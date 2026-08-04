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Ethereum (ETH)

BitMine, Ethereum varlığını 5,79 milyon ETH’ye çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMine, son haftada 10.399 ETH alarak toplam varlığını 5,79 milyon ETH'ye çıkardı.
  • 📊 Şirket, Ethereum arzının %4,8'ini elinde tuttuğunu ve 4,5 milyon hissesini geri aldığını açıkladı.
  • 🔒 BitMine, bilançosundaki 4,91 milyon ETH'yi stake ederek yıllıklandırılmış 247 milyon dolarlık getiri hesapladı.
  • 📉 BMNR hissesi yükselirken şirketin $ETH portföyünde yaklaşık 8,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar hesaplandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

BitMine Immersion Technologies, 2 Ağustos’ta sona eren haftada 10.399 ETH satın alarak toplam Ethereum varlığını 5.797.813 ETH’ye yükseltti. Şirket, bu tutarın Ethereum’un 120,7 milyon adetlik arzının %4,8’ine karşılık geldiğini açıkladı. BitMine ayrıca mevcut 4 milyar dolarlık geri alım programı kapsamında 4,5 milyon hissesini geri satın aldı.

İçindekiler
1 Haftalık birikim stratejisi sürdürüldü
2 Portföyde kağıt üzerindeki zarar dikkat çekti
3 Staking gelirleri ve ek riskler öne çıktı
4 Hisse performansı ETF’den farklı işliyor

Haftalık birikim stratejisi sürdürüldü

Şirket yönetimi, son alımın haftalık Ethereum biriktirme stratejisinin devamı olduğunu belirtti. BitMine geçen hafta da 9.946 ETH almıştı. Kripto para piyasasındaki genel zayıflığa ve portföyde oluşan kağıt üzerindeki zarara rağmen şirketin Ethereum varlığı artmaya devam etti.

BitMine, bilançosunda Ethereum taşıyan bir hazine şirketi olarak öne çıkıyor. Bu model, yatırımcılara doğrudan token saklamadan hisse senedi üzerinden Ethereum fiyatına dolaylı erişim sağlıyor. Ancak bu yapı, yalnızca ETH fiyatındaki değişimlere değil, şirketin finansman ve sermaye kararlarına da bağlı riskler içeriyor.

BitMine yönetimi, son alımın haftalık birikim stratejisinin parçası olduğunu ve hisselerin geri alım programının da eş zamanlı sürdürüldüğünü açıkladı.

Portföyde kağıt üzerindeki zarar dikkat çekti

DropsTab verilerine göre BMNR koduyla işlem gören şirketin Ethereum portföyünde yaklaşık 8,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bulunabilir. Bu tutar, şirketin geniş dijital varlık pozisyonundaki kağıt üzerindeki kayba işaret ediyor. Zararin boyutu, ETH fiyatındaki hareketlere göre değişebiliyor.

Şirketin ortalama alım fiyatının 1.880 dolar olduğu aktarılırken, son 10.399 ETH alımının yaklaşık 19 milyon dolar büyüklüğünde olduğu görüldü. Buna rağmen yönetim cephesi Ethereum’a ilişkin olumlu duruşunu koruyor.

KalemVeri
Son haftalık alım10.399 ETH
Toplam varlık5.797.813 ETH
Toplam arz içindeki pay%4,8
Geri alınan hisse4,5 milyon adet

Staking gelirleri ve ek riskler öne çıktı

BitMine, Ethereum rezervlerinin önemli bölümünü staking yoluyla değerlendiriyor. Şirketin verilerine göre 4.917.189 ETH stake edildi ve bunun yaklaşık değeri 9,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yıllıklandırılmış staking getirisi ise 247 milyon dolar olarak hesaplandı.

Staking, şirketin bilançosunda Ethereum tutarken ETH cinsinden ek getiri üretmesine imkan veriyor. Bununla birlikte getiriler sabit değil. Staking verimi, doğrulayıcı performansı ve Ethereum’un piyasa fiyatı, dolar bazındaki kazancı doğrudan etkileyebiliyor.

Mini sözlük: Staking, bir blokzincir ağında varlıkların belirli süre kilitlenerek ağ güvenliğine katkı vermesi ve bunun karşılığında ödül üretilmesi yöntemidir. Doğrulayıcı, işlemleri onaylayan ve ağın çalışmasına teknik olarak katkı sunan katılımcıyı ifade eder.

Tom Lee, Ethereum’un temmuz ayında getiride Nasdaq 100’ü %25 geride bıraktığını ve şirketin hazine stratejisinin bu görüşe dayandığını vurguluyor.

Hisse performansı ETF’den farklı işliyor

Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto para olan Ethereum’a ilişkin iyimser görüşünü yineledi. Lee, Ethereum fiyatının Temmuz 2025’te 2.375 dolardan sonraki ayın sonunda 4.057 dolara yükseldiğini hatırlattı. Ancak geçmişteki bu artışın aynı şekilde tekrarlanacağına dair bir güvence bulunmuyor.

BitMine hissesi, spot Ethereum ETF’lerinden farklı bir yapıya sahip. ETF’ler esas olarak dayanak varlığın fiyatını izlerken, BMNR hissesi şirket yönetimi, sermaye tahsisi, olası sulanma ve finansman tercihleri gibi ek unsurları da içeriyor. Bu nedenle hissedar getirisi, yalnızca ETH fiyatına bağlı kalmadan ayrı şekilde etkilenebiliyor.

Tom Lee ayrıca Ethereum, QQQ ve BMNR hisseleri arasındaki geçmiş korelasyona dikkat çekti. Lee’ye göre Ethereum belirli aylarda QQQ’dan daha iyi performans gösterdiğinde, BMNR hissesi sonraki ay Ethereum’u geride bırakabiliyor. Bu değerlendirme, şirketin Ethereum odaklı stratejiye geçtiği dönemden sonraki aylık veriler temel alınarak yapıldı.

BitMine’in son Ethereum alımı ve hisse geri alım duyurusunun ardından BMNR hisseleri yükseldi. Yahoo Finance verilerine göre hisse 17,34 dolardan işlem gördü ve günlük artış %0,38 oldu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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