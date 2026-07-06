Strategy’nin 216 milyon dolarlık BTC satışına rağmen Bitcoin 63.800 dolara toparlandı

Bitcoin, büyük ölçekli bir kurumsal satışın ardından gün içindeki sert düşüşünü kısa sürede telafi ederek yeniden yükseldi. Michael Saylor ile bilinen Strategy’nin 3.588 BTC’yi yaklaşık 216 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından lider kripto para kısa süreliğine 62.000 doların altına indi, ardından 63.800 dolar civarına toparlandı.

Satış sonrası piyasa tepkisi sınırlı kaldı

İlk etapta satış haberi piyasada baskı yarattı. Strategy hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %4 gerilerken Bitcoin de kısa süreli bir düşüş yaşadı. Buna karşın satışın ardından oluşan zayıflık kalıcı olmadı ve piyasada daha dengeli bir görünüm öne çıktı.

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’deki son hareketi kısa bir değerlendirmeyle özetleyerek, “Bitcoin daha yüksek seviyelere gitmek istiyor” ifadesini kullandı.

Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak yakından izleniyor. Şirketin son açıklamasına göre rezervlerinde 843.775 BTC bulunuyor. Buna ek olarak dolar cinsi nakit rezervi 2,55 milyar dolara ulaştı.

Makro veriler ve faiz beklentileri izleniyor

Bitcoin’deki toparlanma, son dönemde makroekonomik dalgalanmalara rağmen dirençli bir görünüm ortaya koydu. ABD’de açıklanan istihdam verilerindeki yumuşama, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu tablo, riskli varlıklar açısından destekleyici bir zemin oluşturdu.

Buna rağmen kısa vadeli eğilim olumlu görünse de ETF akımları ve piyasa pozisyonlanması Bitcoin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde oynaklığın sürmesi olasılığı korunuyor.

Grayscale değerlendirmesi finansman yapısına odaklandı

Grayscale araştırma birimi yöneticisi Zach Pandl, dijital varlık odaklı hazine yapısı kuran şirketin son adımlarının, finansman modeline yönelik güveni yeniden güçlendirebileceğini söyledi. Pandl, bu sürecin Bitcoin fiyatında daha kalıcı bir dip oluşmasına katkı sunabileceğini düşünüyor.

Zach Pandl, Strategy’nin bilançosunun güçlü kaldığını, ancak değişen piyasa koşullarının bir süredir belirsizlik yarattığını vurguluyor.

Mayıs sonunda şirketin dolar rezervi yaklaşık 870 milyon dolara gerilemişti. Bu seviye, imtiyazlı hisselere ilişkin temettü yükümlülükleri için yaklaşık altı aylık bir güvence anlamına geliyordu. Bu durum, şirketin düşük değerlemelerden yeni hisse satıp satmayacağı, Bitcoin elden çıkarıp çıkarmayacağı ya da nakit yaratmak için farklı bir yol izleyip izlemeyeceği sorularını gündeme getirmişti.

Haziran sonunda duyurulan yeni çerçeve bu belirsizliği azaltmış görünüyor. Son 216 milyon dolarlık Bitcoin satışının ardından Strategy’nin dolar rezervi 2,55 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, temettü yükümlülükleri açısından yaklaşık 17 aylık karşılama süresine işaret ediyor.