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STABILCOIN

PayPal’ın PYUSD stabilcoini Polygon ağında Paxos ortaklığıyla kullanıma açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 PayPal'ın PYUSD stabilcoini, Polygon ağında Paxos ortaklığıyla yerel olarak kullanıma açıldı.
  • 💳 Şirketler, $PYUSD ile tek altyapı üzerinden transfer, mutabakat ve itibari para dönüşümü yapabilecek.
  • 🌍 Polygon, ağda 2,6 trilyon doların üzerinde stabilcoin işlem hacmi gerçekleştiğini açıkladı.
  • 🏦 Paxos, PYUSD'nin dolar rezervleriyle desteklendiğini ve ABD'de düzenlemeye tabi bir çerçevede çıkarıldığını belirtiyor.
Onur Atam
Onur Atam

PayPal’ın dolar destekli stabilcoini PYUSD, Paxos ortaklığıyla Polygon ağında yerel olarak kullanıma açıldı. Bu adımla şirketler, PYUSD’ye köprülenmiş bir sürüm yerine doğrudan ağ üzerindeki yerel varlık olarak erişebilecek. Entegrasyon, dijital cüzdanlar, itibari para giriş çıkış kanalları ve uyumluluk araçlarıyla birlikte Polygon’un ödeme altyapısına dahil edildi.

İçindekiler
1 Polygon altyapısında yerel PYUSD dönemi
2 İşlem hacmi Polygon’un ödeme odağını öne çıkardı
3 Düzenlemeye tabi yapı ve genişleme adımları

Polygon altyapısında yerel PYUSD dönemi

Paxos, PYUSD ihracını Polygon üzerinde yerel biçimde başlattı. Böylece işletmeler, aynı yapı içinde para yatırma, transfer, mutabakat ve itibari para dönüşümü gibi işlemleri yürütebilecek. Polygon’un Open Money Stack adını verdiği sistem, birden fazla ödeme sağlayıcısını ayrı ayrı entegre etme ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Polygon, PayPal USD’nin artık Polygon zincirinde yerel olarak çıkarıldığını ve Open Money Stack altyapısına entegre edildiğini duyurdu.

Bu yapı; kart işlemleri, banka transferleri, borsa bağlantıları ve stabilcoin akışlarını tek çatı altında bir araya getiriyor. Özellikle sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak ve operasyonel süreçleri sadeleştirmek isteyen şirketlerin bu sistemden yararlanması bekleniyor. Bordro hizmeti sunan firmalar, dijital pazar yerleri ve para transferi şirketleri, kendi bankacılık altyapılarını kurmadan PYUSD ile ödeme akışlarını yönetebilecek.

Mini sözlük: Paxos, ABD’de düzenlemeye tabi bir finansal teknoloji şirketidir ve blokzincir tabanlı dijital varlık altyapısı sunar. PYUSD ise Paxos tarafından çıkarılan, rezervleri dolar cinsi varlıklarla desteklenen bir stabilcoindir.

İşlem hacmi Polygon’un ödeme odağını öne çıkardı

Polygon, ağ üzerinde şimdiye kadar 2,6 trilyon doları aşan stabilcoin işlem hacmi gerçekleştiğini açıkladı. Bu veri, ağın ödeme odaklı kullanım alanlarında zaten güçlü bir tabana sahip olduğunu gösteriyor. PYUSD entegrasyonu da bu yerleşik yapının üzerine eklenen yeni bir ödeme aracı niteliği taşıyor.

Revolut ve Stripe gibi şirketler halihazırda ödeme operasyonlarında Polygon altyapısından yararlanıyor. Ağ üzerinde çalışan işletmelerin, mevcut teknolojik düzenlerini baştan kurmadan PYUSD’yi sisteme ekleyebilmesi teknik yükü azaltabilir ve devreye alma süresini kısaltabilir.

BaşlıkDetay
VarlıkPYUSD
Polygon
İhraççıPaxos
Açıklanan stabilcoin işlem hacmi2,6 trilyon doların üzerinde

Düzenlemeye tabi yapı ve genişleme adımları

PYUSD, Paxos tarafından basılıyor ve dolar cinsi rezerv varlıklarla destekleniyor. Paxos, bu yapının ABD Para Denetleme Ofisi gözetimindeki ulusal tröst lisansı çerçevesinde çalıştığını belirtiyor. Bu çerçeve, PYUSD’yi ABD pazarındaki denetlenen dolar destekli stabilcoinler arasında konumlandırıyor.

Paxos, PYUSD’nin dolar cinsi rezerv varlıklarla desteklendiğini ve ulusal tröst lisansı kapsamında faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Polygon üzerindeki dağıtım, PYUSD’nin ödeme ve mutabakat işlemlerinde erişebildiği blokzincir ağlarını genişletti. Haziran ayında Mastercard da PYUSD’yi birden fazla blokzincir platformundaki mutabakat altyapısına dahil etmişti. PayPal ile MoonPay’in bu yıl tanıttığı PYUSDx platformu da geliştiricilere, bağımsız bir ödeme altyapısı kurmadan PYUSD rezervleriyle desteklenen stabilcoin uygulamaları geliştirme imkanı sunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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