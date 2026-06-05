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RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD stabilcoinini XRPL EVM Sidechain üzerinde kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, RLUSD stabilcoinini XRPL EVM Sidechain üzerinde kullanıma açtı.
  • 📌 Bu adım, $XRP ile bağlantılı merkeziyetsiz finans kullanım alanlarını genişletebilir.
  • 🔗 Geçiş altyapısında Wormhole NTT standardı kullanılarak çoklu zincir erişimi desteklendi.
  • 📚 Gelişme, Ripple’ın RLUSD’yi daha fazla blokzincir ağına taşıma stratejisinin parçası olarak duyuruldu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple, RLUSD adlı dolar destekli stabilcoinini XRPL EVM Sidechain üzerinde devreye aldı. Bu adımla şirket, RLUSD’yi daha fazla blokzincir ağına taşırken XRP Ledger ile EVM uyumlu araçlar arasında doğrudan bağlantı kurmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 RLUSD yeni yan zincirde kullanıma açıldı
2 XRP için merkeziyetsiz finans kullanım alanı genişliyor
3 Wormhole NTT çoklu zincir geçişini destekliyor

RLUSD yeni yan zincirde kullanıma açıldı

XRPL EVM Sidechain, artık RLUSD desteği sunuyor. Böylece Ripple’ın stabilcoini, XRP Ledger ile bağlantılı ve Ethereum uyumlu uygulamaları destekleyen bir ağda kullanılabilir hale geldi. Ripple, bu açılışı RLUSD’nin çoklu zincir genişlemesinin bir parçası olarak tanımladı.

RippleX tarafından paylaşılan açıklamada, XRPL EVM Sidechain’in artık RLUSD ile canlı olduğu ve bu yapının mevcut EVM geliştirici araçlarıyla uyumluluğu korurken XRP Ledger ile yakın bağlantısını sürdürdüğü belirtildi.

Bu yapı, geliştiricilere Ethereum tabanlı alışıldık araçları kullanma imkanı verirken XRPL ekosistemiyle bağlı kalma olanağı sağlıyor. RLUSD’nin akıllı sözleşme ağlarında işlem, borç verme, ödeme ve mutabakat gibi alanlarda değerlendirilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: XRPL EVM Sidechain, XRP Ledger ile bağlantılı çalışan ve Ethereum Sanal Makinesi uyumlu akıllı sözleşmeleri destekleyen bir yan zincirdir. NTT ise Wormhole tarafından geliştirilen, tokenlerin desteklenen ağlar arasında yerel biçimde taşınmasını amaçlayan bir standart olarak kullanılır.

Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin RLUSD hamlesi, merkeziyetsiz finans alanında stabilcoin talebinin arttığı bir dönemde geldi.

XRP için merkeziyetsiz finans kullanım alanı genişliyor

RLUSD’nin bu ağa eklenmesi, XRP’nin stabilcoin tabanlı uygulamalarla birlikte daha fazla kullanım alanı kazanmasına imkan tanıyabilir. Aktarılan bilgilere göre XRP; likidite, takas, teminat, ödeme ve mutabakat gibi işlevlerde rol üstlenebilecek.

Bu model, kullanıcıların akıllı sözleşme uygulamaları içinde hem dolar destekli bir varlığa hem de XRP’ye erişmesini sağlıyor. Geliştiriciler açısından bakıldığında ise ödeme ve alım satım odaklı araçlar tasarlanırken daha geniş bir seçenek seti ortaya çıkıyor.

RLUSD’nin erişime açılmasıyla birlikte, XRP Ledger bağlantılı varlıkların akıllı sözleşme ortamlarında daha geniş kullanımının desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Wormhole NTT çoklu zincir geçişini destekliyor

RLUSD’nin çoklu zincir genişlemesinde Wormhole’un Native Token Transfers, yani NTT standardı kullanılıyor. Bu standart, tokenlerin desteklenen ağlar arasında yerel şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, sarılmış varlık modelinden ayrılıyor ve varlık hareketinin ağlar arasında daha tutarlı kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ripple’a göre Wormhole NTT kullanımı, RLUSD’nin tek bir ağla sınırlı kalmadan yeni ortamlara ulaşmasını destekliyor. Bu durum, düzenlemeye tabi stabilcoinlerin blokzincir finansındaki rolünü de genişletebilir.

XRPL EVM Sidechain’in devreye alınmasıyla RLUSD, akıllı sözleşme ekosistemlerine açılan yeni bir kanala daha kavuştu. Bu genişleme, Ripple’ın stabilcoin ödemeleri, XRP likiditesi ve çoklu zincirli merkeziyetsiz finans erişimini birbirine bağlama çabasının son adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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