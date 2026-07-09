Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin, İran ile yeni anlaşma umutlarının güçlenmesiyle 63 bin doların üzerine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İran ile yeni anlaşma beklentisi güçlenince $BTC 63 bin doların üzerine çıktı.
  • 📈 ABD hisseleriyle birlikte kripto varlıklarda da risk iştahı yeniden arttı.
  • 💥 Son 24 saatte kısa pozisyon tasfiyeleri yaklaşık 100 milyon dolara yaklaştı.
  • 🧭 İşlemciler günlük kapanışta 64,7 bin dolar seviyesini yakından izliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, perşembe günü Wall Street açılışının ardından riskli varlıklardaki toparlanmaya eşlik ederek gün içinde 63 bin doların üzerine yükseldi. ABD hisse senetlerindeki alımların hız kazanması, kripto para piyasasında da kısa pozisyonların çözülmesine yol açtı.

İçindekiler
1 Trump açıklamaları piyasada risk iştahını artırdı
2 İşlemciler kapanış için kritik seviyelere odaklandı
3 Piyasanın dip arayışına ilişkin görüşler ayrışıyor

Trump açıklamaları piyasada risk iştahını artırdı

BTC/USD paritesi gün içinde yaklaşık %1,5 yükselerek 63 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ateşkesin bozulmasının ardından İran’ın yeniden anlaşma yapmak istediğini söylemesi, piyasalarda jeopolitik gerilimin yumuşayabileceği beklentisini öne çıkardı.

Donald Trump, İran tarafının anlaşma yapmak istediğini söyledi ve bu mesaj, piyasalarda gerilimin daha fazla tırmanmayabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD borsalarında endekslerin genelinde yükseliş görüldü. Bu tablo, önceki seansta görülen satış baskısının bir bölümünü tersine çevirirken, kripto varlıklar da aynı eğilime katıldı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında kısa pozisyon tasfiyeleri yaklaşık 100 milyon dolara yaklaştı. CoinGlass, türev piyasalardaki tasfiye verilerini izleyen yaygın bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon tasfiyesi, fiyat düşüşü beklentisiyle açılan işlemlerin piyasa ters yönde hareket ettiğinde zorunlu olarak kapatılmasıdır. Bu durum, alımları hızlandırarak fiyatın kısa sürede daha sert yükselmesine yol açabilir.

İşlemciler kapanış için kritik seviyelere odaklandı

Piyasadaki son görünümü değerlendiren işlemci Killa, mevcut yapının düşüş eğilimli görünmediğini belirtiyor. Killa, önümüzdeki birkaç ay boyunca dalgalı fiyat hareketlerinin sürebileceğini, 68 bin dolar seviyesinin ise olası bir kısa pozisyon denemesi için izlenebileceğini ifade ediyor.

İşlemci Daan Crypto Trades, Bitcoin’in 61,3 bin dolar ile 64,7 bin dolar aralığında hareket ettiğini, dünkü riskten kaçış satışlarının ardından bu sabah yeniden toparlandığını vurguluyor.

Bir diğer piyasa yorumcusu Jelle de alıcıların gücünü tamamen kaybetmediği görüşünde. Jelle, destek bölgesinin yeniden kazanılmasının hala masada olduğunu ve yükseliş yönlü isteğin sürdüğünü düşünüyor.

Daan Crypto Trades ise günlük kapanış açısından 64,7 bin dolar seviyesini öne çıkarıyor. İşlemcilere göre bu seviye, kısa vadeli yön tayini bakımından belirleyici olabilir. Aşağıda ise 61,3 bin dolar bandı izlenen ana aralık desteği olarak öne çıkıyor.

GöstergeSeviye
Gün içi öne çıkan fiyat63 bin dolar üzeri
Aralık desteği61,3 bin dolar
Günlük kapanış için izlenen seviye64,7 bin dolar
Olası kısa pozisyon bölgesi68 bin dolar

Piyasanın dip arayışına ilişkin görüşler ayrışıyor

Bitcoin’de daha geniş zaman dilimindeki dip oluşumuna ilişkin görüş birliği ise henüz oluşmuş değil. Bazı analizler teknik görünümde klasik bir dip yapısının geliştiğine işaret ederken, bazı piyasa gözlemcileri önceki fiyat döngüleriyle yapılan karşılaştırmaların daha derin bir makro taban ihtimalini canlı tuttuğunu savunuyor.

Bu nedenle kısa vadeli toparlanmaya rağmen yatırımcıların odağında hem günlük kapanış seviyeleri hem de risk iştahının kalıcı olup olmayacağı yer alıyor. Jeopolitik başlıkların ve ABD piyasalarındaki yönün, Bitcoin’in sonraki adımında etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi

Strategy, Bitcoin yükselmese bile temettü yükümlülüklerini 30 yıl karşılayabileceğini açıkladı

Bitdeer cephesinde 36 milyon dolarlık hamle geldi! Madencilikte dengeler neye işaret ediyor?

Arkham verilerinde SpaceX detayı öne çıktı! 88 dolarlık Bitcoin transferi neye işaret ediyor?

Bitcoin’de kanal direnci sonrası 61.200 ile 60.700 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor

Bitcoin vadeli işlem talebindeki hızlı toparlanma, 70000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesini sağladı

Bitcoin ETF’lerinde satış dalgası yavaşlarken kurumsal talep hala zayıf kalıyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi
Bir Sonraki Yazı PayPal’ın PYUSD stabilcoini Polygon ağında Paxos ortaklığıyla kullanıma açıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

PayPal’ın PYUSD stabilcoini Polygon ağında Paxos ortaklığıyla kullanıma açıldı
STABILCOIN
Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi
BITCOIN (BTC)
Jito Labs ve Privy cephesinde dikkat çeken Solana hamlesi! 50 milisaniyelik sistem neyi değiştirecek?
Solana (SOL)
Strategy, Bitcoin yükselmese bile temettü yükümlülüklerini 30 yıl karşılayabileceğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Cathie Wood, stabilcoin pazarında USDT ve USDC’nin liderliğini ağ etkisinin koruduğunu savunuyor
Tether (USDT)
Lost your password?