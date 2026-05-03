XRP dar bantta işlem görüyor yeni bir kopuş için sinyal oluştu

Piyasada XRP için dikkat çeken bir hareketlilik izleniyor. Kripto para analisti Davie Satoshi, XRP’nin yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanabileceğini belirterek fiyatın önümüzdeki dönemde 5 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğine dikkat çekti. Analist, bu tahminini aylık grafikte teknik göstergelerde yaşanan belirgin bir sıfırlanma ile ilişkilendiriyor. Özellikle stochastic RSI göstergesinin tamamen düşmesi, geçmişte XRP’de güçlü çıkışlara öncülük eden bir işaret olarak görülüyor.

Teknik göstergelerde kritik sinyaller

Davie Satoshi, geçmiş döngülerde stochastic RSI göstergesinin aylık periyotta dibe vurmasının ardından XRP’nin çoğunlukla sert yükselişler kaydettiğini hatırlatıyor. Analiste göre mevcut tablo, önceki olumlu döngülere oldukça benziyor ve bu durum XRP’de yeniden güçlü bir hareketlilik ihtimalini artırıyor. Grafikte aynı şekilde, Elliott Dalga formasyonlarının daha yüksek zaman aralıklarında ortaya çıktığı da vurgulanıyor.

Analist, bu teknik yapıların genellikle 2’nci dalga düzeltmeleri ve A–C tipi düzeltme aralıklarıyla bağlantılı olarak ortaya çıktığını, bu dönemlerin ise stochastic RSI’da dip seviyelerle örtüştüğünü belirtiyor. XRP’nin bu döngüye yakın hareket ettiğini, hatta büyük ihtimalle ana döngü dibinin çoktan görülmüş olabileceğini aktarıyor.

XRP grafiklerindeki tarihi döngülerin tekrarlanması, kuvvetli bir yükseliş sürecinin kapıda olabileceğine işaret ediyor. Benzer teknik bulgular geçmişte önemli kopuşlardan önce gözlemlenmişti.

Fiyat dar bantta hareket ediyor

XRP, şu anda 1,39 dolardan işlem görüyor ve fiyat 1,38 ile 1,44 dolar arasında dar bir aralığa sıkışmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin bu dar bantta yatay seyretmesi, dalgalanmanın sınırlı kalmasına ve piyasada belirsizliğin devam etmesine yol açıyor.

Teknik analistler, bu tür dar aralıkların çoğu zaman güçlü bir hareketin habercisi olabileceğine işaret ediyor. Fiyatın uzun süre sıkışık bir bölgede kalması, piyasanın yön tayin etmeden önce enerji topladığı anlamına gelebilir. Özellikle likiditenin ve volatilitenin artışıyla birlikte, sıkışan fiyat aralığından ani bir yön değişikliği gelebileceği sıkça konuşuluyor.

Adoposyondaki gelişmeler piyasa beklentisini artırıyor

Geçtiğimiz dönemde Rakuten Wallet uygulamasıyla yapılan entegrasyon, XRP’ye yönelik ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu gelişme, kısa vadede fiyat üzerinde büyük bir değişiklik yaratmasa da, XRP’nin gerçek dünyada daha yaygın kullanılabileceğine dönük beklentileri artırdı.

Özellikle orta ve uzun vadede, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar arasında XRP’nin kullanım alanlarının genişleyeceği yönünde piyasa yorumlarının arttığı görülüyor. Teknik göstergelerde sıkışma, tarihsel indikatörlerde yeniden pozitif sinyal alınması ve piyasa algısındaki toparlanma, yatırımcıların dikkatini bu kripto para birimine yöneltiyor.

Bu gelişmeler neticesinde, XRP çevresindeki beklentiler giderek artıyor. Fiyatın sıkıştığı bandın kırılıp kırılmayacağı henüz kesin değil fakat mevcut veriler, piyasanın bir kopuş sürecine girebileceğine işaret ediyor.