Tether, 2025 hesapları için KPMG’den temiz denetim görüşü aldı

Tether, yıllık finansal tablolarına ilişkin ilk bağımsız denetimi tamamladı. KPMG ABD, şirketin 2025 hesapları için koşulsuz olumlu görüş verdi. 31 Aralık 2025 itibarıyla yayımlanan tablolarda, token kaynaklı yükümlülüklerin rezervlerin 6,814 milyar dolar altında kaldığı görüldü. Tether, USDT ihraç eden başlıca şirketlerden biri olarak stabilcoin pazarında en büyük paya sahip kuruluşlar arasında yer alıyor.

Denetimin kapsamı

Denetim, USDT sağlayan Tether International, S.A. de C.V. birimini de kapsadı. KPMG, yıl sonundaki finansal durumu incelerken şirketin tüm yıla yayılan faaliyetlerini ve nakit akışını da gözden geçirdi. İnceleme; bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosunu içerdi.

KPMG, Tether’in 2025 hesaplarının ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun biçimde ve gerçeğe uygun şekilde hazırlandığı sonucuna ulaştı.

Koşulsuz olumlu görüş, finansal kayıtlarda önemli bir çekince gerektirecek maddi bir bulgu tespit edilmediği anlamına geliyor. Bununla birlikte bu görüş, Tether’in gelecekteki faaliyetlerine ilişkin bir garanti sunmuyor. Değerlendirme, KPMG’ye sağlanan belge ve kanıtlar üzerinden yapıldı.

KPMG ayrıca işlemleri, iç süreçleri, varlıkların mülkiyetini, değerlemesini, karşı tarafları ve ilgili belgeleri inceledi. Denetçiler, bilançodaki her kalem için destekleyici kanıtları değerlendirdi. Tether’in sahip olduğu altın külçelerinin tamamının ve her birine ait benzersiz kimlik numarasının da kontrol edildiği aktarıldı.

Rezerv fazlası ve son veriler

31 Aralık 2025 tarihli mali tablolar, rezervlerin yükümlülükleri 6,814 milyar dolar aştığını ortaya koydu. Ancak bu fark yalnızca söz konusu tarihteki durumu yansıtıyor. Şirketin güncel mali gücünü birebir göstermediği, 2026’nın ilk yarısında çeyreklik verilerin değiştiği görüldü.

30 Haziran tarihli BDO tasdikine göre toplam varlıklar 187,75 milyar dolar, yükümlülükler ise 183,64 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Fazladan rezerv tutarı 4,11 milyar dolar olarak kayda geçti. Üç ay önce bu rakam 8,23 milyar dolar düzeyindeydi.

Dönem Fazla rezerv Varlıklar Yükümlülükler 31 Aralık 2025 6,814 milyar dolar Açıklanmadı Açıklanmadı 30 Haziran 2026 4,11 milyar dolar 187,75 milyar dolar 183,64 milyar dolar

Tether, 2026’nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyar dolar net faaliyet karı açıkladı. USDT arzı aynı dönemde yaklaşık 184,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin küresel stabilcoin pazarının yüzde 60’ından fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Düzenleyici çerçeve ve ABD pazarı

KPMG’nin verdiği koşulsuz görüş, tek başına düzenleyici yükümlülüklere tam uyum anlamına gelmiyor. Bu görüşün, ABD merkezli borsalarda listelemenin süreceğine dair bir güvence de sağlamadığına dikkat çekiliyor. USDT’nin yurt dışında kurulu bir şirket tarafından ihraç edilmesi nedeniyle, ABD dışı ihraççılara yönelik kurallar ayrıca önem taşıyor.

Tether, yeni kabul edilen çerçeveye uyacağını açıkladı, ancak federal kurumların uygulama kuralları henüz tamamlanmadı.

Şirket, ABD pazarı için tasarlanan bağımsız token USAT’ı da destekliyor. USAT, Anchorage Digital Bank tarafından ihraç ediliyor ve rezervleri Cantor Fitzgerald tarafından tutuluyor. Öte yandan KPMG, müşteri gizliliği gerekçesiyle denetime ilişkin ek yorum yapmadı; denetim tabloları da şu aşamada kamuya açık değil.