PayPal’ın PYUSD stabilcoini Polygon ağında Paxos ortaklığıyla kullanıma açıldı

PayPal’ın dolar destekli stabilcoini PYUSD, Paxos ortaklığıyla Polygon ağında yerel olarak kullanıma açıldı. Bu adımla şirketler, PYUSD’ye köprülenmiş bir sürüm yerine doğrudan ağ üzerindeki yerel varlık olarak erişebilecek. Entegrasyon, dijital cüzdanlar, itibari para giriş çıkış kanalları ve uyumluluk araçlarıyla birlikte Polygon’un ödeme altyapısına dahil edildi.

Polygon altyapısında yerel PYUSD dönemi

Paxos, PYUSD ihracını Polygon üzerinde yerel biçimde başlattı. Böylece işletmeler, aynı yapı içinde para yatırma, transfer, mutabakat ve itibari para dönüşümü gibi işlemleri yürütebilecek. Polygon’un Open Money Stack adını verdiği sistem, birden fazla ödeme sağlayıcısını ayrı ayrı entegre etme ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Polygon, PayPal USD’nin artık Polygon zincirinde yerel olarak çıkarıldığını ve Open Money Stack altyapısına entegre edildiğini duyurdu.

Bu yapı; kart işlemleri, banka transferleri, borsa bağlantıları ve stabilcoin akışlarını tek çatı altında bir araya getiriyor. Özellikle sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve operasyonel süreçleri sadeleştirmek isteyen şirketlerin bu sistemden yararlanması bekleniyor. Bordro hizmeti sunan firmalar, dijital pazar yerleri ve para transferi şirketleri, kendi bankacılık altyapılarını kurmadan PYUSD ile ödeme akışlarını yönetebilecek.

Mini sözlük: Paxos, ABD’de düzenlemeye tabi bir finansal teknoloji şirketidir ve blokzincir tabanlı dijital varlık altyapısı sunar. PYUSD ise Paxos tarafından çıkarılan, rezervleri dolar cinsi varlıklarla desteklenen bir stabilcoindir.

İşlem hacmi Polygon’un ödeme odağını öne çıkardı

Polygon, ağ üzerinde şimdiye kadar 2,6 trilyon doları aşan stabilcoin işlem hacmi gerçekleştiğini açıkladı. Bu veri, ağın ödeme odaklı kullanım alanlarında zaten güçlü bir tabana sahip olduğunu gösteriyor. PYUSD entegrasyonu da bu yerleşik yapının üzerine eklenen yeni bir ödeme aracı niteliği taşıyor.

Revolut ve Stripe gibi şirketler halihazırda ödeme operasyonlarında Polygon altyapısından yararlanıyor. Ağ üzerinde çalışan işletmelerin, mevcut teknolojik düzenlerini baştan kurmadan PYUSD’yi sisteme ekleyebilmesi teknik yükü azaltabilir ve devreye alma süresini kısaltabilir.

Başlık Detay Varlık PYUSD Ağ Polygon İhraççı Paxos Açıklanan stabilcoin işlem hacmi 2,6 trilyon doların üzerinde

Düzenlemeye tabi yapı ve genişleme adımları

PYUSD, Paxos tarafından basılıyor ve dolar cinsi rezerv varlıklarla destekleniyor. Paxos, bu yapının ABD Para Denetleme Ofisi gözetimindeki ulusal tröst lisansı çerçevesinde çalıştığını belirtiyor. Bu çerçeve, PYUSD’yi ABD pazarındaki denetlenen dolar destekli stabilcoinler arasında konumlandırıyor.

Paxos, PYUSD’nin dolar cinsi rezerv varlıklarla desteklendiğini ve ulusal tröst lisansı kapsamında faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Polygon üzerindeki dağıtım, PYUSD’nin ödeme ve mutabakat işlemlerinde erişebildiği blokzincir ağlarını genişletti. Haziran ayında Mastercard da PYUSD’yi birden fazla blokzincir platformundaki mutabakat altyapısına dahil etmişti. PayPal ile MoonPay’in bu yıl tanıttığı PYUSDx platformu da geliştiricilere, bağımsız bir ödeme altyapısı kurmadan PYUSD rezervleriyle desteklenen stabilcoin uygulamaları geliştirme imkanı sunuyor.