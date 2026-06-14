Binance’ta 101 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti! Sermaye hangi ağa kayıyor?

Son iki haftada Binance üzerindeki stabilcoin hareketleri, piyasa izleyicilerinin odağına yerleşti. Veriler, Ethereum ve Tron ağları arasında birbirine zıt yönlü büyük ölçekli USDT akışlarının öne çıktığını gösteriyor. Ethereum tarafında borsaya girişler artarken, Tron tarafında borsadan çıkışların hız kazandığı görülüyor.

Binance’ta dikkat çeken çift yönlü akış

Son yedi günün ortalamasına göre Ethereum ağı üzerinden Binance’a günlük 83 milyon dolar USDT girişi kaydedildi. Buna karşılık Tron ağı üzerinden günlük ortalama 101 milyon dolar USDT çıkışı gerçekleşti. Bu hareketliliğe rağmen Binance’ın toplam stabilcoin rezervlerindeki düşüş yalnızca %1,3 seviyesinde kaldı.

Bu tablo, Binance’ın büyük ölçekli oyuncular için ağlar arası bir likidite koridoru gibi kullanıldığına işaret ediyor. Piyasayı izleyen bazı analistler, sermayenin Ethereum tabanlı USDT ile borsaya girip Tron tabanlı kanallar üzerinden sistemden çıktığını belirtiyor. Akışların büyüklüğü ve iki hafta boyunca istikrarlı biçimde sürmesi, işlemlerin tek seferlik ya da rastlantısal olmadığını düşündürüyor.

Ethereum tabanlı USDT girişleri ile Tron tabanlı USDT çıkışlarının neredeyse birbirini dengelemesi, Binance rezervlerinin büyük hareketlere rağmen yatay kalmasını açıklayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü veri platformu CryptoOnchain de hafta içinde bu eğilime dikkat çekti. Platform, bu ölçekte karşıt yönlü akışlara rağmen rezervlerin büyük ölçüde sabit kalmasının, giriş ve çıkışların birbirini neredeyse tamamen dengelediğini gösterdiğini aktardı.

Mini sözlük: ERC 20, Ethereum ağı üzerinde token üretimi ve transferi için kullanılan teknik standarttır. TRC 20 ise Tron ağındaki benzer token standardını ifade eder ve özellikle USDT transferlerinde düşük işlem maliyeti nedeniyle yaygın biçimde kullanılır.

Çıkışların yönü neye işaret ediyor?

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Tron üzerinden borsadan çıkan sermaye, doğrudan kripto varlık alımına yönelmiyor olabilir. Bu fonların tezgah üstü işlem masalarına, soğuk cüzdanlara veya farklı mutabakat kanallarına kaydığı düşünülüyor. Özellikle düşük işlem ücretleri, Tron’u yüksek hacimli stabilcoin transferlerinde öne çıkarıyor.

Tron ağı uzun süredir büyük tutarlı ve görece düşük maliyetli USDT transferlerinde tercih edilen altyapılardan biri olarak izleniyor. Bu nedenle kurumsal işlemler ve yüksek hacimli transfer operasyonlarının, Ethereum’daki daha yüksek işlem maliyetleri yerine Tron’u kullanması piyasa açısından yeni bir durum sayılmıyor.

Ethereum tarafındaki etkiler izleniyor

Geçmiş dönemlerde merkezi borsalara yoğun ERC 20 stabilcoin girişleri, büyük yatırımcıların Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans alanından geçici olarak uzaklaştığı dönemlerle ilişkilendirilmişti. Bu tür dönemlerde varlıkların yeniden dağıtımı ya da çıkış hazırlıkları için merkezi borsa emir defterlerinin daha fazla kullanıldığı görülmüştü.

Benzer şekilde, ETH üzerinden giriş ve TRX üzerinden çıkış modeli daha önce de Ethereum tabanlı DeFi piyasalarında faaliyetin yavaşladığı dönemlerde görülmüştü. Satın alma gücünün Ethereum’un ana katmanından uzaklaşması, bu ağ üzerindeki doğal spot birikimin hız kesmesine yol açabiliyor.

Bununla birlikte toplam piyasa likiditesinin şu aşamada zayıflamadığı belirtiliyor. Stabilcoin arzı küçülmüş değil; yalnızca transfer ve mutabakatın yapıldığı ağ değişmiş görünüyor. Analistler, Ethereum tabanlı birikimin yeniden belirginleştiğinin söylenebilmesi için bu karşıt yönlü akışların dengelenmesini bekliyor.