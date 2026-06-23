Worldcoin fiyatı son 24 saatte %6,02 yükseldi, analistler $0,72 seviyesini izliyor

Worldcoin fiyatı, son dönemdeki yatay seyrin ardından yukarı yönlü bir kırılım sinyali verdi. Teknik göstergeler, alıcıların yeniden güç kazandığına ve kısa vadede yükseliş eğiliminin öne çıktığına işaret etti. Piyasada bu görünümün korunması halinde, fiyatın daha yüksek direnç bölgelerini test edebileceği değerlendiriliyor.

Fiyatta kırılım sonrası ivme güçlendi

Haberin yazıldığı sırada WLD, 0,6434 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 497,24 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,22 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %6,02’lik artış, fiyat yapısındaki iyileşmeyle birlikte yükseliş beklentilerini destekledi.

Piyasada Alpha Crypto Signal adıyla bilinen analist, Worldcoin fiyatının uzun süren sıkışma döneminin ardından belirgin bir simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdığını aktardı. Teknik analizde bu yapı, oynaklığın daraldığı ve ardından sert hareketlerin görülebildiği bir formasyon olarak takip ediliyor.

Mini sözlük: Simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket ettiği ve çoğu zaman kırılım yönünde yeni bir eğilim başlatabildiği teknik formasyondur. EMA ise üssel hareketli ortalama anlamına gelir ve fiyatın farklı zaman dilimlerindeki yönünü izlemek için kullanılır.

Alpha Crypto Signal tarafından paylaşılan değerlendirmede, Worldcoin fiyatının uzun konsolidasyon dönemini yukarı yönlü kırdığı ve bu hareketin alıcıların yeniden kontrolü ele aldığına işaret ettiği belirtildi.

Söz konusu kırılımın ardından WLD’de yaklaşık %39,62 oranında yükseliş görüldüğü aktarıldı. Bu hareket, talepte artış ve piyasa duyarlılığında toparlanma olarak yorumlandı. Mevcut eğilimin sürmesi halinde teknik hedefin 0,72 dolar seviyesi olabileceği ifade ediliyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,6434 dolar 24 saatlik değişim %6,02 Kırılım sonrası artış %39,62 Teknik hedef 0,72 dolar

Göstergeler trend dönüşüne işaret etti

TradingView verilerine dayandırılan değerlendirmelerde, Worldcoin fiyatının ilkbahar aylarındaki konsolidasyon sürecinin ardından güçlü bir trend dönüşü sinyali verdiği kaydedildi. Fiyatın 0,22500 dolar civarındaki yatay destekten tepki aldıktan sonra haziran ayına kadar hızlı bir yükseliş sergilediği, ayrıca 20, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı belirtildi.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de bu ivmeyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Göstergenin nisan ayındaki 40 seviyesinden 64,88’e çıktığı, ayrıca 62,83 seviyesindeki sinyal çizgisinin hafif üzerinde seyrettiği aktarıldı. Bu tablo, talebin güçlendiğini gösterirken, 70 üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşılmadığı için yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

Veriler, fiyatın kritik destekten toparlandıktan sonra kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerine yerleştiğini, bunun da teknik görünümde toparlanmayı güçlendirdiğini ortaya koydu.

Worldcoin, açık kimlik doğrulama ve dijital kimlik altyapısı odağıyla bilinen bir kripto para projesi olarak izleniyor. Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliği taşıyor; kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle bu tür hedeflerin kesinlik taşımadığı da vurgulanıyor.