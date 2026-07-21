Bitcoin için $70.000 yolu göründü! 21 Temmuz değerlendirmesi

Bitcoin, teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlara ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen 65 bin doların üzerine çıkarak geleneksel piyasalara kıyasla güçlü bir performans sergiledi. Spot Bitcoin ETF’lerinde devam eden girişler yükselişi desteklerken, büyük yatırımcıların borsalara ve kurumsal işlem platformlarına yaptığı yüksek tutarlı transferler piyasadaki temkinli görünümün tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

Nasdaq 100 endeksi, yapay zekâ şirketlerindeki yüksek değerlemelere ilişkin endişeler ve çip hisselerinde yoğunlaşan kâr satışları nedeniyle beş haftanın ardından ilk kez 20 bin 800 puanın altına gerilemişti. Bitcoin ise aynı dönemde 65 bin dolar seviyesini aşarak hisse senedi piyasalarından pozitif ayrıştı.

Asya piyasalarındaki toparlanma risk iştahını destekledi

Asya borsaları, üç gün üst üste yaşanan kayıpların ardından yarı iletken ve teknoloji hisselerinin öncülüğünde güçlü bir toparlanma kaydetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,2 yükselirken, Güney Kore’nin Kospi ve Tayvan’ın Taiex endekslerindeki kazançlar yüzde 4’e yaklaştı.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi, cuma günü düzeltme bölgesine girmesinin ardından yüzde 2,7 yükseldi. Çin ana karasındaki teknoloji hisseleri ise devlet destekli kurumların piyasayı desteklemek amacıyla devreye girmesiyle yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

ABD Nasdaq 100 vadeli işlemleri de Wall Street’te yarı iletken hisselerinde yaşanan yükselişin ardından yüzde 1 arttı. Buna karşılık Avrupa piyasalarının, yatırımcıların yoğun şirket bilançolarına odaklanması nedeniyle hafif satıcılı açılması bekleniyor.

Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimler petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. İran’ın arabulucular tarafından sunulan önerileri değerlendirdiğini açıklamasının ardından Brent petrol yüzde 0,7 düşüşle varil başına 88,58 dolara geriledi. Çatışmalara 10 günlük ara verilebileceğine ilişkin haberler de genel risk algısının iyileşmesine katkı sağladı.

Bitcoin tarihsel verilere göre düşük değerlenmiş olabilir

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştıran MVRV göstergesinin tarihsel yüzdelik sıralamasının yaklaşık yüzde 5’e gerilediğini belirtti.

Geleneksel MVRV göstergesinden farklı olarak bu ölçüm, mevcut değerin geçmiş piyasa döngülerindeki konumunu ortaya koyuyor. Yüzde 5 seviyesi, Bitcoin’in işlem tarihinin yaklaşık yüzde 95’inde daha yüksek MVRV değerlerine sahip olduğu anlamına geliyor.

Darkfost’a göre mevcut görünüm, Bitcoin’in tarihsel performansına kıyasla önemli ölçüde düşük değerlendiğine işaret ediyor. Benzer seviyelerin önceki dönemlerde uzun vadeli dip bölgeleriyle örtüştüğü görülse de göstergenin tek başına kısa vadeli bir yükselişi garanti etmediği vurgulanıyor.

Balinalardan Cumberland ve Binance’e yüksek tutarlı transferler

OnchainLens tarafından paylaşılan zincir üstü veriler, uzun süredir hareketsiz kalan bazı büyük yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum varlıklarını yeniden hareket ettirdiğini gösterdi.

Yaklaşık altı yıldır Bitcoin biriktiren bir balina, toplam değeri 130,5 milyon doları bulan 2 bin BTC’yi farklı adreslere taşıdı. Transferin 800 BTC’lik, yaklaşık 52,2 milyon dolar değerindeki bölümü kurumsal yatırımcılara tezgâh üstü işlem hizmeti veren Cumberland’a gönderildi. Kalan 1.200 BTC ise yeni oluşturulan bir cüzdana aktarıldı.

Kasım 2013’ten bu yana Bitcoin biriktiren ve son bir yıldır varlıklarını kademeli biçimde azaltan başka bir eski yatırımcı da yaklaşık dört aylık sessizliğin ardından Binance’e 1.000 BTC gönderdi. Yaklaşık 65,56 milyon dolar değerindeki transfer, piyasada olası bir satış hazırlığı olarak değerlendirildi.

