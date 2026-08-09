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BITCOIN (BTC)

Strategy, yeni paylaşımıyla Bitcoin alımı beklentisini artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy paylaşımı, yeni Bitcoin alımı beklentisini yeniden artırdı.
  • 💼 Şirket 3 Ağustos’ta 1.638 BTC satarak 105 milyon dolar kaynak yarattı.
  • 💰 Strategy’nin kasasında 4 milyar dolar bulunurken $BTC rezervi 842.138 adede ulaştı.
  • 📉 Portföy, mevcut fiyatlarla ortalama maliyetinin altında kaldığı için 9,05 milyar dolar geçici zarar yazdı.
Onur Atam
Onur Atam

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, X hesabında StrategyTracker grafiğini kısa bir “İş başında” notuyla yeniden paylaştı. Saylor’ın turuncu noktalarla bilinen bu grafik paylaşımları, şirketin Bitcoin hamlelerine işaret ettiği için piyasada dikkatle izleniyor.

İçindekiler
1 Saylor paylaşımı yeni beklenti yarattı
2 Nakit pozisyonu ve portföy durumu
3 Portföy geçici olarak zararda

Saylor paylaşımı yeni beklenti yarattı

Geçen pazar yapılan benzer bir paylaşımın ardından Strategy, Bitcoin satışı açıkladı. Bu nedenle son gönderi de yatırımcıların gündemine girdi. Piyasanın odağında, şirketin nakit kullanımına yeniden başlayıp başlamayacağı ve bilançosu için yeniden Bitcoin alımı yapıp yapmayacağı sorusu yer alıyor. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Michael Saylor’ın “İş başında” ifadesiyle paylaştığı güncel grafik, şirketin sıradaki Bitcoin adımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırdı.

Son günlerdeki gelişmeler bu merakı daha da artırdı. Strategy, 3 Ağustos’ta 1.638 BTC sattığını ve yaklaşık 105 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket bu kaynağı STRC geri alımları ile temettü ödemelerine yönlendirdi. Böylece kısa vadeli faaliyet yükümlülüklerinin karşılanmasına destek sağlandı.

KalemVeri
Son satış1.638 BTC
Elde edilen tutar105 milyon dolar
Toplam rezerv842.138 BTC
Rezerv değeri54,66 milyar dolar
Ortalama alım fiyatı75.653 dolar

Nakit pozisyonu ve portföy durumu

Şirket, haziran ayından bu yana bilançosu için doğrudan yeni kripto para alımı yapmadı. Buna karşın son işlemlerin ardından kullanılabilir nakit tamponunun 4 milyar dolara ulaştığı görüldü. Bu büyüklük, olası yeni alımlar konusunda beklentileri canlı tutuyor.

Güncel grafiğe göre Strategy’nin rezervleri 842.138 BTC seviyesinde bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri 54,66 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirket, 2020’den bu yana kayda geçen 113 ayrı alım turu gerçekleştirdi ve Bitcoin başına ortalama 75.653 dolar maliyet oluşturdu.

Portföy geçici olarak zararda

Bununla birlikte mevcut piyasa dalgalanması, portföyü geçici olarak gerçekleşmemiş zarara taşıdı. Söz konusu kayıp oranı yüzde 14,21 düzeyinde, parasal karşılığı ise yaklaşık 9,05 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Strategy’nin elindeki yüksek nakit tutarı ve Bitcoin fiyatının şirketin ortalama giriş seviyesinin altında kalması, yeni kademeli alım ihtimalini güçlendiriyor.

Önceki örnekler, Saylor’ın StrategyTracker grafiklerini şirketin bir sonraki adımlarına dönük sinyal olarak kullandığını gösteriyor. Bu son paylaşımın da yeni bir birikim sürecine hazırlık anlamına gelip gelmediği henüz netleşmedi.

Yine de şirketin elindeki güçlü nakit pozisyonu ile piyasanın ortalama alım maliyetinin altında seyretmesi, Strategy’nin yükümlülüklerini dengeledikten sonra sık başvurduğu kademeli alım yaklaşımı için uygun bir zemin oluşturuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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