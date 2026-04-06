Solana fiyatında sıkışma sürüyor: Kritik seviyeler ve on-chain veriler yakın vade için belirleyici olacak

Solana, son günlerde dar bir fiyat aralığında işlem görmeye devam ediyor. Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan Solana, hız ve düşük maliyetli işlemler sunmasıyla biliniyor. Son dönemde yaşanan sıkışmada destek $78 olarak öne çıkarken, direnç seviyesi ise $85 sınırında yoğunlaşıyor. Alım ve satım baskısının bu seviyelerde sıklaşması, yakın vadede sert bir hareketin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Teknik görünüm: Destek ve direnç aralığında karar aşaması

Fiyat hareketlerine bakıldığında, $85 seviyesi kısa vadede güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Son girişimlerde bu bölgenin aşılması mümkün olmadı ve fiyat bu noktadan geri çevrildi. $78 ile $80 aralığı ise, aşağı yönlü baskılara rağmen fiyatın tutunduğu temel destek olarak çalışmaya devam ediyor.

Güncel verilere göre Solana’nın değeri $81,64 seviyesinde yer alırken, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,6 oranında yükseliş yaşadı. Eğer fiyat $78’in altına inerse, teknik yapının zayıflaması ve $67 sınırına doğru yeni bir gerileme riskinin oluşması mümkün görünüyor. Tersi senaryoda, fiyat desteği korursa ve yukarı yönlü kırılım gelirse ilk hedef $85; bunun aşılması halinde ise $90 ile $95 aralığı gündeme gelebilir.

Bu süreçte, mevcut fiyat aralığının korunması piyasanın kararsızlığını gösteriyor. Net bir yön alınmadıkça fiyatların bu iki ana seviye arasında hareket etmesi bekleniyor.

On-chain veriler ve piyasa iştahı

Son on-chain verilere bakıldığında piyasadaki pozisyonların karışık sinyaller verdiği görülüyor. Özellikle kimliği açıklanmayan büyük bir yatırımcı yaklaşık 114 milyon dolar değerinde SOL bakiyesini stake etti ve bu hamleyle ciddi bir miktarın dolaşımdan çekilmesi, piyasanın uzun vadeli beklentilerine dair olumlu bir işarete dönüştü.

Ancak olumlu sinyallere karşılık, güncel veriler son günlerde yaklaşık 110 milyon dolar tutarındaki SOL miktarının borsalara taşındığını gösteriyor. Bu durum genellikle satış baskısı olarak kabul ediliyor ve bazı yatırımcıların pozisyonlarını azaltmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Ali Charts tarafından paylaşılan verilerde, büyük yatırımcıların son dönemde borsalara yüklü miktarda SOL aktardığı ve bunun kısa vadede satış baskısı yaratabileceği vurgulanıyor.

Piyasa katılımcılarının bazıları uzun vadede yükseliş beklentisiyle hareket ederken, bir bölümü ise bu seviyelerde kar elde etmeyi tercih edebiliyor. Kararsızlığın devam ettiği şu süreçte fiyatlarda sert hareketler yaşanabileceği belirtiliyor.

Momentumda toparlanma işareti

Teknik göstergeler tarafında ise, öncü momentum sinyalleri yukarı yönlü hareket potansiyelini işaret etmeye başladı. DrBullZeus tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 12 saatlik MACD göstergesi yukarı yönlü kesişme noktasına yaklaşırken, bu tür bir sinyal çoğunlukla kısa vadeli yükseliş beklentisini artırıyor.

DrBullZeus, MACD göstergesindeki olası pozitif kesişmenin, fiyatın ilk aşamada $85 direncini tekrar test etmesinin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

Bu kesişmenin teyit edilmesi halinde, Solana fiyatında yukarı yönlü ivmenin güç kazanması ve direnç seviyesinin aşılması beklenebilir. Ancak, hızlı bir kırılım görülmezse fiyatların sıkışık aralıkta hareketini sürdürmesi olası görünüyor.