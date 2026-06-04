Bankless kurucuları, Ethereum ağının değeri ile ETH’nin rolü konusunda karşı karşıya geldi

Kripto para odaklı medya markası Bankless’ın kurucu ortakları Ryan Sean Adams ile David Hoffman, Ethereum ağı ile ETH varlığının ilişkisine dair kamuoyu önünde görüş ayrılığı yaşadı. Tartışma, son dönemde öne çıkan “Ethereum var, ETH şart değil” yaklaşımı etrafında şekillendi.

Adams, ağ ile varlığın ayrılmasına karşı çıktı

Ryan Sean Adams, X üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum teknolojisine olumlu bakıp ETH’ye aynı yaklaşımı göstermeyen düşünceyi sert sözlerle eleştirdi. Adams’a göre Ethereum’un güçlü bir ekonomik temel oluşturabilmesi için ETH’nin küresel ölçekte değer saklama aracı haline gelmesi gerekiyor. Aksi durumda ağın temel iddiasının zayıflayacağını savundu.

Bankless, merkeziyetsiz finans ve Ethereum ekosistemi üzerine içerik üreten bir medya platformu olarak biliniyor. Adams, bu ayrımın yalnızca teorik bir bakış olmadığını, doğrudan projenin başarısı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

“Trilyonlarca dolar değerinde bir ETH olmadan güçlü bir Ethereum olmaz. ETH küresel bir değer saklama aracı haline gelmezse Ethereum başarısız bir proje olur.”

Adams, ETH’nin merkeziyetsiz finans için temel ekonomik taşıyıcı işlev gördüğünü, ayrıca kriptografik mülkiyet hakları bakımından öne çıkan ana varlık olduğunu söyledi. Ona göre ağ ile varlığın birbirinden ayrılması fikri, ekonomik yapıyı eksik okuyan bir yaklaşım niteliği taşıyor.

Mini sözlük: Değer saklama aracı, bir varlığın satın alma gücünü zaman içinde koruma işlevini anlatır. Hesap birimi ise fiyatların ve ekonomik değerin hangi ölçüyle ifade edildiğini gösterir.

Hoffman benzetmenin geçerli olmadığını savundu

David Hoffman ise Adams’ın kullandığı temel benzetmeye katılmadı. Hoffman, Ethereum ağı ile ETH’nin farklı bağlamlarda değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle ikisini tek ve ayrılmaz bir yapı gibi ele almanın doğru olmadığını ifade etti. Bununla birlikte ETH’ye değer taşıyacak açık bir mekanizmaya ihtiyaç bulunduğunu da vurguladı.

Hoffman, bu benzetmenin doğru olmadığını, Ethereum ağı ile ETH’nin farklı bağlamlara sahip iki ayrı araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve ETH’ye değer aktaracak bir mekanizmanın gerekli olduğunu savundu.

Adams ise bu mekanizmanın baştan beri açık olduğunu ileri sürdü. Buna göre ETH; para işlevi görmesi, değişim aracı olarak kullanılması ve hesap birimi haline gelmesi üzerinden değer kazanabilir. Adams, bu çerçevenin yıllardır tartışıldığını ve yeni bir tez gibi sunulamayacağını belirtti.

Görüş ayrılığı satış kararı sonrası yeniden gündeme geldi

Tartışma, Hoffman’ın Mayıs 2026’nın ortası ile sonu arasında elinde kalan son ETH varlıklarını da sattığını kamuoyuna açıklamasının ardından daha fazla dikkat çekti. Bu adım, kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı.

Adams cephesinde ise farklı bir tablo bulunuyor. Bankless’taki bazı içerik rollerinden geri çekilmiş olsa da, şu ana kadar Ethereum varlıklarını sattığına dair bir açıklama yapmadı. Mevcut görünüm, iki kurucu ortağın yalnızca piyasa pozisyonunda değil, Ethereum’un ekonomik yapısına bakışında da belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.