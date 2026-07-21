Tether Gold, Abu Dabi’deki düzenleyici kabul sonrası odakta kalmayı sürdürüyor

Tether Gold, Abu Dabi Küresel Piyasası’nda kabul edilen spot emtia statüsü kazanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Düzenleyici gelişme, tokenize gerçek dünya varlıklarının denetlenen finansal piyasalarda daha fazla kabul görmeye başladığına işaret etti.

ADGM kararı dikkat çekti

XAU₮ koduyla işlem gören Tether Gold, yazım sırasında 3.996,89 dolar seviyesinde bulunuyordu ve 4.000 dolar eşiğinin hemen altında tutunuyordu. Fiyatta henüz güçlü bir yukarı hareket görülmese de, son adımın uzun vadeli benimsenmeye yönelik güveni destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Tether, XAU₮’nin ADGM bünyesinde kabul edilen spot emtia olarak tanındığını açıkladı. Abu Dabi Küresel Piyasası, uluslararası ölçekte öne çıkan finans merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bu çerçevede alınan kabul kararı, kurumsal yatırımcılar nezdinde ürünün güvenilirliğini artırabilir.

Mini sözlük: ADGM, Abu Dabi’de faaliyet gösteren uluslararası finans merkezidir. Kendi sivil ve ticari düzenleme yapısına sahip olan merkez, finansal ürünler için ayrı bir denetim çerçevesi uygular.

Tether, XAU₮’nin ADGM’de kabul edilen spot emtia olarak tanınmasının, altın destekli dijital varlığın kurumsal alandaki görünürlüğü açısından yeni bir adım olduğunu vurguladı.

Gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik ilgi artarken, bu gelişmenin fiziksel altına dijital erişim sağlayan ürünlerin daha geniş kesimlerce kullanılmasına katkı sunabileceği düşünülüyor.

Fiyat görünümünde 4.000 dolar desteği öne çıkıyor

TradingView verileri, XAU₮ fiyatının uzun süren düşüşün ardından yatay bir sıkışma evresine girdiğini gösterdi. Varlık, 4.150 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Bu tablo, daha geniş eğilimde baskının henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Alıcılar 4.000 dolar bölgesini korumaya çalışırken, 4.135 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Buna karşılık 4.000 dolar desteğinin aşağı kırılması, satış baskısını artırabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 3.996,89 dolar Destek 4.000 dolar İlk direnç 4.135 dolar 200 günlük ortalama 4.150 dolar

XAU₮ fiziksel altını yakından izliyor

XAU₮ ile spot altın arasındaki karşılaştırma, tokenin dayanak varlığı oldukça yakından takip ettiğini ortaya koydu. İncelenen dönemde Tether Gold %13,71 gerilerken spot altın %13,79 düştü. Bu yakın seyir, XAU₮’nin spekülatif bir kripto varlıktan çok altının blokzincir üzerindeki temsili olarak konumlandığını güçlendiriyor.

XAU₮ ile spot altın arasındaki fiyat hareketi neredeyse birebir ilerledi; bu durum tokenin fiziksel altın performansını yakından yansıttığını gösterdi.

ADGM kararı, Tether Gold’un düzenleyici profilini uzun vadede destekleyebilir. Bununla birlikte piyasanın bir sonraki yönünde belirleyici unsur, fiyatın 4.135 dolar direncini geri alıp alamayacağı ve 4.150 dolar civarındaki 200 günlük ortalamayı test edip etmeyeceği olacak.