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Hedera (HBAR)

CoinMarketCap verilerinde HBAR 0.07359 dolarda kaldı! Kritik destek bölgesinde sırada ne var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR 0.07359 dolara gerilerken fiyat kritik destek bölgesinde kaldı.
  • 📉 Crypto Patel, son yerel zirveye göre yüzde 83 düşüş sonrası 0.058 ile 0.042 dolar bandının yeniden öne çıktığını söyledi.
  • 📊 Türev verilerinde açık pozisyon 90.60 milyon dolara, hacim ise 90.07 milyon dolara indi ve $HBAR için ilgi zayıfladı.
  • 🧭 Teknik görünümde 0.0356 dolar üzeri korunursa yatırımcılar düşüş trend çizgisindeki olası kırılımı izleyecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

HBAR salı günü düşüş eğilimini sürdürürken, teknik göstergeler varlığın önemli bir eşikte bulunduğuna işaret etti. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 gerileyen HBAR, CoinMarketCap verilerine göre 0.07359 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 81.46 milyon dolar, piyasa değeri ise yaklaşık 3.21 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

İçindekiler
1 Tarihi destek bölgesi yeniden gündemde
2 Trend dönüşü için hangi seviyeler izleniyor
3 Geçmiş döngüler ve türev verileri aynı anda izleniyor

Tarihi destek bölgesi yeniden gündemde

Kripto analisti Crypto Patel, HBAR’ın son yerel zirvesine göre yaklaşık yüzde 83 değer kaybettiğini ve bu geri çekilmenin fiyatı haftalık grafikte uzun vadeli alım aralığı olarak izlenen 0.058 ile 0.042 dolar bandına taşıdığını belirtti. Analiste göre bu bölge, geçmişte güçlü alıcıların devreye girdiği destek alanlarından biri olarak öne çıktı.

Patel ayrıca HBAR’ın haftalık zaman diliminde bir order block içine gerilediğini söyledi. Teknik analizde bu alan, uzun süren düzeltmelerin ardından alım ilgisinin yeniden yoğunlaşabildiği bölgeler arasında görülüyor.

Mini sözlük: Order block, fiyatın geçmişte güçlü alım ya da satım tepkisi verdiği bölgeyi tanımlayan teknik analiz kavramıdır. Yatırımcılar bu alanları, yeni talep veya arzın ortaya çıkabileceği seviyeler olarak izler.

Crypto Patel, piyasa yapısının HBAR haftalık bazda 0.0356 doların üzerinde kaldığı sürece bozulmadığını, ancak daha geniş çaplı bir dönüşten söz edilebilmesi için uzun vadeli düşüş trend çizgisinin aşılması ve bu seviyenin yeniden test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Trend dönüşü için hangi seviyeler izleniyor

Analiste göre mevcut görünümün güç kazanması için HBAR’ın haftalardır fiyatı baskılayan alçalan trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu kırılım doğrulanmadığı sürece mevcut yapı, yalnızca olası bir çıkış denemesi olarak değerlendiriliyor.

Olası bir kırılım halinde Patel, 0.16 dolar, 0.35 dolar ve daha uzun vadede 1.00 dolar seviyelerini teknik hedef olarak öne çıkardı. Bu senaryo, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık yüzde 1600’lük potansiyel getiriye işaret ediyor. Ancak bu projeksiyonlar, geçmiş fiyat döngülerinden türetilmiş teknik çıkarımlara dayanıyor.

Geçmiş döngüler ve türev verileri aynı anda izleniyor

HBAR, 2020 yılında kritik bir destek çevresinde aylar boyunca taban oluşturduktan sonra 2021’de yaklaşık yüzde 1800 yükselmişti. Ardından 2022 ile 2023 arasındaki sert ayı piyasasında değerinin yaklaşık yüzde 94’ünü kaybetti. Varlık, 2024’teki tepki yükselişinde yaklaşık yüzde 800 toparlandı; son düzeltmeyle birlikte yeniden aynı uzun vadeli destek bölgesine yaklaştı.

Türev piyasa verileri ise kısa vadede ilginin zayıfladığını gösterdi. Açık pozisyon büyüklüğü yüzde 5.21 düşüşle 90.60 milyon dolara geriledi. İşlem hacmi de yüzde 28.79 azalarak 90.07 milyon dolar oldu. Bu tablo, kaldıraçlı işlemlerde çözülmenin arttığını düşündürüyor.

Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı eksi 0.0018 seviyesinde bulundu. Bu oran, kısa pozisyon talebinin uzun pozisyon talebinden sınırlı da olsa daha yüksek olduğuna işaret etti. Önümüzdeki günlerde piyasanın odağında, HBAR’ın haftalık talep bölgesini koruyup koruyamayacağı ve düşüş trend çizgisini aşıp aşamayacağı yer alacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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