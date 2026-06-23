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Hedera (HBAR)

HBAR kritik desteğe yaklaştı! Sıradaki hareket ne olabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR, 22 Haziran 2026 itibarıyla kritik destek bölgesine yaklaştı.
  • 📉 Son 24 saatte yüzde 1,08 gerileyen $HBAR, son bir ayda yüzde 10,50 düştü.
  • 📊 RSI ve MACD göstergeleri, satış baskısında yavaşlama olabileceğine işaret etti.
  • 🔍 Piyasada şimdi gözler, 0,08420 dolar direncine doğru bir tepki gelip gelmeyeceğinde.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hedera’nın yerel tokenı HBAR, son aylardaki zayıf seyrini sürdürürken teknik göstergeler fiyatın kritik bir eşiğe yaklaştığına işaret ediyor. Piyasadaki genel baskıya rağmen yatırımcıların odağında, geçmişte alıcı ilgisinin güçlendiği önemli destek bölgesi bulunuyor.

İçindekiler
1 Fiyat baskısı sürerken destek seviyesi öne çıktı
2 Göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret etti
3 Hedera için gözler bir sonraki fiyat tepkisinde

Fiyat baskısı sürerken destek seviyesi öne çıktı

HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0,07899 dolardan işlem gördü. Tokenın 24 saatlik işlem hacmi 79,06 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 3,45 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Son 24 saatte yüzde 1,08 gerileyen varlık, böylece son dönemdeki yatay ve zayıf görünümünü korudu.

Daha geniş zaman diliminde bakıldığında HBAR son bir haftada yüzde 4,72, son bir ayda ise yüzde 10,50 değer kaybetti. Bu tablo, fiyatın halen sıkışma ve denge arayışı içinde olduğunu gösterirken, alıcılar ile satıcılar arasındaki yön mücadelesinin sürdüğüne işaret etti.

22 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme yapan kripto analisti Token Talk, HBAR fiyatının geçmişte güçlü alım ilgisi gören önemli bir destek alanını test ettiğini belirtti. Analiste göre grafikte düşen kama formasyonu oluştu ve bu yapı, bazı piyasa katılımcıları tarafından olası toparlanma sinyali olarak izleniyor.

Token Talk, HBAR’ın geçmişte dikkat çeken dip bölgelerine yakın seyrettiğini, RSI göstergesinin de benzer alanlarda bulunduğunu aktarırken, zayıflayan satış baskısının kısa süreli bir toparlanma ihtimalini gündeme getirdi.

Göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret etti

Teknik veriler, HBAR fiyatının Bollinger Bantları’nın alt sınırına yakın hareket ettiğini gösterdi. Alt bandın 0,07661 dolar, orta bandın ise 0,08040 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Fiyatın alt banda yakın seyretmesi, satış baskısının bir miktar zayıflamış olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yukarı yönlü ivmenin güç kazanabilmesi için HBAR’ın 0,08420 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekebilir. Buna karşılık mevcut destek bölgesinin korunamaması halinde aşağı yönlü risklerin yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

MACD göstergesi de ilk toparlanma sinyallerini verdi. Histogramın 0,00018 ile pozitif bölgeye geçtiği görülürken, MACD çizgisi eksi 0,00215, sinyal çizgisi ise eksi 0,00233 seviyesinde ölçüldü. Bu görünüm, henüz kesinleşmiş bir yön değişimine işaret etmese de kısa vadede baskının hafiflediğini düşündürüyor.

Hedera için gözler bir sonraki fiyat tepkisinde

Hedera, dağıtık defter altyapısına odaklanan bir ağ olarak biliniyor ve HBAR da bu ekosistemin yerel varlığı olarak kullanılıyor. Mevcut tabloda fiyatın önemli bir destek seviyesine yaklaşmış olması, önümüzdeki süreçte alıcıların bu bölgeyi ne ölçüde savunacağının yakından izleneceğini gösteriyor.

Şimdilik teknik görünüm, HBAR’ın olası bir tepki hareketi için taban oluşturmaya çalıştığına işaret ediyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için alım yönlü ivmenin devam etmesi ve fiyatın yakın direnç alanlarında kalıcılık sağlaması gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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