On binlerce ETH ve binlerce BTC aldılar, neler oluyor? İran ile 45 günlük ateşkes

  • Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili: ABD ile İran arasında 45 günlük ateşkes planı, şu anda tartışılan birkaç öneriden biri - Axios
  • Michael Saylor’un şirketi alımlara devam ediyor. Strategy, ortalama 67.718 dolar maliyetle 329 milyon dolara 4.871 BTC daha satın aldı. Toplam ortalama maliyet 75.644 dolara geriledi.
  • BitMine, geçtiğimiz hafta 71.252 ETH aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC ve ETH bugün kayda değer yükseliş yaşadı ve İran ile ateşkes gündemde. Fakat aynı anda İran’a saldırılar da devam ediyor. Kripto paralardaki yükseliş İran’ın ateşkesi yalanlamasıyla hızla tersine dönebilir ancak şimdilik bu yönde bir gelişme yok. BitMine ve Strategy birikim yapmaya devam ediyor.

1 İran ile ateşkes
2 BTC ve ETH alımları

İran ile ateşkes

Geçtiğimiz saatlerde İran’ın ateşkes istediğine dair haberler düştü. Yazı hazırlandığı sıradaysa Axios ateşkesin masada olduğunu ancak henüz bu aşamada Trump’ın planı onaylamadığını söylüyor. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan raporda şu detaylar var.

“ABD ile İran arasında 45 günlük ateşkes planı, şu anda tartışılan birkaç öneriden biri.

Trump henüz bunu onaylamadı. “Epic Fury” operasyonu devam ediyor.”

Beyaz Saray sızıntısı gündeme düşerken Fars Haber Ajansı İran’ın Marvdasht kentindeki petrokimya kompleksinin saldırıya uğradığını açıkladı. Önümüzdeki saatlerde gelecek son dakika manşetleri kripto paralarda yönü belirleyecek.

Petrol 110 doların altına indi ancak düşüşüne devam etmiyor. Gelecek haberlere bağlı olarak bu grafikte göreceğimiz değişim BTC ve altcoinlerde de büyük hareketleri tetikleyecek. 23 Mart tarihinde mutabakattan bahsedip petrol fiyatını hızla aşağı indiren Trump aynı gün yalanlanmıştı. Devamında başlatılan yeni saldırılar petrolü önceki zirvesine itiyor.

BTC ve ETH alımları

Michael Saylor’un şirketi alımlara devam ediyor. Strategy, ortalama 67.718 dolar maliyetle 329 milyon dolara 4.871 BTC daha satın aldı. Şirketin bugün itibariyle varlıkları 766.970’e yükseldi. Toplam ortalama maliyet 75.644 dolara geriledi ve tüm alımlar için harcanan nakit 58 milyar doları aştı.

Bir Pazartesi klasiği olarak BitMine da alım yaptığını açıkladı. BitMine, geçtiğimiz hafta 71.252 ETH aldı. Tom Lee güncel durumla ilgili şunları söyledi;

“İran savaşı 6. haftasına giriyor ve bu savaş, küresel piyasaların en önemli itici gücü olmaya devam ediyor. ETH, savaşın başlangıcından bu yana %6,8’lik bir kazançla en iyi performans gösteren ikinci varlık oldu ve S&P 500’ü geride bıraktı. Ayrıca ETH’nin altını 1.840 baz puan geride bırakması, ETH’nin savaş zamanında bir değer saklama aracı olduğunu gösteriyor. Şu anda, bu savaş riskli piyasalar üzerinde küresel merkez bankalarından daha fazla etki yaratıyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
