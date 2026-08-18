Cardano’da 0,167 dolar desteği yön için belirleyici oldu

Cardano ağının yerel varlığı ADA, son düşüşün ardından 0,167 dolar çevresindeki desteği koruyup koruyamayacağına odaklandı. Fiyat görünümünde aşağı yönlü kanal içindeki sıkışma sürerken, alıcıların bu bölgeyi savunması halinde kısa vadede 0,19 dolar ve ardından 0,21 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto analisti Crypto Feras, ADA’daki son fiyat hareketlerinin olası bir ayı bayrağı yapısına işaret ettiğini belirtiyor. Buna rağmen fiyatın alçalan kanal içinde dengelenmesi, 0,167 dolar civarını kısa vadede önemli bir destek noktası haline getirdi.

ADA, haberin yazıldığı sırada 0,1737 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 201,63 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,35 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde yüzde 1,14’lük geri çekilme yaşansa da, mevcut fiyat yapısı olası bir toparlanma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış değil.

Crypto Feras, ADA’nın alçalan kanal içinde sıkıştığını ve 0,167 dolar desteğinin korunması halinde fiyatın önce 0,19 dolara, ardından 0,21 dolar çevresindeki dirence yönelebileceğini vurguluyor.

Buna karşılık 0,167 doların altına sarkılması durumunda satış baskısının yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda 0,143 dolar ilk aşağı yönlü hedef olarak öne çıkarken, düşüşün derinleşmesi halinde 0,125 dolar seviyesi de izlenebilir. 0,165 dolar bölgesi de piyasanın yakından takip ettiği eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,1737 dolar Ana destek 0,167 dolar Yukarı yönlü hedefler 0,19 dolar ve 0,21 dolar Aşağı yönlü hedefler 0,143 dolar ve 0,125 dolar

Stabilcoin likiditesi büyüyor

Fiyat hareketinin yanı sıra Cardano ekosistemindeki zincir üstü likidite verileri de dikkat çekiyor. MIntern verilerine göre Cardano üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 62,5 milyon doların üzerine çıktı. Bu tablo, ağ içinde dolar bazlı varlıklara yönelik talebin arttığına ve likiditenin güçlendiğine işaret ediyor.

Bu büyümede en büyük payı Circle’ın USDCx ürünü aldı. USDCx, Cardano üzerinde yaklaşık 44 milyon dolarlık rezervle toplam stabilcoin büyüklüğünün büyük bölümünü oluşturdu. Circle, dolar destekli dijital ödeme altyapısıyla öne çıkan küresel bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Cardano üzerindeki stabilcoin arzının 62,5 milyon doları aşması, ağda dolar bazlı likiditeye yönelik talebin arttığını ve merkeziyetsiz finans uygulamaları için daha elverişli bir zemin oluştuğunu gösteriyor.

Stabilcoin likiditesindeki artış, Cardano üzerindeki merkeziyetsiz finans faaliyetleri için daha güçlü bir temel sağlayabilir. Dolar bazlı varlıklara erişimin genişlemesi, kullanıcıların ağ içindeki işlemlerini daha rahat yürütmesine imkan tanırken, yeni uygulamalar için de daha derin bir likidite zemini oluşturabilir.

Piyasanın gözü destek bölgesinde

Kısa vadede ADA’nın yönü büyük ölçüde 0,167 dolar desteğinin korunmasına bağlı görünüyor. Alıcıların bu seviyede kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü tepki alanı genişleyebilir. Tersi durumda ise zayıflayan teknik görünüm, daha düşük desteklerin test edilmesine yol açabilir.