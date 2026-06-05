ADA 0,16 doların altına indi! Cardano cephesinde şimdi neler yaşanıyor?

Cardano’nun yerel varlığı ADA, son satış dalgasıyla 0,16 doların altına gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasadaki bu sert düşüş, Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın projeden bir süre uzaklaşacağını açıklamasının ardından hız kazandı.

Hoskinson’ın açıklamaları baskıyı artırdı

Hoskinson, Cardano ekosisteminin yakın dönemde bir başarısızlık dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, birden fazla projenin kapanabileceği ve finansman tarafında çeşitli zorlukların öne çıktığı aktarıldı. Bu değerlendirmeler, zaten kırılgan seyreden ADA fiyatı üzerinde ek baskı oluşturdu.

Charles Hoskinson, projeye ara verdiğini belirtirken Cardano ekosisteminin yakında bir başarısızlık dalgasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Charles Hoskinson, Cardano blokzincirinin kurucusu ve uzun süredir ekosistemin en görünür isimlerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle yaptığı açıklamalar, yalnızca fiyat hareketi açısından değil, ağın geleceğine ilişkin beklentiler bakımından da yakından izleniyor.

Sosyal medya ilgisi 2026 zirvesine çıktı

Blokzincir analiz şirketi Santiment Intelligence verilerine göre, Hoskinson’ın dikkat çeken açıklamaları sonrası Cardano kripto piyasasında en çok konuşulan varlıklardan biri haline geldi. Şirketin paylaştığı verilere göre ADA’nın sosyal hakimiyet oranı kısa süre önce 2026 yılının en yüksek seviyesi olan yaklaşık %0,52’ye ulaştı.

Bu veri, sosyal medya platformlarındaki her 190 kripto para odaklı tartışmadan birinin doğrudan Cardano’daki gelişmelere odaklandığını gösteriyor. Piyasadaki sert fiyat hareketiyle birlikte, yatırımcıların ve topluluk üyelerinin dikkatinin belirgin şekilde bu ağa yöneldiği görülüyor.

Ağ üzerindeki hareketlilik dikkat çekti

Santiment ayrıca Cardano ağındaki günlük aktif adres sayısının 28.459’a yükseldiğini bildirdi. Bu seviye, son dört ayın en yüksek noktası olarak kayda geçti. Veriler, kullanıcıların piyasa şokuna tepki verirken varlık taşıdığı, işlem yaptığı ve blokzincirle daha yoğun etkileşime girdiğine işaret ediyor.

Günlük aktif adres, belirli bir gün içinde gönderim, alım ya da farklı bir zincir içi işlem yoluyla ağda etkin olan benzersiz cüzdan sayısını ifade eder. Bu gösterge tek başına yön tayini için yeterli olmasa da, kullanıcı ilgisinin kısa vadede artıp artmadığını izlemek için sık kullanılan ölçütler arasında yer alır.

Topluluk desteği izlenmeye devam ediyor

Olumsuz başlıklara rağmen Cardano’nun bireysel yatırımcı tabanında güçlü ve sesini duyuran bir topluluğa sahip olduğu belirtiliyor. Yıllardır ADA yatırımcılarının ağı farklı piyasa döngüleri boyunca desteklediği, mevcut aktif adres artışının da kriz ortamına rağmen katılımcıların tamamen geri çekilmediğini gösterdiği değerlendiriliyor.

Veriler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Cardano’nun önümüzdeki haftalar ve aylarda kritik bir döneme girdiği görülüyor. Piyasanın, hem ekosistemdeki olası proje kapanmalarını hem de ağ üzerindeki kullanıcı faaliyetinin bu baskı ortamında nasıl şekilleneceğini yakından takip etmesi bekleniyor.