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WORLDCOIN (WLD)

Worldcoin fiyatı son 24 saatte %6,02 yükseldi, analistler $0,72 seviyesini izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Worldcoin fiyatı son 24 saatte %6,02 yükseldi ve piyasa 0,72 dolar hedefini izlemeye başladı.
  • 📊 Analistlere göre $WLD, uzun süren sıkışmanın ardından simetrik üçgen formasyonunu yukarı kırdı.
  • 📉 RSI 64,88 seviyesine çıktı ve fiyat 20, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kaldı.
  • 🧭 Yükseliş görünümü, 0,22500 dolar çevresindeki destekten gelen toparlanmanın ardından güç kazandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Worldcoin fiyatı, son dönemdeki yatay seyrin ardından yukarı yönlü bir kırılım sinyali verdi. Teknik göstergeler, alıcıların yeniden güç kazandığına ve kısa vadede yükseliş eğiliminin öne çıktığına işaret etti. Piyasada bu görünümün korunması halinde, fiyatın daha yüksek direnç bölgelerini test edebileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kırılım sonrası ivme güçlendi
2 Göstergeler trend dönüşüne işaret etti

Fiyatta kırılım sonrası ivme güçlendi

Haberin yazıldığı sırada WLD, 0,6434 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 497,24 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,22 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %6,02’lik artış, fiyat yapısındaki iyileşmeyle birlikte yükseliş beklentilerini destekledi.

Piyasada Alpha Crypto Signal adıyla bilinen analist, Worldcoin fiyatının uzun süren sıkışma döneminin ardından belirgin bir simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdığını aktardı. Teknik analizde bu yapı, oynaklığın daraldığı ve ardından sert hareketlerin görülebildiği bir formasyon olarak takip ediliyor.

Mini sözlük: Simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket ettiği ve çoğu zaman kırılım yönünde yeni bir eğilim başlatabildiği teknik formasyondur. EMA ise üssel hareketli ortalama anlamına gelir ve fiyatın farklı zaman dilimlerindeki yönünü izlemek için kullanılır.

Alpha Crypto Signal tarafından paylaşılan değerlendirmede, Worldcoin fiyatının uzun konsolidasyon dönemini yukarı yönlü kırdığı ve bu hareketin alıcıların yeniden kontrolü ele aldığına işaret ettiği belirtildi.

Söz konusu kırılımın ardından WLD’de yaklaşık %39,62 oranında yükseliş görüldüğü aktarıldı. Bu hareket, talepte artış ve piyasa duyarlılığında toparlanma olarak yorumlandı. Mevcut eğilimin sürmesi halinde teknik hedefin 0,72 dolar seviyesi olabileceği ifade ediliyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,6434 dolar
24 saatlik değişim%6,02
Kırılım sonrası artış%39,62
Teknik hedef0,72 dolar

Göstergeler trend dönüşüne işaret etti

TradingView verilerine dayandırılan değerlendirmelerde, Worldcoin fiyatının ilkbahar aylarındaki konsolidasyon sürecinin ardından güçlü bir trend dönüşü sinyali verdiği kaydedildi. Fiyatın 0,22500 dolar civarındaki yatay destekten tepki aldıktan sonra haziran ayına kadar hızlı bir yükseliş sergilediği, ayrıca 20, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı belirtildi.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de bu ivmeyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Göstergenin nisan ayındaki 40 seviyesinden 64,88’e çıktığı, ayrıca 62,83 seviyesindeki sinyal çizgisinin hafif üzerinde seyrettiği aktarıldı. Bu tablo, talebin güçlendiğini gösterirken, 70 üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşılmadığı için yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

Veriler, fiyatın kritik destekten toparlandıktan sonra kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerine yerleştiğini, bunun da teknik görünümde toparlanmayı güçlendirdiğini ortaya koydu.

Worldcoin, açık kimlik doğrulama ve dijital kimlik altyapısı odağıyla bilinen bir kripto para projesi olarak izleniyor. Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliği taşıyor; kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle bu tür hedeflerin kesinlik taşımadığı da vurgulanıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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