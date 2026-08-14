Ethereum’da golden cross sinyali güçleniyor, direnç bölgesi korunuyor

Ethereum fiyatında teknik görünüm yeniden toparlanma işaretleri veriyor. Buna karşın piyasa henüz kritik direnç bölgesini aşabilmiş değil. ETH yaklaşık 1.874 dolar seviyesinde işlem görürken, kısa vadeli ortalamalardaki iyileşme dikkat çekiyor. Özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü dönmesi, olası bir golden cross oluşumunu gündeme taşıdı.

Hareketli ortalamalar arasındaki mesafe daralıyor

50 günlük hareketli ortalama yaklaşık 1.824 dolara yükselmiş durumda. Buna karşılık 100 günlük hareketli ortalama düşüş eğilimini koruyor ve 1.919 dolar civarında bulunuyor. Bu iki seviye arasındaki farkın daralması, 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamanın üzerine çıkabileceği bir teknik yapıya işaret ediyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Golden cross oluşumu, kısa vadeli fiyat performansının daha uzun vadeli ortalamaya göre güç kazandığını gösterse de bu sinyal tek başına yeni bir yükselişi garanti etmiyor.

Teknik analizde golden cross genellikle olumlu değerlendirilse de bu yapı gecikmeli bir gösterge olarak görülüyor. Başka bir deyişle, fiyatı yukarı taşıyan bir unsurdan çok, daha önce başlamış bir iyileşmeyi teyit eden bir sinyal niteliği taşıyor. Bu nedenle göstergenin anlam kazanması için fiyatın da direnç alanı üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

1.920 ile 1.950 dolar aralığı kritik önem taşıyor

Ethereum, temmuz ayından bu yana 1.900 ile 1.950 dolar bandında birkaç kez zorlandı. Son yerel zirveler boyunca aşağı eğimli bir direnç çizgisinin oluşması da bu bölgeyi daha önemli hale getiriyor. Üstelik 100 günlük hareketli ortalamanın 1.919 dolarda bulunması, aynı alanı teknik açıdan daha da güçlendiriyor.

Gösterge Seviye ETH fiyatı 1.874 dolar 50 günlük ortalama 1.824 dolar 100 günlük ortalama 1.919 dolar Direnç bölgesi 1.920 ile 1.950 dolar 200 günlük ortalama 2.132 dolar

1.920 ile 1.950 dolar aralığının yukarı kırılması, mevcut toparlanma yapısını güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda 50 günlük ortalamanın yukarı kesişimi tamamlama ihtimali de artabilir. Ancak mevcut görünümde momentumun belirgin biçimde ne alıcılara ne de satıcılara üstünlük sağladığı görülüyor.

RSI nötr bölgede kalırken destek seviyesi izleniyor

Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 49,8 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasanın neredeyse tam anlamıyla nötr bir konumda kaldığını gösteriyor. Toparlanmanın ilk aşamalarında görülen daha güçlü okumaların ardından göstergenin sakinleşmesi, yön konusunda temkinli bir tablo ortaya koyuyor.

Aşağı yönlü riskte ilk önemli destek 1.824 dolardaki yükselen 50 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde fiyatın 1.750 ile 1.800 dolar aralığına geri çekilmesi mümkün olabilir. Böyle bir geri adım, beklenen kesişimin oluşmasını da ciddi biçimde geciktirebilir.

ETH 1.950 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa golden cross zaten güçlenen yapıyı destekleyebilir, ancak bu tablo otomatik bir yükseliş işareti olarak görülmüyor.

Öte yandan olası golden cross gerçekleşse bile Ethereum için daha büyük teknik sınav sona ermeyecek. Bir sonraki önemli eşik 2.132 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama olacak. Bu seviye, daha uzun vadeli eğilimin gerçekten değişip değişmediği konusunda piyasaya daha güçlü bir sinyal verebilir.