Ethereum tarafında ise 11 aydır işlem yapmayan bir adres, 17,19 milyon dolar değerindeki 9 bin ETH’yi Cumberland cüzdanına aktardı. Aynı adresin daha önce 13 işlemle FalconX’e toplam 50 bin ETH gönderdiği, transferlerin gerçekleştirildiği dönemde bu varlıkların yaklaşık 205,67 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Borsalara veya kurumsal işlem platformlarına yapılan transferler satış ihtimalini artırsa da varlıkların mutlaka açık piyasada satılacağı anlamına gelmiyor. Cumberland ve FalconX gibi kuruluşlar, büyük işlemlerin piyasa fiyatı üzerinde doğrudan baskı oluşturmadan tezgâh üstünde gerçekleştirilmesine de aracılık ediyor.

Bitcoin ETF’lerine 226,8 milyon dolarlık giriş

Farside Investors verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 20 Temmuz’da toplam 226,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonların pozitif serisi beşinci işlem gününe taşındı.

BlackRock’ın IBIT fonu 116,5 milyon dolarla günlük girişlere öncülük etti. Ark Invest’in ARKB fonuna 72,7 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust’a 41,4 milyon dolar ve Fidelity’nin FBTC fonuna 24,1 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bitwise’ın BITB fonu 8,8 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT ürünü 6,9 milyon dolar ve VanEck’in HODL fonu 1,8 milyon dolar net giriş gördü. Buna karşılık Grayscale’in GBTC fonundan 45,4 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Spot Ethereum ETF’leri de aynı gün toplam 38 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’ın ETHA fonu 34,3 milyon dolarla girişlerin büyük bölümünü oluştururken, FETH’e 2,8 milyon dolar ve TETH’e 900 bin dolar aktarıldı.

Türev yatırımcıları yükselişe temkinli yaklaşıyor

Bitcoin fiyatındaki yükselişe rağmen türev piyasalarında aşırı iyimser bir pozisyonlanma oluşmadı. Sürekli vadeli işlem sözleşmelerindeki yıllıklandırılmış fonlama oranı 20 Temmuz’da yüzde 8 seviyesinde kaldı. Aşırı kaldıraçlı yükseliş beklentisine işaret eden yüzde 12’nin üzerindeki oranlar ise 10 Temmuz’dan bu yana görülmedi.

Deribit’te Bitcoin’in 30 günlük opsiyon delta eğimi yüzde 13 olarak ölçüldü. Bu oran, fiyat düşüşüne karşı koruma sağlayan satım opsiyonlarının yükselişe yönelik alım opsiyonlarından daha yüksek primle işlem gördüğünü gösteriyor.

Gösterge bir hafta önce kaydedilen yüzde 19 seviyesinden gerilese de büyük yatırımcıların aşağı yönlü risklere karşı korunma talebini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Strategy’nin nakit rezervi 3,22 milyar dolara çıktı

Strategy, geçen hafta gerçekleştirdiği adi hisse satışı sonucunda 263 milyon dolar nakit topladı ve toplam nakit rezervini 3,22 milyar dolara yükseltti.

Şirketin yıllık 1,76 milyar dolarlık imtiyazlı hisse temettüsünü karşılamak ve 2028 ile 2029 yıllarında vadesi dolacak toplam 2,6 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvillerini ödemek amacıyla Bitcoin satabileceğine yönelik endişeler bulunuyordu. Nakit rezervindeki artışın, kısa vadede Bitcoin satışı yapılması ihtimalini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte makroekonomik riskler devam ediyor. ABD’nin beş yıllık tahvil getirisi iki hafta önceki yüzde 4,22 seviyesinden yüzde 4,33’e yükseldi. Trump yönetiminin bazı Kanada ürünlerine yüzde 50 oranında yeni gümrük vergisi uygulamaya hazırlanması da küresel ticarete ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Altın ise hisse senetlerindeki toparlanmaya rağmen güvenli liman talebinin devam etmesiyle yüzde 1 yükselerek ons başına yaklaşık 4 bin 50 dolara çıktı.

Bitcoin’in 65 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlaması ve ETF girişlerinin devam etmesi halinde 70 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak balina transferleri, opsiyon piyasasındaki korunma talebi, yüksek tahvil getirileri ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, kısa vadede fiyat hareketlerinin dalgalı kalabileceğine işaret ediyor.