XRP fiyatı 1,38 1,44 dolar aralığına sıkıştı kritik kırılım bekleniyor

XRP son dönemde sakin bir seyir izlerken, analistler fiyat hareketinin yüzeyde durgun görünmesine rağmen yakında ciddi bir kırılım olabileceğine dikkat çekiyor. Kripto para piyasasını yakından takip eden analist Paul Bennett, XRP’nin halihazırda 1,38 ile 1,44 dolar arasında oldukça dar bir bantta işlem gördüğünü belirtti. CoinCodex verilerine göre, şu anda XRP’nin fiyatı 1,39 dolar civarında seyrediyor. CryptoAppsy verilerine göre de XRP bu aralığın tam ortasında işlem görmeye devam ediyor.

Piyasada Denge ve Belirsizlik Hakim

XRP’nin mevcut fiyat hareketi, yüzeyde önemli bir değişim yokmuş izlenimi verse de, arka planda alıcılar ve satıcılar arasında hassas bir dengenin sürdüğüne işaret ediyor. 1,38 dolarlık destek seviyesi defalarca test edilirken, alıcılar bu eşiği düşüşlere karşı korumayı başarıyor. Öte yandan, fiyat 1,44 dolara yaklaştığında satış baskısı artıyor ve yükselişler sınırlı kalıyor. Bu tablo, fiyatın kısa vadede kararsız bir bölgeye sıkıştığını gösteriyor.

Derivatives (vadeli işlemler) piyasasında ise açık pozisyonların azalması ve kaldıraç oranlarının gerilemesi dikkat çekiyor. Analist Bennett, bu tür bir piyasa resetinin, aşırı spekülasyon veya zorlama pozisyonlardan doğan ani hareketlerin azaldığı, daha sağlıklı bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Paul Bennett, “XRP’deki bu kararsızlık, yüzeydeki durağanlıkla karıştırılmamalı; genellikle yeni trendlerin oluşmaya başladığı kritik bir aralıkta bulunuyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Spot Akışlar ve Kritik Seviyeler

Spot piyasalarında ise satışların kademeli şekilde azaldığı göze çarpıyor. Son günlerde piyasadan çıkan XRP miktarı azalınca, bu yavaşlama genellikle yeni bir dönümün ilk sinyali olarak yorumlanıyor. Satış baskısının azalması, bir süre sonra alım tarafının güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Şu anda fiyatın üzerine çıkması gereken ilk direnç bölgesi 1,44 ile 1,46 dolar arası olarak öne çıkıyor. Eğer bu bant aşılırsa, yükseliş ivmesinin hızlanarak fiyatın 1,50 dolara kadar çıkması ihtimali bulunuyor. Bu aralık geçildiğinde karşılaşılacak önemli bir direnç de kalmayacak gibi görünüyor. Diğer taraftan, olası bir düşüşte 1,38 doların altında kapanışlar, XRP’yi 1,33 dolardaki güçlü talep bölgesine doğru itebilir.

Kaldıraçta Belirgin Gerileme ve Büyük Hamle Beklentisi

Binance borsasında kaldıraç oranlarında son dönemde gözlenen istikrarlı azalma, 2024’ün başlarında yaşanan ve fiyatın 6 kat artış gösterdiği dönemi hatırlatıyor. Bu gibi aşırı ısınmanın geri çekildiği süreçler genellikle bir dinlenme evresi işareti taşırken, ardından daha güçlü ve yönlü fiyat hareketlerinin görülmesi olası kabul ediliyor. Şu anki sakin görünüm, piyasanın yeni bir kırılma öncesinde güç topladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Özetle, XRP tarafında kısa vadede fiyatlar sessiz seyretse de, bu tip yatay konsolidasyon dönemlerinin uzun sürmediği ve yakın zamanda daha sert bir hareket gerçekleşebileceği ihtimali piyasada yakından takip ediliyor.