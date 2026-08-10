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STABILCOIN

Robinhood Chain rekor eşiği geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 Robinhood Chain üzerindeki varlıkların toplam piyasa değeri 1 milyar doları aştı.
  • 🪙 Standart stablecoin’ler ağdaki varlıkların yüzde 58’ini oluştururken, getiri sağlayan stablecoin’lerle birlikte toplam pay yüzde 68’e ulaştı.
  • 🔷 Ether’in Robinhood Chain üzerindeki toplam varlıklar içindeki payı yüzde 28 olarak kaydedildi.
  • 📉 Stablecoin’lerin toplam piyasa değeri mayıstan bu yana yaklaşık 150 milyar dolar geriledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Robinhood tarafından geliştirilen blockchain ağı Robinhood Chain üzerindeki varlıkların toplam piyasa değeri 1 milyar dolar eşiğini geçti. Ağdaki varlık dağılımında stablecoin’lerin belirgin ağırlığı dikkat çekerken, daha geniş kripto para piyasasında stablecoin piyasa değerinin son aylarda gerilemesi likidite görünümüne ilişkin farklı bir tablo ortaya koydu.

On-chain analisti Tom Wan, 9 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı paylaşımda Robinhood Chain üzerindeki varlıkların toplam piyasa değerinin 1 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Gerçek dünya varlıkları takas platformu 1stepSwap‘a göre varlık türlerine göre bakıldığında ağdaki en büyük pay yüzde 58 ile standart stablecoin’lere ait. Ether yüzde 28’lik payla ikinci sırada yer alırken, getiri sağlayan stablecoin’lerin payı yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Böylece standart ve getiri sağlayan stablecoin’lerin toplam payı yüzde 68’e ulaşıyor. Veriler, Robinhood Chain üzerindeki varlık dağılımının büyük ölçüde stablecoin’ler ve Ether üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Öte yandan daha geniş stablecoin piyasasında son aylarda gerileme yaşandı. CryptoQuant analisti Darkfost, mayıs ayından bu yana stablecoin’lerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 150 milyar dolar azalarak 2,8 trilyon dolar seviyesinden 2,66 trilyon dolara gerilediğini belirtti.

Darkfost ayrıca geçen yıl ekim ayından bu yıl mayıs ayına kadar stablecoin piyasa değerinin büyük ölçüde yatay seyrettiğine dikkat çekti. Analiste göre bu görünüm, söz konusu dönemde kripto para piyasasına yeni likidite girişinin gerçekleşmediğine ya da gelen yeni likiditenin stablecoin piyasa değerini daha fazla büyütmek için yeterli olmadığına işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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