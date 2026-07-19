HBAR’da simetrik üçgen sıkıştı, 0,065 dolar desteği öne çıktı

Hedera‘nın yerel varlığı HBAR, son günlerde dar bir fiyat aralığında işlem görürken teknik göstergeler piyasada belirgin bir yön oluşmadığına işaret ediyor. Grafiklerde daha düşük zirveler ve daha yüksek diplerle şekillenen simetrik üçgen formasyonu, oynaklığın sıkıştığını ve yeni bir fiyat hareketinin hazırlık aşamasında olabileceğini gösteriyor.

HBAR son işlem döneminde 0.06636 dolardan el değiştirdi. Son 24 saatte en düşük 0.06539 dolar, en yüksek 0.06642 dolar seviyesi görüldü. İşlem hacmi 38.38 milyon dolar olurken piyasa değeri 2.91 milyar dolara ulaştı. Dolaşımdaki arz ise yaklaşık 43.79 milyar HBAR seviyesinde bulunuyor.

Varlığın fiyatı 15 Eylül 2021’de gördüğü 0.57 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık %88.35 altında seyrediyor. Buna karşın son birkaç gündeki hareket, uzun süredir devam eden satış baskısının ardından fiyat aralığının daraldığını ortaya koyuyor. Günlük mumlar, 0.065 ile 0.067 dolar bandında sıkışan bir yapı sergiliyor.

CryptoWithGopal tarafından paylaşılan grafiklerde bu görünüm, alıcıların destek bölgesini koruduğu ve satıcıların ivme kaybettiği bir denge alanına işaret ediyor. Simetrik üçgen formasyonları genellikle kırılım öncesi bir bekleme evresi olarak değerlendirilse de yön konusunda tek başına kesin sinyal üretmiyor.

TradingView günlük grafiğinde MACD göstergesi nötr bölgeye yakın seyrediyor. MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki fark sınırlı kaldığı için güçlü bir yükseliş ya da düşüş ivmesi öne çıkmıyor. RSI da 50 ile 52 bandına yakın hareket ederek piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım koşullarında olduğunu gösteriyor.

Haftalık hacim dağılımı da bu tabloyu destekliyor. İşlem hacmi son iki haftalık ortalamaya yakın seyrederken güçlü yönlü bir pozisyonlanmaya işaret eden belirgin artış görülmedi. Bu durum, piyasaya katılımın sürdüğünü ancak alıcılar ile satıcılar arasında net üstünlük kurulamadığını düşündürüyor.

Teknik açıdan 0.067 ile 0.068 dolar aralığı yukarı yönlü izlenen bölge olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 0.065 doların altında kalıcı hareket oluşması, aşağı yönlü kırılma riskini artırabilir. Mevcut görünümde HBAR düşük oynaklıkla üçgen sınırları içinde kalmayı sürdürürken, yatırımcılar olası kırılımın yönünü teyit edecek sinyalleri izliyor.