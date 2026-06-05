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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger çekirdek yazılımını xrpld olarak yeniden adlandıracak, 3.2.0 sürümü için zorunlu yükseltme hazırlığı başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, 3.2.0 sürümüyle çekirdek yazılım adını rippled’den xrpld’ye çevirecek.
  • 🛠️ Doğrulayıcılar ve düğüm operatörleri, ana ağ geçişi öncesinde zorunlu yükseltme yapacak.
  • 📉 Temmuz 2025’te 3,65 dolar olan $XRP, Haziran 2026’da yaklaşık 1,20 dolara geriledi.
  • 📦 Borsalardan 25 milyondan fazla XRP çekilirken, 10.000 XRP üzeri cüzdan sayısı 332.230 adrese çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger, ana ağda devreye alınması beklenen 3.2.0 sürümüyle şimdiye kadarki en dikkat çekici altyapı güncellemelerinden birine hazırlanıyor. Geliştirici paylaşımları ve XRP Ledger Operations açıklamalarına göre bu sürüm, ağ kararlılığını güçlendirmeyi, güvenliği artırmayı ve protokolün temel mimarisini güncellemeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 Çekirdek yazılımın adı değişiyor
2 3.1.3 sonrası yeni aşamaya geçiliyor
3 Fiyat gerilerken zincir üstü veriler birikime işaret etti

Çekirdek yazılımın adı değişiyor

XRP Ledger Operations, 4 Haziran Perşembe günü yaptığı duyuruda XRP Ledger 3.2.0 sürümünün yakında geleceğini açıkladı. Açıklamada, ağın çekirdek sunucu yazılımının mevcut “rippled” adından “xrpld” adına geçeceği de bildirildi. Bu değişiklik, ağdaki kullanıcılar ve düğüm operatörleri için ortak bir referans uygulaması oluşturma planının parçası olarak sunuldu.

Mini sözlük: dUNL, XRP Ledger üzerinde varsayılan güvenilir doğrulayıcı listesi için kullanılan kısaltmadır. Doğrulayıcılar, ağdaki işlemler üzerinde uzlaşının sürmesi için bu yapı içinde kritik rol oynar.

Yeni sürüm öncesinde altyapı sağlayıcılarının, doğrulayıcıların ve düğüm operatörlerinin sistemlerini güncellemesi gerekecek. Operasyon ekibi, bu geçişin altyapı tarafında bazı ek adımlar gerektireceğini belirtirken, yükseltme sürecinde uzlaşının ve ağ katılımının kesintisiz sürmesi için ayrıntılı bir teknik yol haritası hazırlandığını aktardı.

XRP Ledger Operations, bu geçişin altyapı operatörleri için bazı güncellemeler gerektireceğini, bu nedenle ayrıntılı bir teknik rehber üzerinde çalışıldığını açıkladı.

3.1.3 sonrası yeni aşamaya geçiliyor

3.2.0 sürümü, Mayıs 2026’da devreye alınan 3.1.3 güncellemesinin ardından geliyor. Söz konusu sürüm, NFT bileşenleri, kasa sistemleri, izinli alan adları ve ödünç verme protokolüne ilişkin çeşitli düzeltmeler içermişti. Ana ağda 27 Mayıs’ta, 104.507.137 numaralı defter endeksinde etkinleşen bu güncellemenin ağın uzun vadeli güvenilirliğini artırması hedeflenmişti.

O dönemde eski yazılım sürümlerini kullanan düğümlerin, ağda çalışmayı sürdürmek ve uzlaşı sürecine katılabilmek için yükseltme yapması gerekmişti. Haberde aktarıldığına göre güncelleme, %100 uzlaşı ile kabul edildi. Ripple CTO Emeritus David Schwartz da süreçle ilgili sorulara yanıt verdi. Schwartz, Ripple’da uzun yıllardır teknik liderlik yapan ve XRP Ledger ekosisteminde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

dUNL doğrulayıcısı Vet, piyasa duyarlılığının geçici olduğunu, buna karşılık $XRP ve diğer varlıkların üzerinde çalıştığı çekirdek protokol iyileştirmelerinin kalıcı önem taşıdığını vurguladı.

Fiyat gerilerken zincir üstü veriler birikime işaret etti

Öte yandan XRP fiyatı Temmuz 2025’ten bu yana zayıf bir seyir izledi. Varlık, yaklaşık 3,65 dolardan Haziran 2026 itibarıyla 1,20 dolar civarına geriledi. Mayıs 2026 kapanışı 1,33 dolar olurken, fiyat 1 Haziran’da 1,29 dolara, 2 Haziran’da 1,21 dolara indi ve 4 Haziran’da 1,18 dolar bandına çekildi.

Bir haftadan kısa sürede yaklaşık %11 değer kaybı yaşanırken, piyasa değerinden de 8 milyar doların üzerinde silindi. Bu geri çekilmede, Bitcoin’in de yaklaşık 61.300 dolara düştüğü daha geniş çaplı kripto para satışlarının etkili olduğu aktarıldı.

GöstergeVeri
Temmuz 2025 seviyesiYaklaşık 3,65 dolar
Haziran 2026 seviyesiYaklaşık 1,20 dolar
4 Haziran fiyatı1,18 dolar bandı
Kısa dönem kayıpYaklaşık %11

Buna karşın zincir üstü veriler daha karmaşık bir tablo ortaya koydu. Bu dönemde borsalardan 25 milyondan fazla XRP çekildi. Bu tür hareketler, varlıkların satış yerine daha uzun vadeli saklamaya alındığı şeklinde yorumlanabiliyor. Aynı zamanda en az 10.000 XRP tutan cüzdan sayısı 332.230 adres ile şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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