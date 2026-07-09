Bitcoin, İran ile yeni anlaşma umutlarının güçlenmesiyle 63 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, perşembe günü Wall Street açılışının ardından riskli varlıklardaki toparlanmaya eşlik ederek gün içinde 63 bin doların üzerine yükseldi. ABD hisse senetlerindeki alımların hız kazanması, kripto para piyasasında da kısa pozisyonların çözülmesine yol açtı.

Trump açıklamaları piyasada risk iştahını artırdı

BTC/USD paritesi gün içinde yaklaşık %1,5 yükselerek 63 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ateşkesin bozulmasının ardından İran’ın yeniden anlaşma yapmak istediğini söylemesi, piyasalarda jeopolitik gerilimin yumuşayabileceği beklentisini öne çıkardı.

Donald Trump, İran tarafının anlaşma yapmak istediğini söyledi ve bu mesaj, piyasalarda gerilimin daha fazla tırmanmayabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD borsalarında endekslerin genelinde yükseliş görüldü. Bu tablo, önceki seansta görülen satış baskısının bir bölümünü tersine çevirirken, kripto varlıklar da aynı eğilime katıldı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında kısa pozisyon tasfiyeleri yaklaşık 100 milyon dolara yaklaştı. CoinGlass, türev piyasalardaki tasfiye verilerini izleyen yaygın bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon tasfiyesi, fiyat düşüşü beklentisiyle açılan işlemlerin piyasa ters yönde hareket ettiğinde zorunlu olarak kapatılmasıdır. Bu durum, alımları hızlandırarak fiyatın kısa sürede daha sert yükselmesine yol açabilir.

İşlemciler kapanış için kritik seviyelere odaklandı

Piyasadaki son görünümü değerlendiren işlemci Killa, mevcut yapının düşüş eğilimli görünmediğini belirtiyor. Killa, önümüzdeki birkaç ay boyunca dalgalı fiyat hareketlerinin sürebileceğini, 68 bin dolar seviyesinin ise olası bir kısa pozisyon denemesi için izlenebileceğini ifade ediyor.

İşlemci Daan Crypto Trades, Bitcoin’in 61,3 bin dolar ile 64,7 bin dolar aralığında hareket ettiğini, dünkü riskten kaçış satışlarının ardından bu sabah yeniden toparlandığını vurguluyor.

Bir diğer piyasa yorumcusu Jelle de alıcıların gücünü tamamen kaybetmediği görüşünde. Jelle, destek bölgesinin yeniden kazanılmasının hala masada olduğunu ve yükseliş yönlü isteğin sürdüğünü düşünüyor.

Daan Crypto Trades ise günlük kapanış açısından 64,7 bin dolar seviyesini öne çıkarıyor. İşlemcilere göre bu seviye, kısa vadeli yön tayini bakımından belirleyici olabilir. Aşağıda ise 61,3 bin dolar bandı izlenen ana aralık desteği olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Gün içi öne çıkan fiyat 63 bin dolar üzeri Aralık desteği 61,3 bin dolar Günlük kapanış için izlenen seviye 64,7 bin dolar Olası kısa pozisyon bölgesi 68 bin dolar

Piyasanın dip arayışına ilişkin görüşler ayrışıyor

Bitcoin’de daha geniş zaman dilimindeki dip oluşumuna ilişkin görüş birliği ise henüz oluşmuş değil. Bazı analizler teknik görünümde klasik bir dip yapısının geliştiğine işaret ederken, bazı piyasa gözlemcileri önceki fiyat döngüleriyle yapılan karşılaştırmaların daha derin bir makro taban ihtimalini canlı tuttuğunu savunuyor.

Bu nedenle kısa vadeli toparlanmaya rağmen yatırımcıların odağında hem günlük kapanış seviyeleri hem de risk iştahının kalıcı olup olmayacağı yer alıyor. Jeopolitik başlıkların ve ABD piyasalarındaki yönün, Bitcoin’in sonraki adımında etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.