Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

TD Sequential sinyali geldi! Ethereum için 1.750 dolar eşiğinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum fiyatı 1.750 dolar eşiğinde kritik bir sınav veriyor ve $ETH için kısa vadeli yön bu bölgede şekilleniyor.
  • 📊 Ali Martinez, 6 Temmuz 2026 tarihli paylaşımında saatlik grafikte TD Sequential alım sinyali oluştuğunu açıkladı.
  • 📈 Bollinger Bantları ve MACD verileri, son geri çekilmeye rağmen alım baskısının tamamen kaybolmadığını gösteriyor.
  • 🧭 1.750 doların korunması halinde 1.800 ile 1.826 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, kritik bir destek bölgesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken kısa vadeli görünüm yeniden piyasanın odağına yerleşti. Fiyat son 24 saatte sınırlı ölçüde gerilese de bazı teknik göstergeler, son geri çekilmenin daha geniş toparlanma yapısını şimdilik bozmadığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kritik eşik 1.750 dolar
2 Göstergeler alım baskısına işaret ediyor
3 Ethereum neden yakından izleniyor?

Kritik eşik 1.750 dolar

Ethereum yazım sırasında 1.747 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 12,46 milyar dolar, piyasa değeri ise 211,25 milyar dolar seviyesinde bulundu. Günlük kayıp yüzde 1,10 olarak kaydedilirken, fiyatın 1.750 dolar çevresindeki hareketi kısa vadeli yön açısından belirleyici görülüyor.

6 Temmuz 2026 tarihinde kripto para analisti Ali Martinez, X üzerinden yaptığı paylaşımda Ethereum saatlik grafiğinde yeni bir TD Sequential alım sinyali oluştuğunu belirtti. Bu gösterge, kısa süreli satış baskısının ardından olası yön değişimlerini tespit etmek için kullanılan teknik analiz araçları arasında yer alıyor. Ali Martinez, kripto para piyasasında teknik grafik paylaşımlarıyla bilinen analistler arasında bulunuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası dönüş noktalarını saptamayı amaçlayan bir teknik analiz göstergesidir. Yatırımcılar bu aracı tek başına değil, genellikle destek, direnç ve momentum göstergeleriyle birlikte izler.

Ali Martinez, mevcut yükseliş yapısının korunabilmesi için Ethereum fiyatının 1.750 dolar destek bölgesinin üzerinde kalması gerektiğini, bu seviyenin savunulması halinde 1.800 dolara doğru alan açılabileceğini belirtti.

Göstergeler alım baskısına işaret ediyor

Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur, Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerinde kalınması oldu. Orta bant 1.673,08 dolarda yer alırken üst bant 1.826,25 dolar, alt bant ise 1.519,90 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın üzerinde seyretmesi, alıcıların kısa vadede görece daha etkin olduğunu gösteren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

MACD göstergesi de benzer yönde bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi eksi 15,01 seviyesinde, sinyal çizgisi ise eksi 45,38 düzeyinde yer alıyor. Bu görünüm, toparlanmanın ardından alım gücünde artış yaşandığına işaret edebilir. Bu yapının korunması halinde piyasa 1.826 dolar bölgesini yeniden test etmeye yönelebilir.

Ethereum neden yakından izleniyor?

Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunuyor. Bu nedenle varlıktaki fiyat hareketleri yalnızca ETH yatırımcılarını değil, genel altcoin piyasasının yönünü de etkileyebiliyor.

Kısa vadede ana senaryo değişmiş değil. Fiyatın 1.750 doların üzerine yeniden yerleşmesi, TD Sequential tarafından üretilen alım sinyalinin geçerliliğini koruyabilir ve 1.800 ile 1.826 dolar aralığını yeniden gündeme taşıyabilir. Buna karşılık 1.750 doların altına kalıcı bir sarkma yaşanması, mevcut iyimser görünümü zayıflatabilir ve daha aşağıdaki destek alanlarının test edilmesine yol açabilir.

Önümüzdeki birkaç işlem döneminde oluşacak fiyat davranışı, Ethereum’daki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği konusunda daha net bir çerçeve sunacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitmine bilançosunda 5.74 milyon ETH eşiği aşıldı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Vitalik Buterin, Ethereum ağının çok yıllı Lean Ethereum planında öncelikleri güncelledi

Ethereum 2026 aralığındaki direnci aşarsa uzun vadeli yükseliş ivme kazanabilir

Ethereum, kuantum dayanıklı güvenlik planını 4 yıla yayılan yol haritasıyla açıkladı

Ethereum’da çift dip formasyonuyla $2,160 hedefi yeniden gündeme girdi

Glassnode verileri eşliğinde Ethereum, 1779 dolar direncinin aşılması halinde 1900 dolara yönelebilir

ETH/BTC paritesinde kritik eşik yaklaştı! Teknik sinyaller yatırımcıya ne anlatıyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı CoinGecko verilerine göre 26 ocak ile 2 şubat haftasında piyasaya 1,4 milyar doları aşan token kilidi açılımı girecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CoinGecko verilerine göre 26 ocak ile 2 şubat haftasında piyasaya 1,4 milyar doları aşan token kilidi açılımı girecek
SUI
Arkham verilerinde 300 BTC’lik alımlar öne çıktı! BlackRock cephesinde neler değişti?
BITCOIN (BTC)
UNDP, beş ülkedeki pilotların ardından blockchain tabanlı ödemelerin kullanımını genişletmek için Stellar ile anlaşma imzaladı
Stellar (XLM)
Hem TL, Hem Dolar, Hem Euro: Çoklu Kur Destekli Tek Kripto Uygulaması
BITCOIN Haberleri
Ripple, AB MiCA düzenlemesi kapsamında CASP lisansı aldığını açıkladı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?