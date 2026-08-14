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Ethereum (ETH)

Ethereum’da golden cross sinyali güçleniyor, direnç bölgesi korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da golden cross ihtimali güçlendi, ancak 1.920 ile 1.950 dolar direnci aşılamadı.
  • 📊 $ETH yaklaşık 1.874 dolarda işlem görürken 50 günlük ortalama 1.824 dolara yükseldi.
  • 🧭 RSI 49,8 seviyesinde kaldı ve piyasada belirgin yön üstünlüğü oluşmadı.
  • 📉 1.824 dolar desteği kırılırsa fiyatın 1.750 ile 1.800 dolar bandına gerilemesi gündeme gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum fiyatında teknik görünüm yeniden toparlanma işaretleri veriyor. Buna karşın piyasa henüz kritik direnç bölgesini aşabilmiş değil. ETH yaklaşık 1.874 dolar seviyesinde işlem görürken, kısa vadeli ortalamalardaki iyileşme dikkat çekiyor. Özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü dönmesi, olası bir golden cross oluşumunu gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Hareketli ortalamalar arasındaki mesafe daralıyor
2 1.920 ile 1.950 dolar aralığı kritik önem taşıyor
3 RSI nötr bölgede kalırken destek seviyesi izleniyor

Hareketli ortalamalar arasındaki mesafe daralıyor

50 günlük hareketli ortalama yaklaşık 1.824 dolara yükselmiş durumda. Buna karşılık 100 günlük hareketli ortalama düşüş eğilimini koruyor ve 1.919 dolar civarında bulunuyor. Bu iki seviye arasındaki farkın daralması, 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamanın üzerine çıkabileceği bir teknik yapıya işaret ediyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Golden cross oluşumu, kısa vadeli fiyat performansının daha uzun vadeli ortalamaya göre güç kazandığını gösterse de bu sinyal tek başına yeni bir yükselişi garanti etmiyor.

Teknik analizde golden cross genellikle olumlu değerlendirilse de bu yapı gecikmeli bir gösterge olarak görülüyor. Başka bir deyişle, fiyatı yukarı taşıyan bir unsurdan çok, daha önce başlamış bir iyileşmeyi teyit eden bir sinyal niteliği taşıyor. Bu nedenle göstergenin anlam kazanması için fiyatın da direnç alanı üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

1.920 ile 1.950 dolar aralığı kritik önem taşıyor

Ethereum, temmuz ayından bu yana 1.900 ile 1.950 dolar bandında birkaç kez zorlandı. Son yerel zirveler boyunca aşağı eğimli bir direnç çizgisinin oluşması da bu bölgeyi daha önemli hale getiriyor. Üstelik 100 günlük hareketli ortalamanın 1.919 dolarda bulunması, aynı alanı teknik açıdan daha da güçlendiriyor.

GöstergeSeviye
ETH fiyatı1.874 dolar
50 günlük ortalama1.824 dolar
100 günlük ortalama1.919 dolar
Direnç bölgesi1.920 ile 1.950 dolar
200 günlük ortalama2.132 dolar

1.920 ile 1.950 dolar aralığının yukarı kırılması, mevcut toparlanma yapısını güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda 50 günlük ortalamanın yukarı kesişimi tamamlama ihtimali de artabilir. Ancak mevcut görünümde momentumun belirgin biçimde ne alıcılara ne de satıcılara üstünlük sağladığı görülüyor.

RSI nötr bölgede kalırken destek seviyesi izleniyor

Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 49,8 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasanın neredeyse tam anlamıyla nötr bir konumda kaldığını gösteriyor. Toparlanmanın ilk aşamalarında görülen daha güçlü okumaların ardından göstergenin sakinleşmesi, yön konusunda temkinli bir tablo ortaya koyuyor.

Aşağı yönlü riskte ilk önemli destek 1.824 dolardaki yükselen 50 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde fiyatın 1.750 ile 1.800 dolar aralığına geri çekilmesi mümkün olabilir. Böyle bir geri adım, beklenen kesişimin oluşmasını da ciddi biçimde geciktirebilir.

ETH 1.950 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa golden cross zaten güçlenen yapıyı destekleyebilir, ancak bu tablo otomatik bir yükseliş işareti olarak görülmüyor.

Öte yandan olası golden cross gerçekleşse bile Ethereum için daha büyük teknik sınav sona ermeyecek. Bir sonraki önemli eşik 2.132 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama olacak. Bu seviye, daha uzun vadeli eğilimin gerçekten değişip değişmediği konusunda piyasaya daha güçlü bir sinyal verebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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