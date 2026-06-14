Kayıt Banner
STABILCOIN

Binance’ta 101 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti! Sermaye hangi ağa kayıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’ta son iki haftada Ethereum’dan giriş ve Tron’dan çıkış öne çıktı.
  • 📊 Ethereum ağıyla günlük 83 milyon dolar USDT gelirken Tron ağıyla günlük 101 milyon dolar USDT çıktı.
  • 🏦 Bu hareket, büyük oyuncuların Binance’ı ağlar arası geçiş noktası olarak kullandığını gösteriyor ve $USDT akışları yakından izleniyor.
  • 🔎 Binance’ın stabilcoin rezervi aynı dönemde yalnızca %1,3 geriledi ve akışların büyük ölçüde dengelendiği görüldü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Son iki haftada Binance üzerindeki stabilcoin hareketleri, piyasa izleyicilerinin odağına yerleşti. Veriler, Ethereum ve Tron ağları arasında birbirine zıt yönlü büyük ölçekli USDT akışlarının öne çıktığını gösteriyor. Ethereum tarafında borsaya girişler artarken, Tron tarafında borsadan çıkışların hız kazandığı görülüyor.

İçindekiler
1 Binance’ta dikkat çeken çift yönlü akış
2 Çıkışların yönü neye işaret ediyor?
3 Ethereum tarafındaki etkiler izleniyor

Binance’ta dikkat çeken çift yönlü akış

Son yedi günün ortalamasına göre Ethereum ağı üzerinden Binance’a günlük 83 milyon dolar USDT girişi kaydedildi. Buna karşılık Tron ağı üzerinden günlük ortalama 101 milyon dolar USDT çıkışı gerçekleşti. Bu hareketliliğe rağmen Binance’ın toplam stabilcoin rezervlerindeki düşüş yalnızca %1,3 seviyesinde kaldı.

Bu tablo, Binance’ın büyük ölçekli oyuncular için ağlar arası bir likidite koridoru gibi kullanıldığına işaret ediyor. Piyasayı izleyen bazı analistler, sermayenin Ethereum tabanlı USDT ile borsaya girip Tron tabanlı kanallar üzerinden sistemden çıktığını belirtiyor. Akışların büyüklüğü ve iki hafta boyunca istikrarlı biçimde sürmesi, işlemlerin tek seferlik ya da rastlantısal olmadığını düşündürüyor.

Ethereum tabanlı USDT girişleri ile Tron tabanlı USDT çıkışlarının neredeyse birbirini dengelemesi, Binance rezervlerinin büyük hareketlere rağmen yatay kalmasını açıklayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Zincir üstü veri platformu CryptoOnchain de hafta içinde bu eğilime dikkat çekti. Platform, bu ölçekte karşıt yönlü akışlara rağmen rezervlerin büyük ölçüde sabit kalmasının, giriş ve çıkışların birbirini neredeyse tamamen dengelediğini gösterdiğini aktardı.

Mini sözlük: ERC 20, Ethereum ağı üzerinde token üretimi ve transferi için kullanılan teknik standarttır. TRC 20 ise Tron ağındaki benzer token standardını ifade eder ve özellikle USDT transferlerinde düşük işlem maliyeti nedeniyle yaygın biçimde kullanılır.

Çıkışların yönü neye işaret ediyor?

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Tron üzerinden borsadan çıkan sermaye, doğrudan kripto varlık alımına yönelmiyor olabilir. Bu fonların tezgah üstü işlem masalarına, soğuk cüzdanlara veya farklı mutabakat kanallarına kaydığı düşünülüyor. Özellikle düşük işlem ücretleri, Tron’u yüksek hacimli stabilcoin transferlerinde öne çıkarıyor.

Tron ağı uzun süredir büyük tutarlı ve görece düşük maliyetli USDT transferlerinde tercih edilen altyapılardan biri olarak izleniyor. Bu nedenle kurumsal işlemler ve yüksek hacimli transfer operasyonlarının, Ethereum’daki daha yüksek işlem maliyetleri yerine Tron’u kullanması piyasa açısından yeni bir durum sayılmıyor.

Ethereum tarafındaki etkiler izleniyor

Geçmiş dönemlerde merkezi borsalara yoğun ERC 20 stabilcoin girişleri, büyük yatırımcıların Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans alanından geçici olarak uzaklaştığı dönemlerle ilişkilendirilmişti. Bu tür dönemlerde varlıkların yeniden dağıtımı ya da çıkış hazırlıkları için merkezi borsa emir defterlerinin daha fazla kullanıldığı görülmüştü.

Benzer şekilde, ETH üzerinden giriş ve TRX üzerinden çıkış modeli daha önce de Ethereum tabanlı DeFi piyasalarında faaliyetin yavaşladığı dönemlerde görülmüştü. Satın alma gücünün Ethereum’un ana katmanından uzaklaşması, bu ağ üzerindeki doğal spot birikimin hız kesmesine yol açabiliyor.

Bununla birlikte toplam piyasa likiditesinin şu aşamada zayıflamadığı belirtiliyor. Stabilcoin arzı küçülmüş değil; yalnızca transfer ve mutabakatın yapıldığı ağ değişmiş görünüyor. Analistler, Ethereum tabanlı birikimin yeniden belirginleştiğinin söylenebilmesi için bu karşıt yönlü akışların dengelenmesini bekliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Japonya’nın üç büyük bankası mali yıl bitmeden ortak stabilcoin çıkaracağını açıkladı

Japonya’nın dev bankaları yen sabitcoininde birleşiyor! Mart 2027’ye giden yolda hangi detaylar öne çıkıyor?

Zodia Custody’ye Lüksemburg’dan kritik onay geldi! Avrupa planlarında hangi kapı açıldı?

ABD bankaları blokzincire iniyor! Stablecoin yarışında dengeler nasıl değişecek?

Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal stabilcoin mutabakatını test etmeye başladı

Visa hissesi %3,66 yükseldi! Stablecoin hamlesinin perde arkasında neler var?

Stabilcoin ödemelerinde pay %86’ya çıktı! Şirketler neye hazırlanıyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin için 15 yıl önce gelen dönüm noktası yeniden gündemde! O gün neler değişti?
Bir Sonraki Yazı Zimbabve kripto için ilk resmi adımı attı! Yeni kurallar piyasada neyi değiştirecek?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin, İran ile ABD arasındaki geçici anlaşma haberinin ardından 65.700 dolara yükseldi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Zimbabve kripto için ilk resmi adımı attı! Yeni kurallar piyasada neyi değiştirecek?
Kripto Para
Bitcoin için 15 yıl önce gelen dönüm noktası yeniden gündemde! O gün neler değişti?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin için 48 bin dolar seviyesi öne çıktı! Tarihsel örüntü bu kez de çalışacak mı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?
Ethereum (ETH)
Lost your password?