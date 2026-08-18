Scaramucci, Bitcoin’deki sınırlı düşüşün güçlü talebe işaret ettiğini söyledi

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin piyasasında ayı görünümünün sürdüğünü ancak bu dönemde görülen geri çekilmenin önceki döngülere kıyasla daha sınırlı kalmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Scaramucci, bu tablonun uzun vadede piyasa açısından olumlu okunabileceğini dile getirdi.

Önceki döngülerle karşılaştırdı

CNBC’de Andrew Ross Sorkin ile SALT Conference bünyesindeki Wyoming Blockchain Symposium sırasında konuşan Scaramucci, Bitcoin’in halen net bir ayı piyasasında bulunduğunu belirtti. Buna karşın mevcut düşüşün yaklaşık %55 seviyesinde kalmasını, geçmiş döngülerde görülen daha sert kayıplarla karşılaştırdı. SkyBridge Capital, alternatif yatırım alanlarına odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Anthony Scaramucci, 37 yıllık piyasa deneyimi boyunca dokuz ayı piyasası gördüğünü, Bitcoin’de mevcut dönemin açık biçimde ayı piyasası niteliği taşıdığını, buna rağmen düşüşün %55 ile sınırlı kalmasının kayda değer olduğunu söyledi.

Scaramucci, önceki Bitcoin ayı piyasalarında geri çekilmenin çoğu zaman %75 ila %80 aralığına ulaştığını hatırlattı. Bu nedenle mevcut döngüde satış baskısının daha zayıf kalmasının, bir sonraki yükseliş evresine hazırlanan net alıcı kitlesine işaret edebileceğini savundu.

Dönem Düşüş oranı Scaramucci’nin değerlendirmesi Mevcut ayı piyasası %55 Görece sınırlı düşüş, talep dayanıklılığına işaret edebilir Önceki ayı piyasaları %75 ila %80 Daha derin ve yaygın satış dalgaları görüldü

Fiyatın yatay seyri ve baskı unsurları

Scaramucci, Bitcoin fiyatının uzun süredir belirgin bir yön üretmediğini de söyledi. Şubatta savaşın başladığı dönemde görülen seviyelerle bugünkü fiyatların yaklaşık olarak aynı noktada bulunduğunu belirten Scaramucci, piyasanın uzun süredir sıkışık bir bantta hareket ettiğini ifade etti.

Scaramucci, savaşın başladığı şubat dönemindeki Bitcoin fiyatı ile bugünkü seviyeler arasında büyük fark oluşmadığını, bu nedenle piyasanın bir süredir ağır ve yatay bir görünüm sergilediğini vurguladı.

Bu zayıf fiyat hareketinin arkasında birkaç etken bulunduğunu söyleyen Scaramucci, bazı Bitcoin madencilerinin yapay zeka uygulamalarına yöneldiğini aktardı. Ayrıca yalnızca Bitcoin’den değil, daha geniş kripto varlık piyasasından da sermaye çıkışı yaşandığını ve bu kaynakların bir bölümünün yapay zeka alanına kaydığını dile getirdi.

Dört yıllık döngü ve halving beklentisi

Scaramucci’ye göre üçüncü unsur, Bitcoin’in geleneksel dört yıllık döngüsü. Piyasanın şu anda bu döngünün tipik ayı evresine yaklaştığını söyleyen yatırımcı, bir sonraki halvinge yaklaşık 18 ila 19 ay kaldığını belirtti. Bu sürenin fiyat üzerindeki baskının devam etmesine neden olabileceğini ifade etti.

Scaramucci, kısa vadeli zayıf yapıya rağmen uzun vadede iyimserliğini koruyor. Bir sonraki halving ile birlikte yeni coin arzının azalacağını, bunun da zamanla fiyat üzerinde sıkılaştırıcı etki yaratacağını söyledi. Bu süreç sonunda Bitcoin’in yeniden 100.000 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Ancak bu hareketin hemen gerçekleşmesini beklemediğini, piyasanın bir süre daha yavaş seyredeceğini kaydetti.