu söyleyen Armstrong, geleneksel finans kökenli bir ortakla yola çıkmanın kritik bir avantaj sağladığını vurguladı. Bu ortaklığın, hem ürün tasarımında hem de regülasyon algısında Coinbase’i farklı bir konuma taşıdığını dile getirdi.

Armstrong, Coinbase’in bugün yalnızca bireysel yatırımcıların kullandığı bir alım-satım borsası olmadığını söyledi. Şirketin, büyük kurumlara hizmet veren küresel bir platforma dönüştüğünü ve geliştiriciler için altyapı sağlayan bir ekosistem rolü üstlendiğini ifade etti. Bu dönüşümle birlikte Coinbase’in kripto para piyasasında temel yapı taşlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Konuşmanın son bölümünde Armstrong, en fazla heyecan duyduğu alanlar arasında tahmin piyasaları ve tokenize edilmiş hisse senetlerini öne çıkardı. Tahmin piyasalarının politika yapıcılar için gerçek zamanlı sinyal üreten bir araç haline gelebileceğini söyledi. Tokenize hisselerin ise erişimi genişlettiğini, yatırımcıya 7/24 işlem imkânı sunduğunu ve finans piyasalarının işleyiş mantığını kalıcı biçimde dönüştürebileceğini savundu.