Ripple CEO’su Garlinghouse, kripto sektörünün XRP’nin yıllar önce eleştirilen kurumsal stratejisini şimdi benimsediğini söyledi

XRP etrafında yıllardır süren tartışmanın yön değiştirdiği belirtiliyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformundaki son paylaşımında, kripto para sektörünün bir dönem alay ettiği kurumsal stratejiyi bugün benimsediği görüşüne katıldığını ortaya koydu.

XRP’ye yönelik eski eleştiriler yeniden gündemde

Bu değerlendirme, Flare kurucu ortaklarından Hugo Philion’un AllInCrypto Podcast yayınında yaptığı açıklamaların ardından öne çıktı. Philion, piyasanın Ripple ve XRP’ye yaklaşımında belirgin bir değişim yaşandığını savundu.

Kripto para piyasasında uzun süre XRP için “bankacı coin” eleştirisi yapılmış, Ripple’ın geleneksel finans kurumlarına yönelik uyumlu ve kurumsal ödeme altyapısı geliştirme yaklaşımı merkeziyetsizlik yanlısı çevreler tarafından hedef alınmıştı. Ancak düzenlemelerin sıkılaştığı ve 2026’ya doğru kurumsal benimsemenin büyümenin başlıca unsurlarından biri haline geldiği bir ortamda, bu eleştirilerin eski gücünü kaybettiği ifade ediliyor.

Hugo Philion, sektörün geçmişte XRP ve Ripple’ı “bankacı coin” diye eleştirdiğini, bugün ise neredeyse herkesin aynı konuma gelmeye çalıştığını belirterek bu tabloyu açık bir çelişki olarak değerlendirdi.

Philion ayrıca, Flare’ın ilk yatırım turlarında girişim sermayesi çevrelerinden güçlü itirazlar geldiğini, buna rağmen Ripple’ın küresel ödemeler alanındaki çözümünün genel olarak doğru yönde ilerlediğine inandığını aktardı. Flare, farklı blokzincirler arasında veri erişimi ve birlikte çalışabilirlik çözümleri geliştiren bir ağ olarak biliniyor.

Kurumsal model yalnızca ödemelerle sınırlı kalmadı

Metinde, Ripple’ın kurumsal yaklaşımına yönelik kabulün yalnızca ödeme alanıyla sınırlı olmadığı da vurgulandı. XRP Ledger’ın, gerçek dünya varlıklarının zincir üstünde ihraç edildiği en büyük ağlardan biri haline geldiği belirtildi. Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, gayrimenkul ya da benzeri finansal araçların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor.

Mini sözlük: Trusted Execution Environment, kısa adıyla TEE, cihaz içinde izole çalışan güvenli işlem alanını ifade eder. Bu yapı, hassas verilerin ana sistemden ayrılarak korunmasına imkan tanırken gizlilik ve uyum gerektiren finansal uygulamalarda kullanılabilir.

Haberde yer verilen bilgilere göre Flare 2.0, XRP Ledger üzerindeki RWA işlemlerine yönelik merkeziyetsiz borsa altyapısını genişletmeyi amaçlıyor. Sistem, TEE olarak bilinen güvenli donanım alanlarından yararlanarak daha gizli, daha ölçeklenebilir ve düzenlemelere uyumlu işlem yapılmasına imkan tanımayı hedefliyor.

Brad Garlinghouse da daha geniş kripto para sektörünün, geçmişte küçümsediği kurumsal stratejiyi bugün kopyalamaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeye destek verdi.

Böylece XRP ve Ripple’a yönelik geçmişteki eleştiriler, piyasanın değişen öncelikleri çerçevesinde yeniden tartışmaya açılmış oldu. Özellikle kurumsal kullanım alanı, düzenleyici uyum ve gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması gibi başlıkların öne çıkması, bu yaklaşımın sektörde daha fazla kabul görmesine yol açabilir.