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Tether (USDT)

Tether Gold, Abu Dabi’deki düzenleyici kabul sonrası odakta kalmayı sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Abu Dabi'deki düzenleyici kabul, $XAU₮ için kurumsal ilgiyi yeniden öne çıkardı.
  • 📌 Tether Gold 3.996,89 dolarda işlem görürken 4.000 dolar desteğinin üzerinde kalmaya çalışıyor.
  • 📊 4.135 dolar direnç, 4.150 dolar ise 200 günlük ortalama olarak izleniyor.
  • 🟡 İncelenen dönemde $XAU₮ %13,71, spot altın ise %13,79 geriledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Tether Gold, Abu Dabi Küresel Piyasası’nda kabul edilen spot emtia statüsü kazanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Düzenleyici gelişme, tokenize gerçek dünya varlıklarının denetlenen finansal piyasalarda daha fazla kabul görmeye başladığına işaret etti.

İçindekiler
1 ADGM kararı dikkat çekti
2 Fiyat görünümünde 4.000 dolar desteği öne çıkıyor
3 XAU₮ fiziksel altını yakından izliyor

ADGM kararı dikkat çekti

XAU₮ koduyla işlem gören Tether Gold, yazım sırasında 3.996,89 dolar seviyesinde bulunuyordu ve 4.000 dolar eşiğinin hemen altında tutunuyordu. Fiyatta henüz güçlü bir yukarı hareket görülmese de, son adımın uzun vadeli benimsenmeye yönelik güveni destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Tether, XAU₮’nin ADGM bünyesinde kabul edilen spot emtia olarak tanındığını açıkladı. Abu Dabi Küresel Piyasası, uluslararası ölçekte öne çıkan finans merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bu çerçevede alınan kabul kararı, kurumsal yatırımcılar nezdinde ürünün güvenilirliğini artırabilir.

Mini sözlük: ADGM, Abu Dabi’de faaliyet gösteren uluslararası finans merkezidir. Kendi sivil ve ticari düzenleme yapısına sahip olan merkez, finansal ürünler için ayrı bir denetim çerçevesi uygular.

Tether, XAU₮’nin ADGM’de kabul edilen spot emtia olarak tanınmasının, altın destekli dijital varlığın kurumsal alandaki görünürlüğü açısından yeni bir adım olduğunu vurguladı.

Gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik ilgi artarken, bu gelişmenin fiziksel altına dijital erişim sağlayan ürünlerin daha geniş kesimlerce kullanılmasına katkı sunabileceği düşünülüyor.

Fiyat görünümünde 4.000 dolar desteği öne çıkıyor

TradingView verileri, XAU₮ fiyatının uzun süren düşüşün ardından yatay bir sıkışma evresine girdiğini gösterdi. Varlık, 4.150 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Bu tablo, daha geniş eğilimde baskının henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Alıcılar 4.000 dolar bölgesini korumaya çalışırken, 4.135 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Buna karşılık 4.000 dolar desteğinin aşağı kırılması, satış baskısını artırabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat3.996,89 dolar
Destek4.000 dolar
İlk direnç4.135 dolar
200 günlük ortalama4.150 dolar

XAU₮ fiziksel altını yakından izliyor

XAU₮ ile spot altın arasındaki karşılaştırma, tokenin dayanak varlığı oldukça yakından takip ettiğini ortaya koydu. İncelenen dönemde Tether Gold %13,71 gerilerken spot altın %13,79 düştü. Bu yakın seyir, XAU₮’nin spekülatif bir kripto varlıktan çok altının blokzincir üzerindeki temsili olarak konumlandığını güçlendiriyor.

XAU₮ ile spot altın arasındaki fiyat hareketi neredeyse birebir ilerledi; bu durum tokenin fiziksel altın performansını yakından yansıttığını gösterdi.

ADGM kararı, Tether Gold’un düzenleyici profilini uzun vadede destekleyebilir. Bununla birlikte piyasanın bir sonraki yönünde belirleyici unsur, fiyatın 4.135 dolar direncini geri alıp alamayacağı ve 4.150 dolar civarındaki 200 günlük ortalamayı test edip etmeyeceği olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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