HashKey, Hong Kong doları stabilcoin’i HKDAP dağıtımına başladı

HashKey Exchange, Hong Kong dolarına endeksli stabilcoin HKDAP için beta erişim programına yetkili dağıtıcı olarak katıldı. Bu adımla birlikte uygun kurumsal müşteriler ve profesyonel yatırımcılar, lisanslı bir platform üzerinden HKDAP’a erişebilecek. Borsa, ortaklığı çarşamba günü duyurdu.

İlk işlemler beta aşamasında tamamlandı

HKDAP, Anchorpoint Financial tarafından Hong Kong’daki stabilcoin lisansı kapsamında ihraç edildi. Anchorpoint ile HashKey arasındaki anlaşma; dağıtım, alım satım ve ilgili hizmetleri kapsıyor. HashKey ayrıca ilk beta aşamasında uygun müşterilerle ilk basım ve geri ödeme işlemini tamamladı.

Bu yapı, doğrulanmış kullanıcılar için itibari para giriş ve çıkış hizmetlerini de içeriyor. Böylece kullanıcılar geleneksel paralarını HKDAP’a çevirebiliyor ve daha sonra yeniden itibari para olarak geri alabiliyor. Anchorpoint, tokenin değerini Hong Kong dolarına sabit kalacak şekilde tasarladı.

HashKey Exchange ile Anchorpoint ortaklığı, düzenlemeye tabi ilk Hong Kong doları stabilcoin’i HKDAP’ın ekosistem gelişimini ve daha geniş kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Kurumsal kullanım alanları test ediliyor

HashKey, Anchorpoint finans ve iş dünyasındaki uygulama alanlarını genişlettikçe HKDAP işlemlerini destekleyecek. Şirket, operasyonel hazırlık düzeyi arttıkça ek erişim kanalları sunmayı planlıyor. Yeni adımların kapsamı ise Hong Kong’daki pilot dönemde oluşacak piyasa talebine bağlı olacak.

Beta test süreci, Anchorpoint’in Hong Kong’da verilen ilk iki ihraç lisansından birini almasının ardından dört ay sonra başladı. İlk aşamada odak noktası profesyonel yatırımcılar ile kurumlar olacak. Bu süreçte HKDAP’ın kurumsal ödeme ve mutabakat işlemlerinde kullanılabilir olup olmadığı sınanacak.

Anchorpoint, Hong Kong’da yerel stabilcoin çerçevesi altında faaliyet izni alan kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, HKDAP’ın ihraç ve geri ödeme süreçlerini yönetirken kontrollü beta döneminde pratik kullanım senaryolarını da değerlendiriyor.

OSL de dağıtım tarafında yer alıyor

HKDAP’ın bir diğer yetkili dağıtıcısı ise OSL Group oldu. Hong Kong’da yetkili dijital varlık borsası OSL HK’yi işleten grup, uygun müşterilere itibari para dönüşümü, alım satım ve mutabakat hizmetleri sunacak. OSL ile Anchorpoint, program boyunca tokenleştirilmiş fonlar, ticaret finansmanı ve sınır ötesi ödemeler gibi alanlardaki kullanım örneklerini inceleyecek.

HKDAP ile gerçekleştirilen test transferleri Mayıs 2026’da Ethereum ana ağında OSL ile Anchorpoint arasında tamamlandı. Süreç, Hong Kong doları cinsinden rezerv varlıklara fon yatırılmasıyla başladı. Ardından token basımı, transferi ve geri ödemesi tek bir akış içinde denendi.

Perakende erişimin 2026’nın sonlarında devreye alınması beklenirken, mevcut beta süreci lisanslı dağıtım ve yerel kullanım senaryolarına odaklanıyor.

Düzenleyici çerçeve 2025’te yürürlüğe girdi

Hong Kong’da stabilcoin düzenlemeleri 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe girdi. Yeni sistem, lisans zorunluluğu ile sermaye, rezerv ve yönetişim alanlarında uyum şartları getiriyor. Anchorpoint daha sonra bu çerçeve kapsamında HKDAP’ı piyasaya sürmek için gerekli onayı aldı.

HashKey’in dağıtıma katılmasıyla HKDAP, kurumsal ve profesyonel yatırımcılara yönelik lisanslı bir platformda erişilebilir hale geldi. Proje ilerledikçe Anchorpoint’in yeni dağıtım kanalları açması ve sınır ötesi kullanım alanlarını talebe göre genişletmesi bekleniyor.