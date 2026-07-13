Tayland, USDT işlemlerine yönelik denetimi sıkılaştıracak

Tayland Merkez Bankası, ülkedeki kara para aklama, yasa dışı finansman ve kayıt dışı para akışını engellemek amacıyla stabilcoin işlemlerine yönelik denetimi artırıyor. Düzenleme adımı, özellikle yüksek hacimli işlemlerde USDT, nakit hareketleri ve döviz alım satımına odaklanacak.

Merkez bankası ve SEC ortak inceleme yürütecek

Tayland Merkez Bankası, ülkenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile birlikte yüksek tutarlı stabilcoin transferlerini incelemeye hazırlanıyor. Çalışmanın amacı, yasa dışı finansal akışları tespit etmek ve bunların sistem içinde ilerlemesini durdurmak olarak açıklandı. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkedeki sermaye piyasaları ile dijital varlık faaliyetlerini denetleyen kurum olarak öne çıkıyor.

Tayland Merkez Bankası Başkanı Vitai Ratanakorn, uygulamaya alınan önlemlerin kısa vadeli çözümler olmadığını, birden fazla stratejinin eş zamanlı ve sürekli biçimde devreye alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Yetkililer, denetim alanını yalnızca dijital varlık işlemleriyle sınırlamıyor. Ticari bankaların uyum yükümlülüklerinin nakit ağları, döviz büroları, külçe altın ticareti ve şüpheli stabilcoin hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Böylece düzenlemeye tabi kuruluşların yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi veya şüpheli para akışlarına aracılık etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kayıt dışı ekonomi ve dolandırıcılık baskısı öne çıktı

Tayland yönetimi özellikle kaynağı belirsiz nakit hareketlerinin yoğun olduğu kayıt dışı ekonomi alanına odaklanıyor. Bu çerçevede, bölgede yaygınlaşan dolandırıcılık çağrı merkezlerinden elde edilen gelirler de risk alanları arasında görülüyor. 2025 yılında dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 115 milyar Tayland bahtına ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 173 milyon dolandırıcılık araması ve mesajı kayda geçti.

Stabilcoinler, sınır ötesi işlemlerde neredeyse anlık mutabakat sağlayabildiği için büyük tutarlı para transferlerinde giderek daha sık kullanılıyor. Yetkililerin dikkatini çeken nokta da bu hız ve erişim kolaylığı oldu.

Kripto işlemleri serbest, ödemelerde yasak sürüyor

Tayland, uzun süredir kripto varlıklara açık pazarlar arasında gösterilse de dijital varlık ve stabilcoin ile ödeme yapılmasına merkez bankası tarafından izin verilmiyor. Buna karşılık kripto alım satımı yasal çerçevede devam ediyor. Ülkenin en büyük borsası Bitkub’da günlük işlem hacmi yaklaşık 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

CoinGecko verilerine göre bu hacmin yaklaşık yüzde 40’ını döviz niteliğindeki işlemler oluşturuyor. En yoğun ilgi gören işlem çifti ise USDT ile Tayland bahtı arasında gerçekleşiyor.

Başlık Veri 2025 dolandırıcılık kaybı 115 milyar THB Kaydedilen dolandırıcılık arama ve mesajları 173 milyon Bitkub günlük hacmi 26 milyon dolar Bitkub hacminde döviz işlemleri payı Yaklaşık %40

Önceki denetim dalgası milyonlarca hesabı etkiledi

Tayland bankaları 2025 yılında, başkaları adına kullanılan hesaplar, kayıt dışı sermaye ve şüpheli faaliyetlere karşı yürütülen denetimler kapsamında geniş çaplı hesap kısıtlamaları uygulamış ve 3 milyon banka hesabını dondurmuştu.

Bu süreçte binlerce kişi ile meşru işletmenin de denetim dalgasından etkilendiği, o dönem yerel basında hatalı sonuçlar doğuran bir dolandırıcılık operasyonu olarak tartışılmıştı.

Yeni adım, dijital varlık işlemlerinin tamamen yasaklanmasına değil, daha çok yüksek risk taşıdığı düşünülen transferlerin izlenmesine ve finansal sistem içindeki zayıf noktaların kapatılmasına odaklanıyor.