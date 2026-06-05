ABD’li dev bankalar 2027 hedefini koydu! Ödemelerde dengeleri ne değiştirebilir?

JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo dahil büyük ABD bankaları, müşterilere ait mevduatların tokenlaştırılmış sürümlerini ortak bir ağda taşımayı amaçlayan yeni bir iş birliği kurdu. Wall Street Journal’ın aktardığına göre proje, The Clearing House çatısı altında geliştiriliyor ve 2027’de devreye alınması hedefleniyor.

Bankalar blokzincir tabanlı ortak ağ kurmayı planlıyor

Söz konusu sistem, ABD genelindeki üye bankaların müşteri mevduatlarının tokenlaştırılmış biçimlerini blokzincir altyapısı üzerinden günün her saati transfer etmesine imkan tanıyacak. Bankaların ortak sahip olduğu gerçek zamanlı ödeme ağı The Clearing House’un bu yapıyı işleteceği belirtildi. Haberde, sistemin hangi blokzincir ortağıyla çalışacağına ise henüz karar verilmediği kaydedildi.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış mevduat, bankadaki gerçek müşteri mevduatının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Stabilcoinlerden farklı olarak ayrı bir dijital varlık yerine doğrudan banka bilançosundaki mevduata dayanır.

The Clearing House Üst Yöneticisi David Watson, girişimin bankalar açısından büyük bir adım olduğunu ve zincir üstü ödemeler ile finans tarafında sektörün çok farklı bir geleceğe ilerlediğini söyledi. Haberde, bazı bankaların proje için kurum içinde “the bridge”, bazılarının ise “the chain” adını kullandığı bilgisi de yer aldı.

David Watson, girişimin bankalar için büyük bir adım olduğunu ve zincir üstü ödeme ile finans alanında sektörün çok farklı bir gelecekle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Stabilcoin rekabeti bankaların baskısını artırıyor

Bu adım, büyük bankaların stabilcoinlerin ödeme sistemleri ve kurumsal finans alanında daha fazla pay alabileceği yönündeki endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Habere göre bankalar, kripto şirketlerinin bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşteriler nezdinde daha fazla alan kazanması halinde, bankacılık sistemindeki likiditenin bir bölümünün dışarı kayabileceğini düşünüyor.

Washington’da ilerleyen CLARITY Act sürecinin de bu kaygıyı derinleştirdiği aktarıldı. Bankaların, önerilen kuralların stabilcoinlerde faiz benzeri özelliklere alan bırakmasından memnun olmadığı, kripto şirketlerinin ise mevcut taslağı bir uzlaşma olarak gördüğü ifade edildi. Tokenlaştırılmış mevduat modeli ise fonların düzenlemeye tabi bankacılık sistemi içinde tutulmasına imkan sağlayabilir.

İlk kullanıcıların büyük şirketler olması bekleniyor

Ağın ilk aşamada özellikle büyük çok uluslu şirketler tarafından kullanılmasının beklendiği belirtildi. Sınır ötesi ödemeler ve likidite yönetimi gibi kullanım alanlarının bu müşteri grubu için cazip olabileceği değerlendiriliyor.

Citi’nin hizmetlerden sorumlu yöneticisi Shahmir Khaliq, bu ağın bankaları sermaye piyasaları ve finansman alanında güçlü bir konumda tutacak yeni bir adım olduğunu söyledi. Bank of America Küresel Ödeme Çözümleri Başkanı Mark Monaco ise daha temkinli bir çerçeve çizdi. Monaco, müşterilerin tokenlaştırılmış mevduatlar için yoğun talep göstermediğini, ancak belirli bir ilginin bulunduğunu ve bu ağın bankaları ileride artabilecek kullanım için hazırlayacağını dile getirdi.

Bu grup içinde en fazla deneyime sahip kurumun JPMorgan olduğu belirtiliyor. Banka, kurumsal iç ödemelerde kullanılan JPM Coin’i daha önce kendi özel blokzinciri üzerinde devreye almıştı. Ayrıca JPMorgan, Coinbase’in halka açık blokzinciri Base üzerinde de yalnızca kurumsal müşterilere açık bir mevduat tokenı başlatmıştı.