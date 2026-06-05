ABD Senatosu’nda kripto için kritik baskı arttı! Bankaları ilgilendiren düzenlemede neler değişebilir?

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi senatör, kripto varlıklarla ilgili faaliyet yürüten şirketler ve bankalar için sermaye kurallarının netleştirilmesi çağrısında bulundu. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, 27 Mayıs’ta ABD’li finansal düzenleyicilere gönderilen mektuba öncülük ettiğini perşembe günü açıkladı.

Düzenleyicilere ortak çağrı

Mektup, ABD Merkez Bankası Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Miki Bowman, Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkanı Travis Hill ve Para Birimi Denetleme Ofisi Başkanı Jonathan Gould’a gönderildi. Senatörler, mart ayında tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin sermaye uygulamasına dair yayımlanan rehberi olumlu karşılarken, bilanço üzerinde tutulan dijital varlıklar için daha açık ve adil bir çerçeve oluşturulmasını istedi.

Cynthia Lummis, ABD Senatosu’nda kripto varlıklar konusunda öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Lummis uzun süredir dijital varlıklara ilişkin daha net federal kurallar çağrısı yapıyor.

Senatörler, bilanço üzerinde tutulan dijital varlık faaliyetlerine yönelik olası sermaye uygulamasının, bu varlıkların sunduğu fırsatları ve taşıdığı riskleri doğru yansıtması gerektiğini, bunun da mümkün olduğunca teknolojiye tarafsız bir yaklaşımla bankalara dijital varlık piyasalarına anlamlı biçimde katılma yetkisi vermesi gerektiğini belirtti.

Bankalar için mevcut çerçeve eleştirildi

Mektupta, bankaların kripto varlık bulundurmasına ilişkin mevcut uluslararası standartlar da hedef alındı. Senatörlere göre bugünkü kurallar, bankaları dijital varlık pozisyonlarına kıyasla daha yüksek düzeyde yedek varlık tutmaya zorluyor. Bu durumun fiilen bankaların kripto varlık tutmasını engelleyen bir sonuç doğurduğu savunuldu.

Özellikle Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından uzun süredir uygulanan ve kripto varlıklara %1.250 risk ağırlığı veren yaklaşım eleştirildi. Senatörler, bu oranın dijital varlıkların gerçek risk profilini ölçen dengeli bir değerlendirmeye dayanmadığını ifade etti.

Mini sözlük: Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bankacılık sektöründe uluslararası denetim standartları geliştiren küresel bir yapıdır. Risk ağırlığı ise bir varlığın sermaye hesabında ne kadar teminat gerektireceğini belirleyen ölçüdür.

Gözler CLARITY Act tartışmalarında

Mektubun zamanlaması da dikkat çekti. Senato’da CLARITY Act adı verilen yasa tasarısı üzerinde yeniden çalışma hazırlığı yapılıyor. Tasarının mevcut halinde bankalara ödeme, kredi, saklama ve alım satım gibi alanlarda dijital varlıklar ile blokzincir altyapısını kullanma imkanı tanınıyor.

Senato liderliği, kasım ayındaki ara seçimlerden önce tasarının ilerletilmesini hedefliyor. Aksi halde düzenlemenin yeni yasama döneminde yeniden sunulması gerekebileceği belirtiliyor. Bu hafta Senato’nun tatilden dönmesiyle birlikte yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor.

Geçiş için 60 oy eşiği öne çıkıyor

Tasarı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun kripto piyasaları ve şirketleri üzerindeki yetki alanlarını da çizmeyi amaçlıyor. Senato Bankacılık ve Tarım komiteleri, menkul kıymetler ve emtia tarafına ilişkin kendi metinlerini kabul etti. Ancak tam Senato aşamasında bu farklı versiyonların uzlaştırılması gerekecek.

Yasa çalışmasında stabilcoinler, etik tartışmaları ve kripto geliştiricilerine ilişkin başlıkların da ele alınması bekleniyor. Tasarının uzun sürebilecek usul tartışmalarına takılmadan Senato’dan geçebilmesi için 60 oya ulaşması gerekiyor. Lummis’e ek olarak Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd ve Jon Husted da mektuba imza attı.