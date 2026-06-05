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RIPPLE (XRP)

RLUSD 40’tan fazla zincire açıldı! Ripple’ın yeni hamlesinde hangi detaylar öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔔 Ripple’ın RLUSD hamlesiyle varlık 40’tan fazla zincire bağlı bir ağa açıldı.
  • 🌍 Wormhole entegrasyonu, $RLUSD’nin yerel biçimde zincirler arasında taşınmasını sağladı.
  • 🇹🇷 Türkiye açılımında BiLira, Bitexen ve Bitlo dağıtım tarafında öne çıktı.
  • 📊 Chainalysis verilerine göre Türkiye’de yıllık kripto işlem hacmi yaklaşık 200 milyar dolara ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple’ın dolar destekli stabilcoini RLUSD, Wormhole’un Native Token Transfers yani NTT standardı üzerinden birden fazla blokzincir ekosistemine açıldı. Bu adımla RLUSD’nin, 40’tan fazla blokzincirin bağlı olduğu bir ağ üzerinde yerel biçimde transfer edilebildiği aktarıldı. Gelişme, Ripple’ın RLUSD’yi Türkiye’de yerel ortaklarla yaygınlaştırma süreciyle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Wormhole entegrasyonu RLUSD’yi çok zincirli yapıya taşıdı
2 Ripple kurumsal talebin arttığını vurguladı
3 Türkiye açılımında yerel platformlar öne çıktı

Wormhole entegrasyonu RLUSD’yi çok zincirli yapıya taşıdı

Wormhole, NTT standardının 100’den fazla varlık tarafından ve 40’tan fazla zincirde kullanıldığını belirtti. Entegrasyon sayesinde RLUSD’nin desteklenen ağlar arasında sarılmış token sürümlerine ihtiyaç duymadan taşınabildiği ifade edildi. Bu yapının, farklı ağlardaki parçalı token sürümlerinin yol açabildiği operasyonel sorunları azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

Mini sözlük: Native Token Transfers, tokenlerin köprü üzerinde temsili sürümler oluşturulmadan zincirler arasında yerel olarak taşınmasını hedefleyen bir standarttır. Wormhole ise farklı blokzincirler arasında mesaj ve varlık aktarımı sağlayan birlikte çalışabilirlik altyapısı olarak biliniyor.

Wormhole, kurumsal ölçekte kullanılan stabilcoinlerin bu lansmanla çok zincirli yapıya geçtiğini belirtirken sistemi “uyumlu, yerel ve çok zincirli” olarak tanımladı.

RLUSD, finansal kullanım alanları için tasarlanmış dolar destekli bir stabilcoin olarak konumlanıyor. Ripple, bu varlığı ödemeler, tokenizasyon ve teminat yönetimi gibi alanlarda değerlendirmeyi hedefliyor.

Ripple kurumsal talebin arttığını vurguladı

Ripple’da stabilcoinlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack McDonald, RLUSD’nin finansal piyasalarda kullanım kazandığını söyledi. McDonald, varlığın ödemeler, tokenizasyon ve teminat yönetimi için önemli bir köprü işlevi gördüğünü dile getirdi.

Jack McDonald, Türkiye’nin geleneksel finans ile dijital ekonomi arasında önemli bir konumda bulunduğunu, ülkedeki yüksek kripto benimsenmesinin RLUSD genişlemesinde etkili olduğunu belirtti.

McDonald ayrıca kurumsal talebin farklı pazarlarda büyüdüğünü ve Türkiye açılımının Ripple’ın genişleme planında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ripple’ın hedefinin şeffaf ve düzenlemelere uyumlu dolar destekli bir varlık sunmak olduğu, RLUSD’nin Türkiye’deki işletmelere küresel likiditeye erişim sağlayabileceği de aktarıldı.

Türkiye açılımında yerel platformlar öne çıktı

Ripple, Türkiye’de RLUSD erişimi için BiLira, Bitexen ve Bitlo ile çalışıyor. Bu açılımın, ülkedeki dijital varlık düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin ardından geldiği belirtildi. Chainalysis verilerine göre Türkiye’nin yıllık işlem hacmi yaklaşık 200 milyar dolar düzeyinde bulunuyor ve ülke MENA bölgesinin en büyük kripto pazarı olarak gösteriliyor.

Haberde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2024 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcıları için lisanslama çerçevesi getirdiği hatırlatıldı. Bu adımın piyasada daha kurallı bir yapıya geçişi desteklediği değerlendiriliyor.

BiLira kurucu ortağı Sinan Koç, iş birliklerinin düzenleyici bütünlük temeline dayandığını söylerken, Bitexen MENA Üst Yöneticisi Alphan Göğüş RLUSD’nin kullanıcılarla Bitexen Global üzerinden buluşacağını ifade etti. Bitlo Üst Yöneticisi Mustafa Alpay ise RLUSD’nin Türk kullanıcılara küresel piyasalara erişimde daha güvenli bir kanal sunabileceğini belirtti.

Son hamleyle RLUSD’nin çok zincirli transfer kabiliyeti ile Türkiye’deki yerel erişim kanalları aynı çerçevede birleşmiş oldu. Böylece RLUSD, düzenlemeye uyumlu stabilcoinler, zincirler arası likidite ve kurumsal kullanım senaryoları etrafındaki tartışmalarda daha görünür hale geldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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