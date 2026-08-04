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WORLDCOIN (WLD)

WLD’de toparlanma sinyalleri güçlenirken 1 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Worldcoin’de $WLD için toparlanma işaretleri güçlenirken 0,50 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 Alıcılar 0,28 ile 0,31 dolar destek bölgesini korumayı sürdürüyor.
  • 🐋 Büyük bir yatırımcı ortalama 0,31 dolardan 3,32 milyon WLD biriktirdi.
  • 🧭 0,95 ile 1,00 dolar bandı için güçlü hacimli kırılım izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Worldcoin fiyatında olası bir toparlanma senaryosu yeniden gündeme geldi. Alıcıların kritik destek bölgelerini koruması ve teknik görünümde güçlenmeye işaret eden bazı oluşumlar, WLD için kısa vadeli iyimserliği artırdı. Piyasada birikim eğiliminin öne çıkması da fiyat görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı
2 Büyük yatırımcı birikimi dikkat çekti
3 Piyasa koşulları belirleyici olacak

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı

WLD, haberin hazırlandığı sırada 0,3211 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 154,45 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,14 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatteki yüzde 1,98’lik yükselişin ardından fiyat yapısı ve büyük yatırımcı hareketleri, yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini güçlendirdi.

Kripto analisti Crypto With Gopal, günlük grafikte üçlü dip formasyonunun oluştuğunu ve bunun erken aşamada bir yükseliş dönüşüne işaret edebileceğini belirtiyor. Teknik analizde üçlü dip, genellikle satış baskısının zayıfladığını ve alıcıların aynı bölgeyi tekrar tekrar savunduğunu gösteren bir yapı olarak izleniyor.

Crypto With Gopal, günlük grafikte oluşan üçlü dip yapısının WLD için olası bir yükseliş dönüşünün erken sinyallerini verdiğini belirtiyor.

Piyasada özellikle 0,28 ile 0,31 dolar aralığındaki destek bölgesi dikkat çekiyor. Alıcıların bu alanı korumayı sürdürmesi, uzun vadeli taban fiyat algısının güçlendiğine işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını anlamak için fiyatın bu bölge üzerindeki seyrini yakından izliyor.

Buna karşılık 0,50 ile 0,60 dolar aralığı kısa vadede ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu aralığın üzerine güçlü hacimle yerleşmesi halinde teknik yapının belirgin şekilde iyileşebileceği, ardından 0,95 ile 1,00 dolar bandının yeni hedef alanı olarak takip edilebileceği değerlendiriliyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,3211 dolar
Destek bölgesi0,28 ile 0,31 dolar
Direnç bölgesi0,50 ile 0,60 dolar
Üst hedef alanı0,95 ile 1,00 dolar

Büyük yatırımcı birikimi dikkat çekti

Nazoku tarafından paylaşılan verilere göre, yapay zeka temalı yatırımlara odaklanan deneyimli bir yatırımcı sessiz şekilde yaklaşık 3,32 milyon adet WLD topladı. Bu pozisyonun güncel değeri 1 milyon dolar eşiğini aşmış durumda. Ortalama alım fiyatının ise token başına 0,31 dolar olduğu aktarıldı.

Söz konusu yatırımcının tek seferde büyük bir alım yapmak yerine farklı dönemlere yayılan küçük işlemlerle pozisyon büyüttüğü görüldü. Cüzdan geçmişi, daha önceki WLD işlemlerinde 10 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığını, Binance üzerinden gerçekleştirilen satışlardan da yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde edildiğini gösterdi.

Nazoku verileri, yapay zeka odaklı işlemleriyle tanınan bir yatırımcının WLD tarafında 3,32 milyon tokenlik birikime ulaştığını ortaya koyuyor.

Piyasa koşulları belirleyici olacak

Yükseliş beklentileri ve büyük yatırımcı birikimine rağmen genel kripto para piyasasında yönsüz bir görünüm sürüyor. Bu nedenle WLD’de olası yukarı kırılımın kalıcı hale gelmesi için destek seviyelerinin korunması, direnç bölgelerinin aşılması ve işlem hacminin güçlü kalması gerekiyor.

Fiyatın bir sonraki aşamada nasıl hareket edeceği, hem teknik kırılımın teyit edilmesine hem de piyasa genelindeki koşulların elverişli kalmasına bağlı olacak. Kısa vadede WLD için en kritik başlıklar destek bölgesinin korunması, hacim desteği ve 0,50 dolar üzerindeki fiyat davranışı olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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