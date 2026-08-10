Robinhood Chain rekor eşiği geçti

Robinhood tarafından geliştirilen blockchain ağı Robinhood Chain üzerindeki varlıkların toplam piyasa değeri 1 milyar dolar eşiğini geçti. Ağdaki varlık dağılımında stablecoin’lerin belirgin ağırlığı dikkat çekerken, daha geniş kripto para piyasasında stablecoin piyasa değerinin son aylarda gerilemesi likidite görünümüne ilişkin farklı bir tablo ortaya koydu.

On-chain analisti Tom Wan, 9 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı paylaşımda Robinhood Chain üzerindeki varlıkların toplam piyasa değerinin 1 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Gerçek dünya varlıkları takas platformu 1stepSwap‘a göre varlık türlerine göre bakıldığında ağdaki en büyük pay yüzde 58 ile standart stablecoin’lere ait. Ether yüzde 28’lik payla ikinci sırada yer alırken, getiri sağlayan stablecoin’lerin payı yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Böylece standart ve getiri sağlayan stablecoin’lerin toplam payı yüzde 68’e ulaşıyor. Veriler, Robinhood Chain üzerindeki varlık dağılımının büyük ölçüde stablecoin’ler ve Ether üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Öte yandan daha geniş stablecoin piyasasında son aylarda gerileme yaşandı. CryptoQuant analisti Darkfost, mayıs ayından bu yana stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 150 milyar dolar azalarak 2,8 trilyon dolar seviyesinden 2,66 trilyon dolara gerilediğini belirtti.

Darkfost ayrıca geçen yıl ekim ayından bu yıl mayıs ayına kadar stablecoin piyasa değerinin büyük ölçüde yatay seyrettiğine dikkat çekti. Analiste göre bu görünüm, söz konusu dönemde kripto para piyasasına yeni likidite girişinin gerçekleşmediğine ya da gelen yeni likiditenin stablecoin piyasa değerini daha fazla büyütmek için yeterli olmadığına işaret ediyor.