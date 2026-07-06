TD Sequential sinyali geldi! Ethereum için 1.750 dolar eşiğinde neler yaşandı?

Ethereum, kritik bir destek bölgesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken kısa vadeli görünüm yeniden piyasanın odağına yerleşti. Fiyat son 24 saatte sınırlı ölçüde gerilese de bazı teknik göstergeler, son geri çekilmenin daha geniş toparlanma yapısını şimdilik bozmadığına işaret ediyor.

Kritik eşik 1.750 dolar

Ethereum yazım sırasında 1.747 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 12,46 milyar dolar, piyasa değeri ise 211,25 milyar dolar seviyesinde bulundu. Günlük kayıp yüzde 1,10 olarak kaydedilirken, fiyatın 1.750 dolar çevresindeki hareketi kısa vadeli yön açısından belirleyici görülüyor.

6 Temmuz 2026 tarihinde kripto para analisti Ali Martinez, X üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum saatlik grafiğinde yeni bir TD Sequential alım sinyali oluştuğunu belirtti. Bu gösterge, kısa süreli satış baskısının ardından olası yön değişimlerini tespit etmek için kullanılan teknik analiz araçları arasında yer alıyor. Ali Martinez, kripto para piyasasında teknik grafik paylaşımlarıyla bilinen analistler arasında bulunuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası dönüş noktalarını saptamayı amaçlayan bir teknik analiz göstergesidir. Yatırımcılar bu aracı tek başına değil, genellikle destek, direnç ve momentum göstergeleriyle birlikte izler.

Ali Martinez, mevcut yükseliş yapısının korunabilmesi için Ethereum fiyatının 1.750 dolar destek bölgesinin üzerinde kalması gerektiğini, bu seviyenin savunulması halinde 1.800 dolara doğru alan açılabileceğini belirtti.

Göstergeler alım baskısına işaret ediyor

Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur, Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerinde kalınması oldu. Orta bant 1.673,08 dolarda yer alırken üst bant 1.826,25 dolar, alt bant ise 1.519,90 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın üzerinde seyretmesi, alıcıların kısa vadede görece daha etkin olduğunu gösteren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

MACD göstergesi de benzer yönde bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi eksi 15,01 seviyesinde, sinyal çizgisi ise eksi 45,38 düzeyinde yer alıyor. Bu görünüm, toparlanmanın ardından alım gücünde artış yaşandığına işaret edebilir. Bu yapının korunması halinde piyasa 1.826 dolar bölgesini yeniden test etmeye yönelebilir.

Ethereum neden yakından izleniyor?

Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunuyor. Bu nedenle varlıktaki fiyat hareketleri yalnızca ETH yatırımcılarını değil, genel altcoin piyasasının yönünü de etkileyebiliyor.

Kısa vadede ana senaryo değişmiş değil. Fiyatın 1.750 doların üzerine yeniden yerleşmesi, TD Sequential tarafından üretilen alım sinyalinin geçerliliğini koruyabilir ve 1.800 ile 1.826 dolar aralığını yeniden gündeme taşıyabilir. Buna karşılık 1.750 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması, mevcut iyimser görünümü zayıflatabilir ve daha aşağıdaki destek alanlarının test edilmesine yol açabilir.

Önümüzdeki birkaç işlem döneminde oluşacak fiyat davranışı, Ethereum’daki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği konusunda daha net bir çerçeve sunacak.